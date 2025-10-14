Le eccellenze della Fontina Dop protagoniste a Milano in 12 ristoranti d'autore

Dal 3 al 16 novembre 2025, Milano ospiterà la quinta edizione di FontinaMI, l’evento dedicato alla Fontina Dop, organizzato dal Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina in collaborazione con l’alta ristorazione milanese. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di cucina e formaggi, coinvolge dodici ristoranti selezionati, ognuno dei quali proporrà piatti unici basati sulle tre tipologie di Fontina Dop: la classica, l’Alpeggio e la Lunga Stagionatura.

Andrea Barmaz e Fulvio Blachet assieme a Francesca Romana Barberini alla presentazione di FontinaMi

I ristoranti partecipanti rappresentano eccellenze gastronomiche del territorio milanese e includono: Bela Tusa, Bottega Lucia, Bu:r di Eugenio Boer, CIZ Cantina & Cucina, Daniel Canzian, Il Liberty, Innocenti Evasioni/Terrazza Triennale, Locanda alla Scala, Osteria Brunello, RAW Restaurant, Ratanà e Stendhal. Durante l’evento, i clienti che sceglieranno i piatti contrassegnati dal logo del Consorzio riceveranno un assaggio di Fontina Dop prodotta in alpeggio e un amuse-bouche offerti dal Consorzio.

Il ricettario di FontinaMI: valorizzare creatività e gusto

Una delle principali novità di questa edizione è il Ricettario di FontinaMI, ideato per raccogliere le creazioni degli chef delle passate edizioni. Il Presidente del Consorzio, Andrea Barmaz, ha sottolineato: «Ci sembrava giusto rendere omaggio alle bellissime creazioni dedicate alla Fontina Dop in questi cinque anni, raccogliendole in un ricettario scaricabile gratuitamente, così che tutti possano sperimentare a casa le specificità delle tre tipologie».

Il ricettario rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il talento degli chef e diffondere la conoscenza dei diversi utilizzi della Fontina Dop, dalle preparazioni classiche a interpretazioni contemporanee.

FontinaMI a Courmayeur: un gemellaggio gastronomico

Un’altra grande novità annunciata durante la conferenza stampa è il gemellaggio con Courmayeur, meta turistica tra le più amate dai milanesi. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, tenutasi a Milano, Andrea Barmaz ha aggiunto: «FontinaMI andrà in trasferta! Nel prossimo marzo alcuni tra i ristoranti più rinomati di Courmayeur realizzeranno piatti inediti a base di Fontina Dop, integrandola con ingredienti tipici della cucina meneghina».

Il pubblico presente al vernissage di FontinaMi

Questo gemellaggio rafforza il legame tra Fontina Dop e il territorio della Valle d’Aosta, promuovendo anche il turismo enogastronomico. Secondo l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, il 32,7% dei turisti italiani ha partecipato ad almeno un’esperienza legata al formaggio negli ultimi tre anni, evidenziando la crescente attrattiva del settore.

Chef e ristoranti: creatività al servizio della Fontina Dop

I protagonisti dell’evento sono gli chef dei dodici ristoranti coinvolti, tra cui Tommaso Arrigoni, Cesare Battisti, Eugenio Boer, Daniel Canzian e Andrea Provenzani. Le tipologie di Fontina Dop sono state assegnate casualmente tramite estrazione sul palco, in un momento dinamico e divertente.

Vari assaggi di Fontina Dop a Milano

I piatti proposti, che saranno resi noti successivamente, valorizzano gli aromi e le caratteristiche organolettiche del formaggio, dalla delicatezza della Fontina Dop classica, alla ricchezza aromatica dell’Alpeggio, fino alla complessità della Lunga Stagionatura.

Sicurezza alimentare e legame con il territorio

Il Direttore del Consorzio, Fulvio Blanchet, ha evidenziato il valore della trasparenza e sicurezza alimentare della Dop Fontina e il suo stretto legame con la Valle d’Aosta, unica area di produzione. Questo aspetto costituisce un elemento distintivo del prodotto, garantendo qualità e autenticità in ogni fase della filiera.

La fontina intrinsecamente legata alla Valle d'Aosta

Il Consorzio si conferma così custode di un formaggio storico e simbolo della cultura gastronomica alpina, contribuendo anche alla promozione del turismo enogastronomico locale.

Degustazioni e abbinamenti esclusivi

Durante la conferenza stampa, presentata dalla conduttrice televisiva Francesca Romana Barberini, è stata anche proposts una mini degustazione guidata di Fontina Dop, con l’abbinamento di vini selezionati dalla Valle d’Aosta, illustrati da Nicolas Bovard, Presidente del Consorzio Vini Doc Valle d’Aosta. Lo chef di Terrazza Palestro, Stefano Mocellin, ha guidato la degustazione, sottolineando come Fontina Dop si sposi perfettamente con diverse tipologie di vini regionali, esaltando i profumi di montagna e le note aromatiche dei fiori e delle erbe alpine.

Chef Stefano Mocellin

Abbinamenti dei ristoranti partecipanti

Gli abbinamenti di questa quinta edizione confermano l’attenzione degli chef alla valorizzazione delle caratteristiche della Fontina Dop:

Bela Tusa : Fontina DOP Lunga Stagionatura

: Fontina DOP Lunga Stagionatura Bottega Lucia : Fontina DOP Lunga Stagionatura, chef Valerio Caragnulo

: Fontina DOP Lunga Stagionatura, chef Valerio Caragnulo Bu:r di Eugenio Boer : Fontina DOP Alpeggio

: Fontina DOP Alpeggio CIZ Cantina & Cucina : Fontina DOP Alpeggio, chef Mina Nassif

: Fontina DOP Alpeggio, chef Mina Nassif Daniel Canzian : Fontina DOP

: Fontina DOP Il Liberty : Fontina DOP Lunga Stagionatura, chef Andrea Provenzani

: Fontina DOP Lunga Stagionatura, chef Andrea Provenzani Innocenti Evasioni/Terrazza Triennale : Fontina DOP, chef Tommaso Arrigoni

: Fontina DOP, chef Tommaso Arrigoni Locanda alla Scala : Fontina DOP Lunga Stagionatura, chef Massimo Marrone

: Fontina DOP Lunga Stagionatura, chef Massimo Marrone Osteria Brunello : Fontina DOP, chef Vittorio Ronchi

: Fontina DOP, chef Vittorio Ronchi Ratanà : Fontina DOP, chef Cesare Battisti

: Fontina DOP, chef Cesare Battisti RAW Restaurant : Fontina DOP Alpeggio, chef Enrico Ferrari

: Fontina DOP Alpeggio, chef Enrico Ferrari Stendhal: Fontina DOP Alpeggio, chef Hassaballa Kirolos

Questi abbinamenti rappresentano un’opportunità per i clienti di scoprire la versatilità del formaggio e l’abilità degli chef nel valorizzare ogni tipologia.

La Fontina sarà protagonista sulle tavole di 12 importanti ristoranti milanesi durante FontinaMI

Come partecipare a FontinaMI

Per partecipare all’evento, è necessario prenotare direttamente presso i dodici ristoranti aderenti. Durante le due settimane, i clienti potranno assaporare piatti unici, scoprire nuove consistenze e lasciarsi conquistare dai profumi della montagna custoditi dalla Fontina Dop, vivendo un’esperienza enogastronomica completa e indimenticabile.