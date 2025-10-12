Menu Apri login
Lusso per tutta la famiglia: il resort con accesso diretto alle piste a Sillian

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian offre una vacanza invernale perfetta con accesso diretto alle piste, spa di lusso, attività per famiglie e cucina gourmet, il tutto immerso nelle splendide Dolomiti tirolesi

di Redazione CHECK-IN
 
12 ottobre 2025 | 20:30

Collocato ai piedi delle Dolomiti tirolesi, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è la destinazione ideale per chi cerca una fiaba invernale perfetta, a un passo da casa. Situato a soli 5 km dal confine con l’Italia, questo hotel 4 stelle superior offre neve, charme, un'atmosfera tipicamente tirolese e servizi di altissima qualità per famiglie e amanti degli sport sulla neve. 100% gioia invernale per tutte le età e livelli di abilità in un angolo di Tirolo dove ci si sente sempre accolti come a casa.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Immerso nelle Dolomiti di Lienz: comfort e lusso alpino

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, situato a 1.100 metri di altitudine, offre camere eleganti con viste panoramiche sulle Dolomiti di Lienz, patrimonio Unesco. Questo hotel è una perla rara per chi cerca una fuga rigenerante tra sport e relax. Le camere family, ampie e luminose, e il comfort moderno si uniscono all’eleganza alpina, rendendolo un rifugio ideale per rilassarsi e ricaricarsi con il sapore autentico dell'accoglienza tirolese.

Una stanza del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Sport hotel ski-in ski-out: accesso diretto alle piste

Per gli appassionati di sport invernali, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è una scelta perfetta. La struttura si affaccia direttamente sulla stazione a valle degli impianti Hochpustertaler Bergbahnen, offrendo accesso diretto alle piste da sci e agli impianti di risalita. Con 22 chilometri di piste ben preparate per tutti i livelli, questo comprensorio soleggiato garantisce neve naturale e piste sempre impeccabili.

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è ideale per gli amanti dello sci

L'area sciistica è al riparo dall’overtourism, studiata per ridurre al minimo le code e gli affollamenti, offrendo una vacanza all'insegna del divertimento senza stress. La stagione invernale sulle piste va dall’8 dicembre 2025 al 6 aprile 2026. I bambini, o chi è alle prime armi, troveranno il loro angolo sicuro nel Bobo Miniclub sulla neve, con tappeto magico e maestri certificati. Tappa obbligata per i più “adrenalinici” è lo Snowpark, a oltre 2.000 m, in cui snowboarder e freeskier potranno cimentarsi tra piste a onda, ostacoli e tunnel di neve.

Attività invernali per tutti: sci di fondo, slittino e ciaspolate

Oltre allo sci alpino, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian offre accesso a 200 km di percorsi innevati tra boschi da fiaba per praticare sci di fondo, slittino e passeggiate con le ciaspole. Queste attività permettono di vivere il paesaggio montano in modo più rilassato e immersivo, ideali per le famiglie e chi cerca esperienze a contatto con la natura nel bianco delle più belle vallate del Tirolo orientale.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è perfetto anche per le famiglie

Vacanza per famiglie: divertimento e relax garantiti

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è una struttura family-friendly certificata come "Nido familiare tirolese" dall'Ente per il Turismo. Il cuore pulsante del divertimento è l'eccellente miniclub Häppi Päpi, aperto da domenica a venerdì dalle 9 alle 21 per bambini dai 3 anni in su. È un vero mondo incantato dove i piccoli possono giocare e fare nuove amicizie sotto la guida di animatori esperti che parlano anche italiano. Per i teenager (12+) è dedicato un programma specifico. L’hotel dispone inoltre di spazi gioco e una piscina dedicata ai bambini.

La piscina esterna riscaldata del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Spa e wellness: benessere con vista sulle Dolomiti

Il Dolomiten Residenz è un'oasi di benessere, con una spa di oltre 3.000 metri quadrati. Oltre a piscine interne ed esterne riscaldate, saune e bagni di vapore, gli ospiti possono rilassarsi nella nuova Area Adults Only, un'oasi di quiete inebriata da profumi aromatici. Il centro benessere offre inoltre una vasta gamma di trattamenti beauty e massaggi alpini, perfetti per ricaricarsi dopo una giornata attiva, con proposte pensate anche per neomamme e bambini.

La piscina interna del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian (Foto: Gert Perauer)

Questi ultimi hanno a disposizione anche una zona acquatica riscaldata a loro riservata, con scivolo-tunnel e giochi d’acqua. Per un lusso ancora più intimo, sono disponibili le Premium Suite de Luxe con spa privata in camera (sauna finlandese panoramica e cabina a raggi infrarossi).

Cucina gourmet con prodotti locali

La cucina dello Sporthotel Sillian propone una cucina gourmet con cuore tirolese, combinando tradizione alpina e innovazione. Il ristorante propone piatti preparati con prodotti locali freschi provenienti da fattorie vicine, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

La cucina dello Sporthotel Sillian propone piatti preparati con prodotti locali freschi

La Mezza Pensione Gourmet include, oltre alla strepitosa colazione e alla cena raffinata, anche un ricco spuntino pomeridiano, che diventa un momento di condivisione familiare. Ogni pasto è accompagnato da una selezione di vini pregiati, valorizzando i sapori autentici della regione.

Come raggiungere il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

In auto: Per raggiungere l’hotel, da Milano, il percorso consigliato (circa 4 ore) prevede l'Autostrada A4, poi la A22 del Brennero fino all'uscita Bressanone. Da lì, si prosegue sulla SS49 attraverso la Val Pusteria, oltre il confine italiano, entrando in Austria e proseguendo sulla strada principale (B100) fino al centro di Sillian.

Suggerimento Green,  In treno: È possibile raggiungere la stazione di Lienz, da cui l'hotel offre un servizio navetta gratuito.

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è la destinazione ideale per una vacanza invernale tra sport, relax e divertimento in famiglia. Con il suo accesso diretto alle piste, la spa di lusso e l'attenzione dedicata alle famiglie, è perfetto per chi cerca un soggiorno indimenticabile sulle Dolomiti.

Tariffe e contatti

Le tariffe partono da € 245 a notte per persona in Camera doppia Residenz. L’offerta include mezza pensione gourmet con spuntino pomeridiano, accesso alla spa e alle piscine, e il programma giornaliero di attività sportive e al Club Häppi Päpi. Stagione invernale: dal 7 dicembre 2025.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian
A-9920 Sillian 49d Austria
Tel +43 (0)48 42 60 110

© Riproduzione riservata STAMPA

 
