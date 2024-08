Alpi in versione famiglia: 10 proposte per vacanze in montagna family friendly

Dieci proposte family friendly per una vacanza soddisfacente, rilassante e divertente per tutte le età. Niente mare, si va in montagna sulle Alpi a fare passeggiate nella natura incontaminata, sport adrenalinici, ed incontri con gli alpaca!

A spasso con gli alpaca nel Familyhotel Sonnwies Dolomites

Siamo nel Familyhotel Sonnwies Dolomites a Luson (Bz), vicino la più famosa Bressanone in Alto Adige. Qui l'attività perfetta per tutta la famiglia sono le passeggiate nel bosco accompagnati dagli alpaca: dopo l'escursione arriva il momento della pettinatura e della strigliatura. Si parte dalla fattoria dell'hotel per poi addentrarsi nel suggestivo bosco circostante.

Non solo alpaca: i bambini ma anche gli adulti possono entrare in fattoria per accarezzare e foraggiare caprette, pecore, coniglietti, pony. Qui si impara ad avere contatto con gli animali e si impara anche a fare il burro con il latte fresco delle mucche. Nel laboratorio, il latte viene riscaldato e mescolato: tanto divertimento e genuina creatività per ottenere un prodotto dal sapore di montagna. Con gli animatori, i bambini diventano anche piccoli chef e piccoli pasticceri: si impasta la pizza, si fanno i canederli, si impara a decorare le buonissime torte con il cioccolato.

Familyhotel Sonnwies Dolomites | Via Alter Rungger 20 - 39040 Luson (Bz) | Tel 0472 413533

Rafting e adrenalina all'Hotel Winkler

Dopo le rilassanti passeggiate con gli alpaca cambiamo totalmente tenore con le varie proposte stimolati ed adrenaliniche dell'Hotel Winkler a San Lorenzo di Sabato (Bz), sempre in Alto Adige. Sono decine le attività per le famiglie: equitazione, corso di golf per ragazzi, tour con i quad per teenager nei dintorni dell'hotel, calcio, pallavolo. Per chi vuole cimentarsi in qualcosa di più impegnativo c'è la parete di arrampicata in hotel, utile per mettersi alla prova di passare al livello successivo, ovvero l'ebrezza della roccia insieme alle guide alpine in tutta sicurezza.

Insieme agli animatori, i ragazzi dai 10 ai 16 anni sperimentano tante attività adrenaliniche per scoprire il territorio, come la gigantesca altalena Skyscraper sul Plan de Corones, raggiungibile con la cabinovia che dista pochi minuti dall'hotel. C'è poi la temeraria Flyline sulle cascate di Riva per attraversare il corso d'acqua a tutta velocità appesi alla fune. Si va poi al parco avventura KronAction a Issengo per immergersi nei labirinti, provare la velocità delle speciali altalene e “volare” tra un albero all'altro agganciati in sicurezza dalle funi. Il rafting nel torrente Wildbach è per i ragazzi che non temono l'acqua fredda: il tuffo nel torrente (con la muta) è rinfrescante. Al termine delle attività la grande piscina dell'hotel Winkler è il luogo dove stare a mollo con tutta la famiglia. Per chi vuole una piscina privata, per fare tuffi a tutte le ore, le pool suite sono il gioiello architettonico per le famiglie: con due camere separate e due bagni possono ospitare fino a 4 persone.

Hotel Winkler | Santo Stefano 28/A - 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel 0474 549020

Divertimento per bambini sull'altopiano del Renon

Sull'altopiano del Renon (Bz) in Alto Adige c'è un vero e proprio paradiso per i bambini, con tante attività all'aria aperta all'insegna del divertimento. A cominciare dal “Mondo favoloso di Toni”, una sorta di parco giochi didattico d'alta quota, ispirato all'aquila soprannominata “Toni” e realizzato nell'area del Corno del Renon, la vetta che domina l'altipiano con la sua altezza di 2.260 metri. Arrivarci è facile: basta salire a bordo della cabinovia (con partenza da Pemmern) per raggiungere in pochi minuti Cima Lago Nero (2.070 metri). Lì inizia il percorso, di circa 3 km, dove i più piccoli potranno leggere le favole scritte in un grandissimo libro-installazione, giocare in una sorta di nido-labirinto o sulle rive di un laghetto, arrampicarsi su una gigantesca aquila (finta) e scoprire il bello dei giochi sui prati e nel bosco.

