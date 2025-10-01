EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Val di Non d’inverno: tra castelli da fiaba, laghi di ghiaccio e ciaspolate notturne

La Val di Non si svela in inverno con un incanto di paesaggi innevati, castelli e attività come le ciaspolate. È una meta perfetta per famiglie e amanti della natura, arricchita dai sapori autentici trentini

di Redazione CHECK-IN
01 ottobre 2025 | 16:41
 

Quando l'inverno avvolge il Trentino con il suo manto silenzioso, la Val di Non si rivela come una destinazione incantevole e autentica, ideale per chi cerca un rifugio dalla frenesia. Lontana dalle mete più caotiche, la valle offre un mix affascinante di paesaggi innevati, architetture storiche e un'ospitalità genuina.

La Val di Non imbiancata dall’inverno: un’oasi di pace incorniciata dalle Dolomiti di Brenta (foto AptValdiNon)

Circondata dalle maestose Dolomiti di Brenta, dalla dorsale del Roen e dalla catena delle Maddalene, la Val di Non è perfetta per famiglie, sportivi e amanti della tranquillità. Le esperienze spaziano dalle romantiche escursioni con le ciaspole (un termine che trae origine dal dialetto noneso), alla suggestione delle rose di ghiaccio sul Lago Tret e il Lago Smeraldo, fino all'ammirazione per la cascata di Tret trasformata in una scultura di cristallo. 

Castelli fiabeschi in Val di Non: Castel Valer e la magia del Natale

La valle è custode di un patrimonio storico eccezionale, con castelli da favola che arricchiscono l'esperienza di visita. Tra questi spiccano il perfettamente conservato Castel Thun, Castel Nanno e l'iconico Castel Valer, celebre per la sua inconfondibile torre ottagonale e per essere stato abitato per 26 generazioni dalla stessa famiglia.

Castel Valer, simbolo della valle, avvolto dalla magia del Natale

In particolare, il periodo natalizio vede Castel Valer trasformarsi in un polo di magia e atmosfera. Durante le festività, il maniero apre le sue porte con eventi e aperture straordinarie, vestendosi di luci soffuse e profumi speziati. Le visite guidate diventano un'esperienza immersiva, arricchita da momenti di calore come il tè servito nel loggiato.

L’incanto dei più piccoli: Babbo Natale accoglie i bambini nel Salone Ulrico di Castel Valer

Un evento clou per le famiglie è “Babbo Natale a Castel Valer”, che si tiene tutte le domeniche dal 7 al 28 dicembre (alle 10:00 e alle 15:30). I bambini hanno l'opportunità di incontrare Babbo Natale nel Salone Ulrico, accanto al camino, consegnare la propria letterina, scattare una foto e gustare un dolce spuntino a base di tè e biscotti.

Ciaspolade e sport sulla neve in Val di Non: avventura e storia

Le escursioni con le ciaspole sono l'emblema dell'inverno in Val di Non, offrendo un modo autentico e pacifico per esplorare i boschi ovattati e i balconi naturali con vista sulle Dolomiti. La popolarità di questo strumento è legata indissolubilmente a “La Ciaspolada”, la storica gara internazionale che dal 1973 si svolge in Alta Val di Non a inizio gennaio, trasformando lo strumento di spostamento in un'icona del turismo attivo.

Ciaspolare tra i boschi silenziosi: l’essenza dell’inverno autentico in Trentino

Da metà dicembre a fine marzo, ogni weekend è l'occasione per partecipare a ciaspolate diurne e notturne, accompagnati dalle guide alpine locali. I percorsi, caratterizzati da pendenze dolci e accessibili, sono adatti a tutti, offrendo panorami mozzafiato su Merano, Bolzano e le Dolomiti. Le passeggiate notturne, che iniziano alle 17:00, regalano l'incanto del chiarore lunare sulla neve.

Sapori trentini e Cene sotto la Luna: Zelten e tortei de patate

L'inverno in Val di Non è anche un viaggio di gusto. Un'esperienza sensoriale unica sono le Cene al chiaro di Luna: dopo una ciaspolata, ci si riscalda nei rifugi gustando i piatti tipici della tradizione trentina. Protagonisti assoluti sono i celebri tortei de patate, frittelle rustiche e croccanti.

Sapori autentici: i tortei de patate, specialità rustica della tradizione nonesa

Sulle tavole natalizie non può mancare lo Zelten, l'antico dolce trentino dalla consistenza morbida e umida. Caratterizzato da un impasto ricco di frutta secca (fichi, uvetta, noci, nocciole, pinoli), spesso lasciata a macerare nella grappa locale, lo Zelten è un trionfo di aromi e il finale perfetto per ogni pranzo di festa.

Lo Zelten, dolce natalizio trentino, profuma di feste e tradizione

La Val di Non è un invito costante a rallentare e riscoprire la meraviglia. E se la neve dovesse farsi attendere, l'avventura prosegue con i ramponcini, garantendo un'esperienza outdoor autentica in ogni momento.

Val di Non Trentino inverno ciaspolate Castel Valer Dolomiti di Brenta famiglie castelli tortei de patate Zelten
 
