Gnollhof, l’hotel in Alto Adige dove il sonno è una promessa mantenuta

A Gudon, poco sopra Chiusa (Bz), in Alto Adige, c’è un luogo in cui il silenzio ha ancora voce e il tempo scorre lento come la neve che cade. Si chiama Gnollhof - Mystic Place Dolomites e si trova a 1.160 metri d’altitudine, sospeso tra le cime della Valle Isarco. È un hotel che sembra respirare con la montagna, dove ogni dettaglio è pensato per favorire il benessere e il sonno profondo. Un rifugio per l’anima e per il corpo, lontano dal rumore del mondo ma abbastanza vicino da essere raggiunto con una breve salita che parte da Chiusa e si arrampica, curva dopo curva, fino a un orizzonte che si apre sui monti Odle, il Sass de Putia e l’Alpe di Villandro.

L'esterno dell'hotel Gnollhof

Gestito fin dal 1888 dalla famiglia di Margit e Peter Verginer, il Gnollhof è una di quelle rare realtà capaci di fondere ospitalità e autenticità, con un’attenzione sincera all’ambiente: l’hotel ha ottenuto la certificazione Gstc (Global sustainable tourism council), un riconoscimento internazionale che premia le strutture impegnate nel turismo sostenibile. Qui la quiete non è solo un valore, ma una responsabilità condivisa con la natura e la comunità locale.

Le camere: profumo di cirmolo e sonno profondo

Tutto, nelle 54 camere e suite dal design purista, invita a riposare. Il legno di cirmolo, onnipresente e profumato, accompagna l’ospite fin dai corridoi e diffonde una sensazione di calma immediata. I materassi ergonomici, i tessuti ipoallergenici, i cuscini di varie dimensioni e le essenze naturali di cirmolo e larice contribuiscono a creare un ambiente dove il sonno è protagonista.

Una camera con vista dell'hotel Gnollhof

«Respirare l’olio essenziale al cirmolo equivale a una lunga passeggiata nel bosco, con effetti benefici sul respiro e sul sonno, ampiamente dimostrati dalla scienza - racconta Simona Cortopassi, sleep influencer del progetto The Good Nighter. Lo scambio tra noi e la natura ci regala almeno un’ora di sonno profondo in più. Pensiamo quindi a quanto possa fare bene riposare in un posto così, circondato da questi boschi». Dormire qui è come lasciarsi cullare da una ninna nanna alpina.

A tavola: radici, territorio e poesia del gusto

Il benessere al Gnollhof passa anche dalla cucina. In sala, a guidarla è Peter Verginer, padrone di casa e interprete di una gastronomia che parla la lingua delle stagioni e dei prodotti locali. Ogni giorno compaiono in carta almeno cinque specialità altoatesine, preparate con ingredienti Dop, Igp o Presìdi Slow Food. Dai canederli in mille versioni al formaggio grigio con cipolle e barbabietola, dagli Schlutzkrapfen ai dolci di montagna reinventati, ogni piatto racconta la storia di un territorio che sa essere concreto e poetico allo stesso tempo.

Un tavolo del ristorante dell'hotel Gnollhof

Le materie prime arrivano da produttori della zona: miele, latte, speck, carne, erbe e ortaggi. In cantina, un piccolo tesoro lega ancora di più l’hotel alla Valle Isarco: i vini del vigneto Taschlerhof di Bressanone, di proprietà di Peter Wachtler, marito di Margit Verginer. Tra Riesling, Kerner e Müller-Thurgau, la selezione si completa con etichette internazionali e bottiglie premiate.

La Spa: benessere sospeso tra cielo e cime

Scendendo in spa, l’atmosfera cambia ritmo. L’acqua nella piscina a sfioro panoramica sembra scivolare più lentamente, mentre lo sguardo si perde tra le Dolomiti imbiancate. Ci si lascia andare nell’idromassaggio esterno, si sorseggiano tisane calde nella zona relax con vista e poi si scopre un menu di trattamenti firmati Comfort Zone, Pharmos Natur e Vitalis Dr. Joseph. Il più richiesto è il Rituale del Sonno. «È molto più di un massaggio: è un invito a lasciarsi andare. Le manualità lente ispirate all’Ayurveda e alla tradizione balinese, gli oli essenziali alla vaniglia e ai fiori, i pennelli che scorrono sulla pelle come piume: tutto induce uno stato di pre-sonno profondo, come un abbraccio per il sistema nervoso» spiega Simona Cortopassi.

Il corpo viene avvolto in asciugamani caldi, i movimenti sono lenti e ripetitivi, stimolano serotonina e dopamina e riducono il cortisolo, l’ormone dello stress. Il risultato? Un sonno più lungo, più profondo, più vero. Accanto a questo, il Tranquillity Ritual, basato sul “mindful touch”, un trattamento aromaterapico con note di vaniglia, rosa e legno di cedro, suoni a bassa frequenza e un effetto meditativo totale. È, letteralmente, come dormire a occhi aperti.

La natura: ciaspolate e orizzonti bianchi

Fuori, la montagna chiama. Le ciaspolate tra gli abeti secolari, le passeggiate sull’Alpe di Villandro o nella Val di Funes, le escursioni guidate sulla neve sono esperienze che restituiscono il contatto con la natura e il silenzio. Da qui, in poco tempo, si raggiungono anche i grandi comprensori sciistici: l’Alpe di Siusi, a 16 km da Chiusa, con 60 km di piste e 23 impianti di risalita, o la Plose, con 40 km di tracciati e panorami spettacolari.

Le ciaspolate nei boschi vicini allo Gnollhof

Per gli appassionati di fondo, l’Alpe di Villandro offre un anello panoramico a 2.000 metri, perfetto anche per i principianti. E chi cerca un pomeriggio più leggero può provare la pista da slittino di Villandro, ben battuta e attrezzata. Tutto senza stress: l’hotel mette a disposizione un bus navetta gratuito per raggiungere comodamente le piste di Alpe di Siusi o Val Gardena, lasciando che anche l’auto riposi.

Dormire bene, vivere meglio

Alla fine, tutto al Gnollhof sembra condurre verso una sola direzione: il riposo vero, quello che nasce dal sentirsi accolti e al sicuro. «Il vero lusso oggi è dormire bene. Ma per dormire davvero, dobbiamo prima sentirci al sicuro, accolti, coccolati. Il Gnollhof riesce in questo con naturalezza, come se parlasse la lingua segreta del sonno» conclude Simona Cortopassi. Che si arrivi per un weekend rigenerante o per festeggiare qualcosa di speciale, questo angolo di montagna ha l’effetto di un respiro profondo: si dorme meglio, si vive più lentamente, si respira in modo diverso. E, forse, anche più giusto.