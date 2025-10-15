Foodopolis diventa il red carpet del gusto con 18 pizzaioli protagonisti

Fino al 26 ottobre 2025, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’area food ufficiale Foodopolis ospita per la prima volta EGO Food Festival, lo spin-off pugliese dedicato alla cultura gastronomica. L’iniziativa trasforma la pizza nella protagonista assoluta della manifestazione, con un format originale: pizze ispirate ai grandi film del cinema italiano, create da maestri pizzaioli provenienti da Puglia e Lazio.

A Foodopolis il meglio della pizza

Pizza e cinema: un connubio di creatività e sapori

Ogni sera, dalle 17.30 a mezzanotte, 18 pizzaioli si alterneranno ai forni per offrire una spettacolare esperienza gastronomica. Ogni pizza, con il nome di un film iconico, interpreterà attraverso ingredienti e abbinamenti un racconto gustativo unico.

In un’area di oltre 1000 mq, Foodopolis celebra la pizza come simbolo di convivialità e contaminazione culturale, in un incontro tra le tradizioni culinarie pugliesi e laziali. Gli chef utilizzeranno prodotti d’eccellenza dei rispettivi territori, creando un dialogo gastronomico che valorizza la diversità regionale italiana.

Partner e protagonisti del progetto “Pizza al Cinema”

Il progetto è coordinato dalla società pugliese Noao srl e sostenuto da importanti partner del settore food: Petra Molino Quaglia per le farine, Moretti Forni, Varvaglione1921 per i vini autoctoni, Salumi Santoro, Mozzarella Gioiella Dop e il Consorzio Mortadella Bologna Igp.

18 pizzaioli pugliesi offriranno una spettacolare esperienza gastronomica

Accanto alla pizza, Foodopolis offrirà anche piatti iconici come la pasta all’assassina, il panzerotto pugliese e altre specialità regionali, rendendo lo spazio un punto di incontro tra pubblico, professionisti del cinema e visitatori.

I pizzaioli protagonisti dell’evento

A rendere unico l’evento saranno i maestri pizzaioli che accenderanno i riflettori del gusto: Gianluca Rotondo (Lievi’tante, Foggia), Gianmarco Manni (Gusti&Giusti, Nociglia), Gianmarco Volpe (Bigap Pizza Studio, Latina), Gianmarco Casetta (Pizzeria N01, Pontinia), Ciro De Vincenzo (Vico Pizza & Wine, Roma), Giovanni Lombardi (Baccio e i Gradini, Roma), Luca Fusacchia (Pizzeria Bordo, Roma), Ciro Miccoli (Dai Bro’, Taranto), Orazio Chiapparino (D’Orazio Pizzeria, San Giovanni Rotondo), Francesco Tartarelli (La Finestra sul Cielo, Mottola), Mirko Pepe (Quattro Quarti, Molfetta), Giuseppe Lacarbonara (Pomodoro e Basilico, Martina Franca), Daniele Simeone (Cruncho Pizza, Terracina), Pietro D’Onghia (Pizzeria OK, Mottola), Stefano Caracciolo (Pizzeria Vico, Taranto), Massimo Costa (Pizzeria Dazio, Roma), Enzo Pace (Aria Nuova, Formia) e Marco Amante (Angolo Divino, Sora).

La grande partecipazione delle scorse edizioni di Foodopolis

Foodopolis: il red carpet del gusto

Grazie alla collaborazione con EGO Food Festival, Foodopolis si trasforma in un palcoscenico dove la pizza diventa espressione di creatività e identità territoriale. L’evento, aperto al pubblico e agli ospiti internazionali della Festa del Cinema di Roma, racconta l’Italia attraverso il linguaggio del gusto, del cinema e della convivialità.