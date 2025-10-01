Halloween da brividi in Irlanda: i luoghi dove rivivere lo Samhain celtico

L’Irlanda è la patria di Halloween, festa che affonda le radici nell’antico Samhain celtico, il capodanno d’inverno che segnava il passaggio alla stagione fredda. In questa notte speciale, il velo tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti diventava più sottile, permettendo a presenze misteriose di vagare sulla terra.

Festival di Halloween di Derry, Contea di Derry

I Celti accendevano falò rituali e indossavano maschere per proteggersi dalle anime erranti: usanze che ancora oggi danno forma all’immaginario di Halloween.

Otto luoghi speciali per festeggiare Halloween in Irlanda

Quest’anno l’isola d’Irlanda ospiterà celebrazioni di Halloween in otto località principali, con eventi che si svolgono da fine ottobre a novembre. Ogni destinazione propone un’immersione nel folklore celtico, tra leggende, spettacoli e reinterpretazioni moderne di antichi rituali.

Macnas, Parata di Halloween, Città di Galway

Galway accoglierà la magia della costa atlantica con miti marini e la spettacolare Macnas Parade (26 ottobre).

accoglierà la magia della costa atlantica con miti marini e la spettacolare (26 ottobre). Limerick offrirà cinque settimane di eventi che uniscono comunità, arte e folklore.

offrirà cinque settimane di eventi che uniscono comunità, arte e folklore. Kerry celebrerà i fuochi rituali e i racconti della Wild Atlantic Way.

celebrerà i fuochi rituali e i racconti della Wild Atlantic Way. Longford e Westmeath esploreranno le leggende delle Ireland’s Hidden Heartlands.

esploreranno le leggende delle Ireland’s Hidden Heartlands. Fingal (area di Dublino) animerà i suoi castelli storici e la costa con feste suggestive.

animerà i suoi castelli storici e la costa con feste suggestive. Kilkenny , una delle città medievali meglio conservate, proporrà un festival di quattro settimane sul raccolto, il cibo e le tradizioni locali.

, una delle città medievali meglio conservate, proporrà un festival di quattro settimane sul raccolto, il cibo e le tradizioni locali. Derry~Londonderry ospiterà il festival di Halloween più grande d’Europa con il percorso Awakening the Walled City, spettacoli, performance e la famosa Carnival Parade del 31 ottobre.

Il Púca Festival: il cuore di Samhain in Irlanda

La Contea di Meath, con la storica Collina di Ward, è considerata il luogo di nascita di Samhain. Qui, oltre 2.000 anni fa, i Celti accendevano il grande fuoco da cui prendevano vita tutte le fiamme d’Irlanda.

Festival di Samhain 2022, Arti Performative, Contea di Meath

Oggi questo patrimonio rivive nel celebre Púca Festival, che insieme a Louth propone quattro giorni di spettacoli, racconti, musica, gastronomia e divertimento. Con oltre 50.000 visitatori all’anno, è uno degli appuntamenti più importanti per vivere Halloween in Irlanda.

Attività ed esperienze tra cultura e folklore

Gli eventi dedicati ad Halloween in Irlanda offrono attività per ogni età: dalle giornate dedicate alle famiglie con giochi, arte e laboratori, alle serate per adulti con spettacoli di fuoco, musica dal vivo e racconti di fantasmi. Non mancano processioni luminose, piatti di stagione e atmosfere che riportano al cuore dell’antica cultura celtica.

Festival di Samhain, Città di Limerick

Un viaggio d’autunno tra paesaggi e atmosfere magiche

Visitare l’Irlanda in autunno significa scoprire un paesaggio che si tinge di colori caldi e suggestioni ultraterrene. Le giornate più corte e le atmosfere avvolgenti rendono ogni esperienza unica: passeggiate lente, borghi medievali, castelli illuminati, falò e celebrazioni che raccontano lo spirito autentico di Halloween.