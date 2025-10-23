Attorno al fogolâr: viaggio nel cuore caldo del Friuli Venezia Giulia

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
tradizioni

C’è un sottile filo di fuoco che attraversa il Friuli Venezia Giulia e ne racconta l’anima: è quello del fogolâr, il grande focolare domestico che per secoli ha scaldato cucine e conversazioni, governato cotture lente e riunito attorno a sé famiglie d’ogni ceto, e che è divenuto il simbolo dell’anima e dell’identità friulana. A questo simbolo identitario PromoTurismoFVG ha dedicato ora un bellissimo itinerarioAlla scoperta dei fogolâr”, dedicandogli una sezione all’interno della "Strada del vino e dei sapori": un invito a viaggiare tra vallate e paesi, locande e osterie, alla ricerca di una convivialità che in Friuli Venezia Giulia resiste ai tempi ed anzi è uno dei suoi tratti distintivi.

Il significato del fogolâr

Il fogolâr - “focolare”, nella lingua comune - è più di un arredo: è un lessico famigliare di legna e brace, un luogo di lavoro e di racconto. Diffuso soprattutto in montagna e in alta pianura, ha segnato talmente la cultura regionale da dar nome alle associazioni degli emigrati, emblema di appartenenza portato oltre confine. Pur trasformato dai tempi moderni, resta vivo nelle case e nei ristoranti che ne custodiscono memoria e gesti, con ricette tramandate e riti di ospitalità ancora intatti. È quindi il fogolâr a guidare il viaggiatore gourmet in questo viaggio tra i locali tipici e le tradizioni gastronomiche del Friuli Venezia Giulia.

In Carnia: il cuore caldo della montagna

Il viaggio può cominciare da Tolmezzo, porta della Carnia, tra montagna, pianura e il respiro del Tagliamento. Qui il Museo carnico delle arti popolariMichele Gortaniricostruisce utensili, cucine, ingredienti: per capire, prima ancora di assaggiare, da dove nascono i sapori. Bastano dieci minuti d’auto per raggiungere Verzegnis e sedersi accanto al fuoco davanti a un piatto di toç in braide - polenta, fonduta di malga, salame e morchia - o ai cjarsons, agnolotti carnici dal ripieno ora d’erbe e ricotta, ora dolce-salato, come la storia delle valli.

Costeggiando il Tagliamento verso ovest, Villa Santina, Enemonzo e Socchieve alternano tavole rustiche e sentieri: formaggi tipici, salumi asciugati all’aria buona, e subito fuori, percorsi a piedi, in bici o a cavallo. Qui il fogolâr è ancora un centro di gravità: attorno si taglia, si versa, si parla; poi si esce per ritempranti passeggiate, con l’appetito stuzzicato o la digestione aiutata dall’andare.

A nord, la Val Lumiei conduce a Sauris, alpina e appartata: scelta dal ministero del Turismo per rappresentare l’Italia al programma Unwto Best Tourism Villages”, è esempio di come il turismo possa custodire tradizioni e biodiversità. Il prosciutto Igp di Sauris, affumicato e stagionato, racconta il territorio con un gusto dolce e pulito. Chi cerca radici più profonde trova il Centro storiografico - Museo di Sant’Osvaldo, memoria della comunità e dell’idioma saurano, germanofono. Tra Sauris di Sopra e di Sotto partono cammini per tutte le stagioni: escursioni facili, trekking verso Pièltinis e Tinisa e, d’estate, la zipline sul lago che sfiora l’acqua come una scheggia di luce.

La pedemontana pordenonese e le Dolomiti friulane

Più a ovest, la pedemontana pordenonese - tra Travesio, Castelnovo, Sequals - profuma di caseifici e cucine. Qui nascono il Formaggio d’Asìno, dal tratto sapido e lievemente piccante affinato nella salmuerie (latte, panna d’affioramento, sale), e il Formai tal Cit, memoria di un’economia domestica che non sprecava: avanzi macinati e custoditi nel vaso di pietra, il “cit”, che restituisce una pasta spalmabile dal carattere deciso. 

Nelle Dolomiti friulane, tra Cavallo e Cansiglio, il focolare riunisce a fine giornata attorno a un tagliere di Pitina Igp. Una polpetta affumicata di selvaggina d’alta quota o ovino - aromatizzata e rotolata nella farina di polenta - che cambia nome secondo luogo e misura: peta o petuccia, piccoli toponimi del gusto. A Frisanco, Dardago, Piancavallo la si incontra spesso, compagna ideale del bicchiere e della chiacchiera.

Ognuno si crea il suo percorso del gusto

L’itinerario “Alla scoperta dei fogolâr” non è una rotta obbligata ma una mappa di possibilità: ognuno compone il proprio percorso intrecciando tavole e musei, mulattiere e piazze, al ritmo che preferisce. È un viaggio per chi cerca enogastronomia, certo, ma anche per chi desidera leggere il paesaggio attraverso i suoi riti: una cucina attorno al fuoco, una storia raccontata a bassa voce, il gesto antico di rigirare la polenta.

Così il fogolâr, da oggetto domestico, torna bussola culturale: insegna che la modernità può dialogare con la tradizione, che il calore non è solo temperatura ma relazione. E nel nido di una fiamma, tra Carnia, Pedemontana e Dolomiti friulane, il Friuli Venezia Giulia rivela la sua natura più vera: ospitale, essenziale, conviviale. Chi ci arriva con curiosità ne riparte con un lessico nuovo - fatto di legna, formaggi, prosciutti, parole antiche - e con la certezza che, in questa terra, il gusto migliore è ancora quello che nasce accanto al fuoco.

A nord di Tolmezzo, l’itinerario continua lungo le valli del But e Pontaiba, che costeggiano i torrenti da cui prendono il nome. In questa zona, il borgo di Sutrio (che nel corso dell’anno dedica ai suoi prodotti e piatti tipici, dai cjarsòns ai formaggi di malga, alcune popolarissime feste ricorrenti) si sviluppa attorno a un centro storico caratteristico, intervallato da case in pietra e botteghe artigiane dove si intaglia il legno, tradizione artigiana che ha dato origine al progetto del Presepe del Vaticano nel Natale 2022, visibile ora nella piazza centrale del borgo.

Dopo una giornata fra le piste del comprensorio sciistico di Sutrio-Ravascletto-Zoncolan, il rientro passa spesso dal piatto: frico e polenta, affettati, formaggi d’alpe. A Treppo Ligosullo il passo rallenta tra arte e natura: la Galleria Enrico De Cillia accoglie oltre 150 opere, da Cussigh a Sironi, in un dialogo discreto con i boschi.

Friuli Venezia Giulia fogolâr PromoTurismoFVG Carnia pedemontana pordenonese Dolomiti friulane viaggi itinerari
 
