Günther Rohregger torna a casa: il maestro del gelato apre a Bolzano

Dopo il successo nelle gelaterie di Roma, Günther Rohregger, noto come Mr. G, sceglie Bolzano per aprire il nuovo punto vendita. La nuova gelateria e caffetteria si trova all’interno del WaltherPark, polo urbano progettato da Sir David Chipperfield, simbolo di sostenibilità, riqualificazione e spazi condivisi.

Il nuovo punto vendita Günther Gelato e Golosità a Bolzano, nel cuore del WaltherPark

Un ritorno alle radici con il gelato artigianale

L’apertura a Bolzano rappresenta per Rohregger un ritorno alle origini, un luogo di ispirazione dove il gelato diventa esperienza sensoriale. Il locale unisce gelateria, caffetteria e dehors in uno spazio luminoso ed elegante, ideale per assaporare sia i gusti classici - nocciola, pistacchio, cioccolato extrafondente - sia i Geniali, creazioni sorprendenti come il Pino Mugo o la Ricotta Stregata.

Interni luminosi ed eleganti per gustare gelati e dolci artigianali

Dolci golosi e reinterpretazioni dell’Alto Adige

Il nuovo punto vendita offre anche i Golosità, dolci che reinterpretano le specialità locali come strudel, Linzer e Sacher, combinando creatività e qualità artigianale. L’attenzione agli ingredienti autentici rende ogni proposta unica, con frutta di stagione, cioccolato selezionato e l’acqua Plose, proveniente dalle Dolomiti.

Gusti classici e creazioni Geniali firmate Mr. G

WaltherPark: un quartiere sostenibile e vitale

Il WaltherPark ridisegna il cuore di Bolzano con architettura sostenibile, spazi pedonali e ciclabili, giardini pensili e nuove aree verdi. Günther Gelato e Golosità si inserisce perfettamente in questo contesto, diventando parte di un quartiere urbano vivo, dove qualità, natura e socialità si incontrano.

L’Anima Alpina al centro dell’esperienza

L’Anima Alpina, cifra distintiva del lavoro di Rohregger, si esprime nei gelati puri e naturali, realizzati con materie prime genuine. Questa apertura segna un nuovo capitolo per il brand, collegando le radici altoatesine alla crescita del progetto, senza perdere l’identità che ha reso celebri i punti vendita di Roma.

Dolomiti - gelato al Pino Mugo e salsa ai frutti di bosco 1/4 Mora 2/4 Sorbetto al Lampone 3/4 Latte di Bufala Grue di Cacao e Salsa Frutti di Amarene 4/4

Bolzano e Roma: due anime di un unico brand

Il punto vendita di Bolzano non è solo un ritorno alle origini, ma un passo avanti per il brand. Roma e Bolzano rappresentano due anime complementari: un progetto artigianale che cresce restando fedele alla propria filosofia, valorizzando ricerca, naturalità e qualità in ogni gelato.