Un'attrazione che si va aggiungere a una già lunghissima lista di attività a misura di famiglia: dalla visita all'allevamento di lama e alpaca alle diverse attività in fattoria proposte dai masi e dagli agriturismi, con la possibilità di fare le prime esperienze a cavallo e tante passeggiate alla scoperta dell'altipiano, come l'Hirtensteig, il “Sentiero del pastore”, percorso didattico tra prati, boschi e malghe; o l'itinerario - percorribile anche con i passeggini - che porta alle suggestive Piramidi di Terra; o ancora il “Funimal Forest”, il “Sentiero Selvaggio delle Meraviglie”, appositamente studiato per avvicinarsi, divertendosi, all'universo della tipica fauna alpina di queste zone. Senza dimenticare di fare un giro sul famoso Trenino del Renon.

Mondo favoloso di Toni | Via Tann - 39054 Renon (Bz)

Campi estivi all'aria aperta e Kids club all'hotel Chalet Mirabell

Ad Avelengo di Sopra (Bz), vicino Merano in Alto Adige, c'è l'Hotel Chalet Mirabell: immerso nella natura e nel silenzio del bosco è perfetto per chi viaggia in famiglia. Mentre mamma e papà si godono il relax alla spa da ben 6000 mq tra piscine, docce emozionali, bagni di vapore, saune e molti altri spazi dedicati al benessere, gli animatori del Kids Club si prendono cura dei bambini coinvolgendoli in divertenti attività indoor e outdoor. Qui gli spazi riservati ai più piccoli sono davvero tanti: una nuova area gioco per i bambini a partire dai 3 anni - con assistenza e intrattenimento - e una chillout lounge con giochi interattivi per i ragazzi; un grande campetto multifunzione fun court per calcio e altro; una sala cinema di 50 mq con grande schermo e Dolby Surround System; infine, una family spa dedicata appunto alle famiglie con baby e kidspool con Aquasplash di scivoli e onde per momenti di divertimento assicurato.

E non mancano ovviamente le esperienze outdoor: si può scegliere tra equitazione, escursioni e fantastiche passeggiate con i lama, oppure iscriversi ai camp estivi all'aria aperta a Merano 2000 dove tra arrampicate su tronchi e scivoli, percorsi a molle, rolling ball (percorso di legno per sfere), mini ranch con animali e l'adrenalica discesa con l'Alpin Bob.

Hotel Chalet Mirabell | Via Falzeben 112 - 39010 Avelengo di Sopra (Bz)

In spiaggia, ma sulle Dolomiti: a San Vigilio c'è Ciamaor

Montagna e spiaggia. È possibile? Sì, con la spiaggetta Ciamaor che costeggia il torrente San Vigilio a Marebbe (Bz), in Alto Adige. A piedi nudi sulla sabbia, circondati da un paesaggio dolomitico di grande bellezza, si gioca con l'acqua e si modella la sabbia. In questa splendida “valle dai Tamersc” si può trascorrere una giornata intera tra giochi d'acqua, sonnellino sulle amache, picnic sui tavoli o sull'erba: l'ampia area è attrezzata e un chiosco in legno dall'architettura alpina riserba golose merende. L'acqua non è mai alta e priva di corrente: anche i più piccoli possono divertirsi in sicurezza. In uno dei “laghetti” minori è stata installata una nave dei pirati in legno.

Vicino alla spiaggetta ci sono ma un centinaio di gufi, civette, allocchi. Lo stupendo ”Owl Park San Vigilio” ospita più di 80 rapaci di 30 specie diverse. La guida Mario Kelemina spiega ai bambini le diverse caratteristiche di ogni specie: dove vivono, di cosa si nutrono, le abitudini sociali e come la loro presenza costituisca un anello importante nell'ambiente alpino.

Spiaggetta Ciamaor | Strada Val dai Tamersc - 39030 Marebbe (Bz) | Tel 0474 501037

I laghi balneabili (e potabili) del Kufsteinerland in Austria, nel Tirolo nordorientale

Tuffarsi, giocare e nuotare sono le attività più amate dalle famiglie con bambini; in Kufsteinerland ci sono ben sette laghi balneabili, che nei mesi caldi si trasformano in veri e propri lidi per vacanzieri. L'acqua è talmente pulita da essere potabile, una sicurezza in più per i genitori dei bambini più piccoli. Qui si gioca senza limiti, anche perché i laghi di Thiersee e Hechtsee offrono tante proposte di divertimento per trascorrere un'intera giornata al lido, con trampolini per i tuffi, scivoli, Aqua Jump; si possono noleggiare anche barche a remi, canoe e pedalò per esplorare da vicino la vita del lago, ricco di pesci e abitato da centinaia di uccelli acquatici e spettacolari ninfee.

