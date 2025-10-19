Lo chalet alpino per soli adulti ideale per una fuga romantica di coppia

A Vermiglio, nella suggestiva Val di Sole in Trentino, sorge Chalet al Foss, un hotel di montagna che in meno di quattro anni è passato da tre a cinque stelle, diventando una destinazione ambita per coppie da tutto il mondo.

Chalet al Foss

Con oltre 1,2 milioni di follower su Instagram, è oggi una delle strutture più cliccate d’Europa, superando persino icone come il Burj Al Arab di Dubai e posizionandosi al secondo posto in Europa dopo il celebre Cavo Tagoo di Mykonos.

Una delle stanze dello Chalet Al Foss

Il successo nasce dall’unione tra location d’eccezione, esperienze immersive e un format esclusivo dedicato al romanticismo, dalle colazioni nella neve ai setup per proposte di matrimonio spettacolari.

Un rifugio romantico adults only nel cuore delle Dolomiti

A 1450 metri di altitudine, incastonato tra le montagne di fronte al ghiacciaio della Presanella, Chalet al Foss si è trasformato nel place to be delle Alpi italiane. Gestito da Alberto Pangrazzi e Carlotta Menon, il resort ha ideato il primo format alpino dedicato al benessere di coppia, pensato per offrire momenti esclusivi e personalizzati.

Infinity pool panoramica con vista mozzafiato sul ghiacciaio

Tra le esperienze più suggestive ci sono la colazione con gli alpaca, la Treehouse con mini cabinovia porta vivande e la Cena nel bosco Alpine Chef, proposta fiabesca lanciata nell’estate 2025 e prolungata fino a novembre.

Una storia di visione e restyling da 14 milioni di euro

La storia di Chalet al Foss inizia come balera e ristorante. Negli anni si trasforma in hotel 3 stelle, fino al 2019, quando Alberto e Carlotta decidono di dare vita a un nuovo progetto. «Volevamo rompere con l’hôtellerie classica di montagna in modo da creare qualcosa che non ci fosse ancora sulle Alpi - raccontano i proprietari -. Tutte le nostre proposte si ispirano ai nostri viaggi a Bali, Ibiza, Santorini, Mykonos, Dubai».

Un risveglio fiabesco: colazione nel letto immerso nella neve

Con un investimento complessivo di 14 milioni di euro, la struttura ha raggiunto le 5 stelle nel 2023, con 38 tra camere e suite, e un’offerta food di altissimo livello.

Quattro ristoranti, una proposta gastronomica d’eccellenza

La giornata inizia con la pasticceria home made servita calda a colazione, proseguendo con un percorso gastronomico articolato in quattro format. Il Bistrot è aperto tutto il giorno e propone piatti informali in un ambiente rilassato.

Cena tête-à-tête nella casa sull’albero, con servizio esclusivo

Il Contemporaneo è la proposta fine dining aperta anche agli ospiti esterni, dove ricerca, creatività e tecnica danno vita a una cucina sospesa tra territorio e sperimentazione «L’armonia tra materia prima e creatività è alla base della filosofia del nostro chef», sottolineano i proprietari.

Il Tipico valorizza le ricette di memoria e i sapori autentici del Trentino, offrendo piatti intensi e identitari. La Dolce Vita celebra la cucina italiana in chiave elegante e cosmopolita, diventando un crocevia di sapori e tradizioni regionali.

Instagram e content creator: la chiave del successo internazionale

Fin dall’inizio, i social sono stati al centro della strategia. «Gli ultimi progetti di ristrutturazione sono stati fatti funzionali a Instagram - spiega la coppia di imprenditori -. Ogni angolo di Chalet al Foss è “instagrammabile”».

Una camera con vista

Carlotta Menon ha costruito un network internazionale di content creator specializzati in viaggi luxury, trasformando l’hotel in un fenomeno virale senza investire in pubblicità tradizionale. I contenuti pubblicati hanno portato a un boom di prenotazioni e richieste da tutto il mondo, con influencer ospitati per creare materiale esclusivo.

Le Foss Experience: emozioni esclusive per coppie

Le esperienze proposte da Chalet al Foss hanno contribuito in modo decisivo alla sua notorietà globale. L’uso esclusivo dell’infinity pool ricoperta di petali di rosa, un servizio dal costo di circa ottomila euro, è tra le più ambite.

L'nfinity pool ricoperta di petali di rosa

La colazione con gli alpaca ha una lista d’attesa di tre mesi e rappresenta un momento iconico per le coppie, così come la colazione nel letto riscaldato immerso nella neve, la romantica Treehouse con cabinovia porta vivande e la Cena nel bosco Alpine Chef.

Atmosfera romantica tra le luci del bosco

Le tariffe del soggiorno variano da 400 a 2.750 euro a notte a seconda della stagione e della tipologia di camera. Gli ospiti scelgono questa destinazione non per le piste da sci o i panorami alpini, ma per vivere esperienze uniche e memorabili.

H20 Spa: la prima Music Spa delle Alpi

La H20 Spa si estende per 1100 mq tra interno ed esterno e include una infinity glass pool, vasche in legno riscaldate, sauna panoramica, bagno turco e Longevity Suite. È la prima Music Spa delle Alpi, con dj set quotidiani che combinano relax e divertimento in un’atmosfera esclusiva.

Chalet al Foss: il rifugio romantico più amato sui social

La zona interna comprende piscina, bio sauna e spazi relax dotati di un innovativo sistema di purificazione dell’aria. All’esterno si trovano un’infinity pool riscaldata e hot tubs panoramici, ideali per vivere momenti di benessere immersi nel paesaggio dolomitico.