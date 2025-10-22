The M Legacy trasforma il soggiorno alpino a Cervinia

Il Gruppo The M Legacy, fondato nel 2023 dalla visione imprenditoriale di Davide Odisio e Fabrizio Pacini, consolida la propria presenza nella Valle d’Aosta investendo nella rinomata destinazione Breuil-Cervinia. Con una collezione di hotel e chalet di lusso, il Gruppo si propone di rafforzare il segmento hospitality premium, puntando su proprietà strategiche e gestione diretta di strutture esclusive.

L‘hotel Principe delle Nevi di M Legacy

Attualmente il portfolio comprende sette strutture iconiche, tra cui l’Hotel Principe delle Nevi e l’Hotel Europa, entrambe di proprietà e gestione diretta, e chalet di pregio come Chalet Breithorn, Chalet Cime Bianche, Chalet Il Gufo, Chalet Snøstorm e Chalet La Fenice, tutti in gestione diretta. L’obiettivo del Gruppo è unire design, eccellenza italiana e gestione operativa internazionale per proporre esperienze indimenticabili agli ospiti e creare un’eredità duratura nel settore alpino.

La Spa dell'Hotel Europa

Cervinia: destinazione internazionale ad alta stagionalità

La scelta di investire a Cervinia risponde a una strategia di diversificazione geografica e settoriale, focalizzata su località ad alta resilienza turistica. Il comprensorio offre 360 km di piste, 53 impianti di risalita, collegamento diretto a Zermatt in Svizzera e vicinanza alla Monterosa Ski Area. La clientela estera rappresenta il 95% degli ospiti, con un elevato potere di spesa e presenza sia in inverno che in estate.

La magia di Cervinia anche di notte, qui allo Chalet Cime Bianche

Cervinia si distingue per la sua stagionalità estesa (ottobre-maggio) e per la varietà di attività sportive e di benessere: sci, snowboard, hiking, mountain bike e percorsi naturalistici. Secondo il Savillis Ski Resilience Index Report, la località si posiziona al primo posto in Europa per copertura nevosa, affidabilità, durata della stagione, altitudine e temperatura. La recente inclusione nel programma Ikon Pass rafforza ulteriormente l’attrattività internazionale, in particolare per il turismo americano.

Vista alpina dallo Chalet Snøstorm

Valorizzazione immobiliare e sostenibilità

«Al territorio, nella nostra visione di Gruppo, si aggiunge la valorizzazione immobiliare, attraverso riqualificazione e posizionamento nel segmento luxury, e una crescita sostenibile ambientale, sociale e amministrativa, grazie a criteri ESG applicati in tutte le fasi progettuali» - afferma Davide Odisio, founder di M Legacy.

Davide Odisio, Founder di M Legacy

L’approccio del gruppo integra la gestione di hotel e chalet con strategie di posizionamento premium, sostenibilità e attenzione al territorio, valorizzando al contempo l’assetto immobiliare e la qualità delle esperienze offerte.

Una stanza dell'hotel Principe delle Nevi

Obiettivi di crescita e prospettive future

Il portafoglio immobiliare del Gruppo ha un valore stimato di 50 milioni di euro, con un ADR medio di 770 euro. Con un fatturato potenziale di 15 milioni di euro, The M Legacy è attualmente il secondo gruppo ricettivo per numero di camere a Cervinia, con l’obiettivo di diventare leader assoluto entro il 2026.

Fabrizio Pacini di M Legacy

Tra il 2027 e il 2032, il Gruppo punta a consolidarsi come primo Hospitality Group delle Alpi attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate, rafforzando ulteriormente la sua presenza in località alpine di alto livello e il posizionamento nel segmento luxury internazionale.

L'interno dello chalet Cime Bianche

Esperienze immersive e personalizzate

Ogni struttura del Gruppo invita a rallentare, ascoltare il silenzio e vivere la montagna come protagonista dell’esperienza. Il nome “M” racchiude Mountain, Management e Made in Italy, sottolineando il legame con la montagna, il know-how gestionale e la qualità italiana radicata in tre generazioni di ospitalità. La filosofia di The M Legacy si basa su esperienze signature, lusso su misura e momenti memorabili da vivere e condividere.

Piscina allo Chalet La Fenice

Hotel e chalet di lusso

Hotel Principe delle Nevi offre 44 camere e suite, incluse Spa Suites e chalet privati, con accesso diretto alle piste, area benessere completa, ristorante gourmet e cantina panoramica. Hotel Europa, con 69 camere, suite e appartamenti, combina design alpino e comfort, offrendo ristorante gourmet, spa, palestra e servizio skipass.

Suite Spa al Principe delle Nevi

Tra gli chalet, Chalet Breithorn propone 6 suite, spa privata e attività personalizzate come heliskiing. Chalet Cime Bianche, risalente al 1791, ospita 12-20 persone e offre ski-in/ski-out, terrazza panoramica, garage e sala cinema. Chalet Il Gufo con 6 suite e spa privata garantisce privacy e comfort su misura. Chalet La Fenice, su sei livelli e 1.200 mq, dispone di 7 suite, spa, cucina con chef privato e cinema. Chalet Snøstorm offre 5 camere, living panoramico, bagno turco e vasca idromassaggio, con design nordico e spazi esclusivi per relax.

L'interno dello chalet La Fenice

Identità e posizionamento del brand

The M Legacy rappresenta un punto di riferimento nell’ospitalità alpina grazie a un portfolio consolidato, strutture di lusso e servizi a cinque stelle. L’equilibrio tra design, comfort, esperienza immersiva e contatto con la natura rende il brand un protagonista del turismo premium, capace di offrire soggiorni unici, esperienze memorabili e un’identità chiara nel panorama dell’hospitality alpina internazionale.