Per divertirsi e stare insieme in tutto relax, i laghi di Thiersee e di Hechtsee sono circondati da una natura alpina rigogliosa e ampi prati dove rilassarsi al sole, con aree pic-nic, campi da beach volley, tavoli da ping-pong, parchi giochi, ristoranti e tanto spazio per correre e giocare. I loro litorali ricchi di angoli suggestivi sono perfetti per fare belle passeggiate. Anche il lago Stimmersee, ai piedi del monte Pendling, è adatto alle famiglie, grazie alle sue acque pulitissime e ai servizi (ristorazione, parco giochi, campo da beach volley e prati per prendere il sole). I tuffi e il divertimento acquatico continuano alle attrezzate piscine come il Plitsch Platsch a Bad Häring e il centro Hallo Du di Ebbs, quest'ultimo è il centro acquatico più grande, con piscine all'aperto, scivoli, campi da beach volley, skate park, area bimbi, 9.000 mq di prato verde, area wellness su due piani, grande 1.500 mq, con saune diverse, una pista di pattinaggio, il bowling e un ristorante con terrazza panoramica.

Le divertenti terme tirolesi di Aqua Dome

In Austria troviamo le splendide terme tirolesi di Aqua Dome, dove le famiglie sono sempre al centro dell'attenzione. Per i bambini c'è un'enorme area dedicata ai giochi, un'immensa “Arca di Noè” dove Capitan Aquaki, il simpatico ranocchio, aspetta i bambini per scendere sullo scivolo a imbuto “BodyBowl”, dove un piccolo vortice “inghiotte” tutto e porta verso l'uscita, oppure per attraversare il gigante scivolo a tubo con effetti divertenti come Sound e Led Show, un'esperienza straordinaria per i bambini (ma anche per gli adulti), che possono addirittura cronometrare il tempo della discesa e fare le gare con i piccoli (e grandi) sfidanti. A bordo dell'arca, sul grande ponte della nave si gioca nel parco di divertimento acquatico attrezzato con spruzzi e giochi d'acqua.

Tutti i giorni dalle 11 alle 18, il team di animazione qualificato si occupa dell'area gioco “asciutta”, dove i bambini dai 3 ai 10 anni hanno a disposizione una parete d'arrampicata e tanti altri giochi con angolo fai da te e giochi da tavolo. E quando i bimbi sono impegnati con gli animatori, i genitori si rilassano nella grandissima oasi del benessere: su comodi lettini ci si riposa e si gode il panorama alpino che si apre dietro le grandissime vetrate. In estate il giardino grandissimo è il luogo dove correre, divertirsi e giocare nelle piscine basse, dedicate agli ospiti più piccoli.

Aqua Dome | Oberlängenfeld 140 - 6444 Oberlängenfeld, Austria | Tel +43 5253 6400

Nell'Hotel Tyrol di Val Gardena tante attività per i più piccoli: i bambini sono i benvenuti

La Val Gardena si presenta come una meta ideale per le famiglie in cerca di avventura e relax. L'Hotel Tyrol a Selva (Bz) offre un'ospitalità pensata per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli, garantendo un soggiorno ricco di attività e momenti di benessere. Mentre i genitori possono concedersi una pausa nella spa, con trattamenti che rinnovano corpo e mente, i bambini possono scoprire un'area giochi stimolante e partecipare a escursioni concepite appositamente per loro.

Le possibilità di divertimento non mancano: dalla piscina all'aperto alle avventure esplorative sui sentieri della Val Gardena, tutto è pensato per far sentire ogni famiglia a casa. Il Sentiero Avventura PanaRaida, in particolare, è un'attrazione imperdibile, dove i piccoli possono vivere esperienze stimolanti tra cavalli di legno, calcetto, ping pong, scivolo e palline colorate e labirinti. Ogni angolo della Val Gardena si trasforma in un'opportunità di esplorazione, con rifugi e ristoranti dotati di aree gioco, rendendo ogni giornata un'avventura memorabile per i bambini e un'occasione di relax per i genitori. Insomma, un soggiorno al Tyrol è un invito a vivere la montagna in modo attivo, divertente e rilassante, perfetto per creare ricordi indimenticabili in famiglia.

