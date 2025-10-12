Menu Apri login
L’inverno a Merano tra le luci del Natale e l’eleganza di un rifugio Liberty

All’Hotel Adria, in Alto Adige, l’inverno diventa un invito a rallentare: tra la quiete di un parco secolare, il calore delle terme, le piste di Merano2000 e il profumo di vin brulè che accompagna le passeggiate

di Redazione CHECK-IN
12 ottobre 2025 | 15:30
 

Quando l’inverno cala su Merano (Bz), la città si accende di una luce diversa. Le strade si riempiono del profumo delle caldarroste, le note del vin brulè si mescolano alle risate dei visitatori e il Lungo Passirio diventa il cuore pulsante del Natale con il suo famosissimo mercatino. Tra le casette di legno si scoprono decorazioni artigianali, oggetti in legno di cirmolo, ceramiche, pantofole in feltro e palline di vetro dipinte a mano: un piccolo mondo sospeso tra tradizione e poesia.

I mercatini di Natale di Merano

I portici, con le vetrine illuminate e le botteghe storiche, offrono un’altra prospettiva della città, mentre ai giardini di Castel Trauttmansdorff torna Lumagica, lo spettacolare percorso luminoso ispirato ai luoghi amati dall’Imperatrice Sissi. Al calar del sole, le installazioni artistiche trasformano il giardino in un racconto di luci ed emozioni, capace di incantare grandi e piccoli.

Un rifugio Belle Époque nel cuore verde di Merano

A pochi passi dal centro, l’Hotel Adria è il luogo perfetto per chi vuole vivere questa atmosfera senza rinunciare alla quiete. Immerso nel verde di un parco secolare e circondato dalle ville in stile secessionista, l’albergo conserva il fascino Liberty della Belle Époque, mantenendo intatto il suo spirito originario. Qui il pavimento veneziano, l’ascensore del 1914 e il salone in stile Regency - dove la mattina si serve una ricca colazione a buffet accompagnata da musica dal vivo - dialogano con ambienti luminosi e accoglienti. Ogni dettaglio racconta una storia, ma la contemporaneità dei comfort moderni rende l’esperienza ancora più piacevole.

L'esterno dell'Hotel Adria di Merano (Bz)

Il cuore dell’hotel è la spa, un padiglione termale che invita a rallentare. Piscina riscaldata in marmo originale degli anni ’60, hot whirlpool all’aperto, vasche Kneipp, bagno di vapore Thalasso, Aromarium, saune e bagni turchi: qui il benessere è un rituale. Abbandonarsi al tepore dell’acqua e ai vapori della sauna, osservando dall’interno le luci del giardino che si accendono nella sera, è una sensazione difficile da dimenticare. Tra i trattamenti più richiesti, il Trattamento Gsund, soin speciale di vero benessere che inizia con un benefico pediluvio e un massaggio stimolante mani e braccia, prosegue con un peeling rivitalizzante ai piedi, un massaggio corpo tonificante e un massaggio viso e decolleté, per poi concludere con una maschera corpo idratante.

Offerte e soggiorni d’inverno tra relax e atmosfera natalizia

Chi sceglie di concedersi qualche giorno di pausa durante l’Avvento può approfittare del pacchetto “Mid-Week Special Mercatini di Natale”, pensato per vivere Merano nei momenti più tranquilli. Dal 30 novembre al 4 dicembre, dall’8 all’11 e dal 14 al 18 dicembre, prenotando almeno tre notti infrasettimanali (da domenica a giovedì) si ottiene uno sconto del 15% sul soggiorno in una delle eleganti stanze, con colazione gourmet servita fino alle 12:00, buffet a Km 0, Alto Adige Guest Pass incluso per muoversi liberamente sui mezzi pubblici locali, parcheggio in hotel e accesso completo alla spa.

Per chi cerca un tocco regale, c’è la Sissi Suite, la numero 18, dedicata all’Imperatrice che a Merano trascorse lunghi soggiorni. Una stanza dallo charme discreto, con boiserie, specchi dorati e tessuti ricercati, che restituisce tutto il fascino di un’epoca passata.

La Sissi Suite dell'Hotel Adria

E per chi preferisce invece l’autonomia di un appartamento senza rinunciare ai comfort, la stessa proprietà gestisce il Residence Désirée, con appartamenti di lusso distribuiti tra una villa storica e un edificio moderno. Il giardino mediterraneo, la spa con sauna finlandese, bagno di vapore e fontana di ghiaccio, insieme alla vasca whirlpool esterna riscaldata, completano l’offerta: una soluzione elegante e rilassata per chi vuole sentirsi a casa, ma con un tocco in più.

Piste, neve e adrenalina a pochi chilometri

Infine, per gli appassionati della neve, le piste di Merano2000 si trovano a pochi chilometri e sono raggiungibili anche con bus dedicati. Oltre allo sci alpino, si possono praticare sci di fondo, sci alpinismo lungo le strade forestali o semplicemente camminare con le ciaspole immersi nel silenzio bianco dei boschi. Per chi cerca un po’ di brivido, c’è la lunga pista naturale per lo slittino e l’Alpin Bob, una discesa di oltre un chilometro tra curve e dossi nel cuore del bosco.

Hotel Adria
Via Hermann Gilm 2 39012 Merano (Bz)
Tel +39 0473 236610

