La Cocumella, entriamo nel più antico albergo della penisola sorrentina

La Cocumella a Sant'Agnello (Na) è il primo albergo della penisola sorrentina e di tutta la Costiera Amalfitana: le sue origini risalgono al 1777 quando la famiglia Gargiulo acquistò un ampio fondo sul mare con tanto di edificio nobiliare e chiesa con che era stato monastero gesuita fin dalla fine del ‘500. All'epoca del Grand Tour e della nascita del turismo internazionale proprio qui soggiornarono molti viaggiatori illustri, tra cui Wolfgang Goethe, Mary Shelley, Hans Christian Andersen, Lady Hamilton e Sigmund Freud.

L'esterno di La Cocumella Foto: facebook La Cocumella

La storia di La Cocumella

Con un'interruzione durante la Seconda guerra mondiale, quando l'edificio fu requisito dalle truppe inglesi, gli eredi Gargiulo portarono avanti quest'attività ricettiva per due secoli fino al 1977, quando il complesso fu sul punto di venir smembrato e trasformato in un anonimo residence, cancellando la sua storia. Ci fu un'insurrezione che portò anche a un'interrogazione parlamentare e fortunatamente in quel momento Nino Del Papa, nonno degli attuali proprietari con alle spalle una famiglia di albergatori e imprenditori romani, decise di comprare questo luogo che conosceva perché era solito venirci in vacanza. L'investimento fu notevole e ancor più notevoli furono i necessari lavori di trasformazione e restauro per riqualificare la struttura e fregiarsi della categoria quattro stelle, a partire dal riposizionamento dell'antico pozzo al centro del chiostro, oggi grande e luminoso salone per feste e ricevimenti.

Come è oggi La Cocumella

Trasformato ben presto, già dagli anni '90, in hotel a cinque stelle, membro degli Small Luxury Hotels of the World e giunto oggi alla terza generazione con Luca Lo Cicero, architetto di formazione internazionale particolarmente attento alla conservazione del patrimonio storico del complesso, l'hotel conta solo 48 camere esclusive, nelle categorie Classic, De Luxe, Junior Suite e Suite, ricavate in parte ampliando le stanze dei gesuiti nell'ala storica.

Una delle esclusive stanze de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella

Uniche per arredo e architettura, camere e suite combinano l'eleganza classica dello stile mediterraneo con viste spettacolari sul golfo di Napoli, sull'agrumeto o sul verde del parco secolare. Nelle stanze e negli spazi comuni del piano terra mobili, pavimenti, quadri, lampade, poltrone, tavolini e oggetti di arredo denotano un gusto senza tempo in un'atmosfera riservata che induce alla meditazione.

La Cocumella, tra giardino e vista mozzafiato sul mare

Il grande giardino silenzioso con pergolati ombrosi, prati luminosi e una preziosa, antica collezione di essenze autoctone ed esotiche racchiude anche un campo da tennis e l'area destinata alla grande piscina, servita anche da un angolo bar e ristorante all'aperto per pranzi veloci.

La terrazza con vista de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella 1/7 Magica serata da La Cocumella Foto: facebook La Cocumella 2/7 La piscina de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella 3/7 La spiaggia de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella 4/7 La lounge de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella 5/7 Scintilla, il ristorante de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella 6/7 Il bar de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella 7/7 Previous Next

Dall'alta terrazza a strapiombo sul mare in fondo al viale alberato si gode di giorno e di sera un panorama magnifico su tutto il golfo di Napoli: al mare si scende o con una lunga e tortuosa scala scavata nel tufo che probabilmente risale ancora all'epoca romana oppure con un più comodo ascensore. Su un piccolo pontile privato proteso nel Tirreno pochi lettini e ombrelloni sono destinati agli ospiti dell'albergo.

Vera, lo storico veliero de La Cocumella

Vera, lo storico veliero de La Cocumella Foto: facebook La Cocumella

Al largo è ancorata Vera, un veliero storico del 1880, testimonianza dell'arte marinara nordeuropea dove fu costruita quasi 150 anni fa, una passione di famiglia usata per escursioni private ed esclusive con massimo 12 persone sulla Costiera Amalfitana o sulle isole del golfo: da qui Capri è molto più vicina da raggiungere rispetto all'imbarco al molo Beverello del centro di Napoli.

Grand Hotel La Cocumella

Via Cocumella 7 - 80065 Sant'Agnello (Na)

Tel 081 8782933