Hotel Tyrol | Str. Puez 12 - 39048 Selva di Val Gardena (Bz) | Tel 0471 774100

L'estate dei bambini nel comprensorio di Bormio

L'estate a Bormio rappresenta una straordinaria opportunità per famiglie e bambini di vivere un periodo ricco di attività divertenti e didattiche. Il comprensorio si trasforma in un vero e proprio laboratorio di esperienze coinvolgenti, dove è possibile immergersi nella natura e apprendere attraverso il gioco. Uno dei punti salienti è l'esplorazione del Parco Nazionale dello Stelvio, un'esperienza unica che consente di scoprire la biodiversità del territorio, accompagnati da esperti biologi e guide che condividono informazioni preziose riguardo agli ecosistemi, con un focus particolare sui lupi, creature affascinanti e simboliche della regione. Per gli amanti del mondo agricolo, i laboratori delle fattorie didattiche offrono la possibilità di diventare contadini per un giorno.

Attraverso attività pratiche, si può scoprire il ciclo produttivo del cibo e imparare a prendersi cura degli animali, avendo un contatto diretto con la vita rurale. Non mancano occasioni dedicate alla creatività, grazie ai vari laboratori artistici che stimolano l'immaginazione e permettono ai bambini di esprimere il proprio talento. Infine, per rendere le serate estive ancora più vivaci, ogni settimana si tiene un evento di baby dance e animazione in piazza, dove le famiglie possono riunirsi, divertirsi e socializzare in un'atmosfera festosa. In sintesi, l'estate a Bormio è un'esperienza indimenticabile, dove divertimento, apprendimento e condivisione si intrecciano in un contesto naturale straordinario.

Tutte le proposte per la famiglia dell'hotel Eggerhof

L'hotel Eggerhof, situato in Carinzia e recentemente diventato partner ufficiale del Parco Nazionale degli Alti Tauri, offre durante l'estate un'interessante opportunità per le famiglie che desiderano esplorare la bellezza naturale del parco attraverso il pacchetto "Family Special 7". Questo pacchetto è pensato per rendere l'esperienza delle famiglie non solo piacevole ma anche conveniente, grazie a una serie di vantaggi studiati appositamente. Tra i benefici inclusi, i bambini godono di sconti in base alla loro età, e sono disponibili spazi gioco per garantire loro momenti di divertimento e relax. Gli ospiti possono godere di un ingresso giornaliero gratuito alla piscina comunale di Mallnitz, il Tauernbad, per rinfrescarsi dopo una giornata di escursioni. Inoltre, il pacchetto include la Nationalpark Kärnten Card, che offre accesso a diverse attrazioni e servizi nella regione.

Per facilitare gli spostamenti, l'hotel offre l'uso di taxi escursionistici e un servizio di bus che collega Mallnitz. È anche previsto un transfer dalla e alla stazione dei treni. Per gli amanti delle due ruote, è inclusa una mountain bike a noleggio gratuita per un giorno, o una riduzione sul noleggio di una e-bike per gli stessi termini. Le attività non finiscono qui: gli ospiti possono partecipare a un'escursione guidata gratuita con esperti, con la possibilità di scegliere tra quattro escursioni a settimana. Inoltre, è disponibile una riduzione per un'escursione con il "Ranger del parco nazionale" per il deer watching e un'altra escursione con una guida di montagna per raggiungere la vetta dell'Ankogel, alta 3250 metri, anche questa con una riduzione. L'hotel Eggerhof fa parte dell'Associazione Austria per l'Italia, un gruppo selezionato di hotel austriaci che parlano italiano, assicurando un'accoglienza calorosa e la possibilità di comunicare facilmente per gli ospiti che parlano la lingua. In sintesi, l'offerta dell'hotel Eggerhof si presenta come un'ottima scelta per le famiglie desiderose di vivere un'estate all'insegna della natura e della sostenibilità nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri.

Hotel Eggerhof | Mallnitz 119 - 9822 Mallnitz, Austria | Tel +43 4784 214