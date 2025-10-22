“Chef in viaggio tra mare e terra”: Relais & Châteaux racconta l’Italia del gusto

Menu Apri login
mercoledì 22 ottobre 2025

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 22 ottobre 2025  | aggiornato alle 16:39 | 115209 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

tour

di Redazione CHECK-IN
 
22 ottobre 2025 | 14:49

Il progetto “Chef in viaggio tra mare e terra” unisce tre dimore Relais & Châteaux - Borgo dei Conti Resort in Umbria, Londra Palace Venezia e Villa Cordevigo sul Lago di Garda - in un percorso che intreccia cucina, territorio e ospitalità. Tre chef italiani, Emanuele Mazzella, Daniele Galliazzo e Marco Marras, raccontano le proprie radici e l’incontro con i territori che li ospitano, attraverso menu degustazione di quattro portate e vini selezionati. Il progetto valorizza ingredienti locali, stagionalità e filiera corta, creando un dialogo tra mare e terra e tra identità gastronomiche differenti. Al centro rimangono la cultura del territorio, la ricerca culinaria e l’ospitalità attenta, declinate in tre serate che uniscono gusto, creatività e valorizzazione delle eccellenze locali.

“Chef in viaggio tra mare e terra”: un tour culinario che unisce tre dimore Relais e Châteaux

Tre chef, tre cucine, un dialogo con il territorio

Gli appuntamenti si articolano tra fine ottobre e novembre 2025:

  • 29 ottobre - Ristorante Cedri, Borgo dei Conti Resort (Pg)
  • 12 novembre - LPV Restaurant, Londra Palace Venezia
  • 26 novembre - Ristorante Oseleta, Villa Cordevigo, (Vr)

Tre chef interpreti della cucina contemporanea Relais & Châteaux - Emanuele Mazzella, Daniele Galliazzo e Marco Marras - guideranno i menu degustazione, raccontando le proprie radici e i territori in cui oggi operano. Ogni tappa prevede un aperitivo di benvenuto e un menu degustazione di quattro portate, accompagnato da una selezione di vini della Tenuta Villa Cordevigo.
L’obiettivo è offrire un dialogo tra cucine differenti, coniugando materie prime locali, stagionalità e la tradizione dei territori ospitanti, senza perdere di vista coerenza e leggerezza dei piatti.

Emanuele Mazzella: Mediterraneo e Umbria

Al Borgo dei Conti Resort, Emanuele Mazzella propone piatti che combinano i sapori della sua Ischia con le materie prime umbre. «Lavoro molto con l’orto della struttura e con fornitori locali - spiega lo chef - per integrare freschezza e stagionalità, mantenendo un dialogo tra mare e terra».

“Chef in viaggio tra mare e terra”: Relais & Châteaux racconta l’Italia del gusto

Lo chef Emanuele Mazzella

Daniele Galliazzo: la laguna e influenze cosmopolite

Al Londra Palace Venezia, Daniele Galliazzo costruisce un menu che riflette il territorio della laguna veneziana, con una particolare attenzione alle verdure dell’isola di Sant’Erasmo. «L’idea è un equilibrio tra tradizione locale e suggestioni diverse - dice Galliazzo - rispettando la materia prima e le stagioni».

“Chef in viaggio tra mare e terra”: Relais & Châteaux racconta l’Italia del gusto

Lo chef Daniele Galliazzo

Marco Marras: Sardegna e Lago di Garda

Al Ristorante Oseleta, Marco Marras intreccia ingredienti locali con i ricordi della sua Sardegna. Il risultato è una cucina radicata nel territorio e attenta alla stagionalità, nata dal rapporto con orti e vigneti della Villa. «Cerco di raccontare la nostra identità attraverso i prodotti del lago e delle colline circostanti», spiega Marras.

“Chef in viaggio tra mare e terra”: Relais & Châteaux racconta l’Italia del gusto

Lo chef Marco Marras

Le dimore protagoniste

Ecco, di seguito, le dimore protagoniste:

“Chef in viaggio tra mare e terra”: Relais & Châteaux racconta l’Italia del gusto

Il Borgo dei Conti Resort

Borgo dei Conti Resort (Umbria) - Immerso nelle colline umbre, il Borgo dei Conti Resort coniuga la produzione locale e la cucina mediterranea di Mazzella, valorizzando i prodotti degli orti e della rete di fornitori a filiera corta.

“Chef in viaggio tra mare e terra”: Relais & Châteaux racconta l’Italia del gusto

Il Londra Palace Venezia

Londra Palace Venezia - Situato lungo la Riva degli Schiavoni, con vista su San Giorgio e la Basilica della Salute, il Londra Palace Venezia è una struttura storica di oltre 170 anni. Oltre all’ospitalità, rappresenta un luogo di incontro culturale per artisti e intellettuali.

“Chef in viaggio tra mare e terra”: Relais & Châteaux racconta l’Italia del gusto

Villa Cordevigo
 

Villa Cordevigo (Lago di Garda) - Villa storica della famiglia Cordevigo, sede del Ristorante Oseleta, propone una cucina che integra tradizione gardesana e influenze sarde, con piatti che rispettano stagionalità e territorio.

The Hospitality Experience e Relais & Châteaux

The Hospitality Experience raccoglie hotel e resort italiani gestiti direttamente dalla famiglia Babini. Il progetto mira a valorizzare territori, arte e cucina locale, con attenzione alla sostenibilità e alla filiera corta.
Relais & Châteaux, associazione internazionale, riunisce strutture familiari impegnate a raccontare la cultura e la cucina locale attraverso un’ospitalità attenta e curata.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Chef in viaggio tra mare e terra Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort Londra Palace Venezia Villa Cordevigo The Hospitality Experience cucina italiana ospitalità fine dining sostenibilità territori eventi gastronomiciEmanuele Mazzella Daniele Galliazzo Marco Marras
 
