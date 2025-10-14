I fratelli Leali tornano a Salò e riaccendono la loro prima osteria

Dopo aver conquistato la stella Michelin con Casa Leali a Puegnago (Bs), i fratelli Andrea e Marco Leali tornano dove tutto è cominciato. A Salò, in via Europa 9, riapre giovedì 16 ottobre dalle 17:30 Leali Osteria, il nuovo capitolo di una storia familiare e gastronomica iniziata più di dieci anni fa con l’ex Osteria Pijei. Un ritorno alle origini, ma con uno sguardo maturo, che intreccia l’esperienza dell’alta cucina con la voglia di creare un luogo conviviale, quotidiano, dove si mangia bene e ci si sente a casa.

Andrea e Marco Leali

La cucina di Andrea Leali: i classici italiani con sguardo contemporaneo

La nuova osteria nasce da un’idea semplice e ambiziosa: riportare nel piatto la cucina italiana più autentica, quella che parla la lingua della memoria, con il rigore e la sensibilità di chi conosce la tecnica e rispetta gli ingredienti. In cucina c’è Andrea Leali, che ha deciso di rimettere al centro i classici: gnocchi burro e salvia, pasta e fagioli, guancetta al vino rosso.

L'obiettivo di Leali Osteria è quello di riportare nel piatto la cucina italiana più autentica

Piatti che raccontano una tradizione viva, interpretata con un approccio contemporaneo e una formula flessibile. Oltre al menu alla carta, infatti, ci saranno piattini da condividere e i piatti conviviali della domenica su prenotazione, come la faraona ripiena o il coniglio alla bresciana.

La sala, i vini e il legame con il territorio

La sala porta la firma di Marco Leali, che ha costruito una carta vini capace di unire storie e sapori. Etichette italiane e internazionali, piccole produzioni, vini scelti con criterio e affinità. Ogni bottiglia ha un motivo per essere lì, e quel motivo viene raccontato al tavolo da uno staff formato direttamente da Marco. È un lavoro di ascolto e racconto, che punta a restituire al vino la sua dimensione più umana, quella del gesto condiviso. Accanto al vino, anche il bere miscelato ha il suo spazio. La drink list nasce in collaborazione con Tassoni, storica realtà salodiana già partner di Casa Leali. Dai cocktail esclusivi alle proposte originali, ogni creazione è pensata per dialogare con la cucina e con l’atmosfera del locale, proseguendo quel legame con il territorio che da sempre accompagna la famiglia Leali.

La sala di Leali Osteria a Salò (Bs)

«Leali Osteria è pensata per accogliere in ogni momento della giornata: dal pranzo veloce all’aperitivo lungo, fino alla cena tra amici - spiega chef Leali. Vorremmo che i clienti qui si sentissero in famiglia, per questo oltre al nostro staff preparato, ad accompagnarci in questa avventura potremo contare sul supporto e la visione di nostra madre Loredana e mia moglie Elisa». Con questa riapertura, i fratelli Leali non cercano di replicare il successo di Casa Leali, ma di ritrovare un ritmo diverso, più vicino alla quotidianità e al piacere dello stare insieme. Un ritorno alle origini, sì, ma con la consapevolezza di chi ha fatto strada e ora vuole tornare a condividere il gusto delle cose semplici.