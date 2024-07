 Novità all'Argentario: apre “Isolotto”, il beach club dell’hotel La Roqqa

Dopo la prova dell’estate scorsa con un soft opening sul finire della stagione, apre i battenti il nuovo “Isolotto” a Porto Ercole (Gr), esclusivo Beach Club dell’hotel La Roqqa. Nella baia alle pendici del Monte Argentario l’Isolotto Beach Club offre agli ospiti una location splendida e incontaminata, a metà tra il verde della natura e l’azzurro intenso del mare, circondati dalla vegetazione tipica della costa toscana.

Isolotto Beach Club

Una vista mare in primissima fila grazie al collocamento di sdraio ed ombrelloni, senza però rinunciare a comfort e comodità di bar e ristorante in terrazza, che offre a al cliente una vista mozzafiato sul mar Tirreno. Una location, con la natura come protagonista principale, per chi vuole vivere il mare in purezza e senza compromessi, ma senza rinunciare alla sostenibilità: i terrazzamenti sono stati ridisegnati con pavimentazioni in legno Kebony, un trattamento brevettato con una soluzione impregnante a base biologica, in grado di rendere i legni dolci più resistenti e duraturi senza dover ricorrere ai legni tropicali.

Isolotto Beach Club visto dall'alto
La baia dell'Isolotto Beach Club
Terrazza con vista all'Isolotto Beach Club
La spiaggia dell'Isolotto Beach Club

Ristorante e bar all’Isolotto Beach Club

Insalata di gamberi e avocado al ristorante dell'Isolotto Beach Club
Polipo in insalata al ristorante dell'Isolotto Beach Club
Ostriche al ristorante dell'Isolotto Beach Club
Servizio al tavolo al ristorante dell'Isolotto Beach Club

In una località tanto suggestiva non potevano mancare ristorante e bar. Il primo, aperto anche la sera, si affaccia sulla splendida terrazza ed è curato dall’executive chef Francesco Ferretti: la sua proposta di un menù pied dans l’eau (piedi nell’acqua, ndr) offre antipasti freddi, insalate sfiziose con ingredienti locali e biologici, tartare a base di gamberi, scampi e mazzancolle, e grigliate miste a scelta tra pesce, verdure e carne. Il bar permette di fare colazione al mattino o di bere un drink in riva al mare, anche al tramonto, durante l’arco della giornata. Grande attenzione anche alla carta dei vini, con una selezione di bollicine e vini toscani.

Il ristorante dell'Isolotto Beach Club

Isolotto Beach Club, alloggiare all’hotel La Roqqa

L’Isolotto è uno dei servizi offerti dall’hotel La Roqqa, a pochi passi dalla baia: è sicuramente il luogo indicato per alloggiare e dormire se si vuole provare questa esperienza unica al mare. L'offerta di La Roqqa è articolata tra eleganti camere e spaziose suite dalle ampie vetrate che donano una sorprendente luminosità. Lo sguardo si perde ammirando la distesa blu del mare e la vivace vita del porto, mentre le camere sul lato opposto si offrono all'abbraccio dei lussureggianti giardini verticali e delle terrazze che si arrampicano fino all'antica Rocca. I colori e le trame della Maremma toscana si diffondono in questi ambienti essenziali, ma pieni di carattere, ideali da vivere tutto il giorno anche en plein air grazie agli ampi spazi esterni arredati.

Terrazza hotel La Roqqa

Con una posizione privilegiata sul promontorio del Forte, all'ingresso del Borgo Vecchio, La Roqqa domina il porto dall'alto, con affaccio sull'Orto Botanico Corsini, la vista del porto turistico, dove si concentra la vita del luogo e il mare cristallino da una parte e le colline della Maremma dall'altro. Una novità assoluta per il comune della provincia di Grosseto: si tratta, infatti, della prima struttura ricettiva di lusso all'interno del villaggio di Porto Ercole. Un boutique hotel di 55 camere perfettamente integrato nel tessuto sociale e architettonico di una vivace comunità e a pochi passi da una delle poche spiagge sabbiose di tutto l'Argentario.

Camera vista mare all'hotel La Roqqa

Isolotto Beach Club

Località Le Viste, Strada Provinciale Panoramica - 58019 Porto Ercole (Gr)

335 528 5410