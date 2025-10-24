Ritorna Mangia come scrivi: libri, sapori e convivialità alla Corale Verdi

Dal 21 novembre, la storica rassegna Mangia come scrivi, ideata nel 2006 dal giornalista Gianluigi Negri, inaugura un nuovo capitolo alla Corale Verdi di Parma, proponendo un format che unisce cultura, convivialità e gastronomia. L’evento, imitato in tutta Italia per la sua capacità di combinare cibo e letteratura, torna con una formula rinnovata ma fedele alla sua essenza: creare esperienze autentiche e condivise tra pubblico, scrittori e chef.

Da sinistra, il direttore artistico Gianluigi Negri, il curatore delle Mangiastorie Sandro Piovani, lo chef resident Mario Marini

Ogni appuntamento si terrà un venerdì al mese al Bistrot Corale Verdi (vicolo Asdente 9), cuore pulsante della socialità parmigiana. La rassegna, di cui Italia a Tavola è media partner, mantiene l’obiettivo di valorizzare la cultura del gusto e l’identità del territorio, con un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Una squadra d’eccellenza per la nuova edizione

Il direttore artistico Gianluigi Negri conferma una squadra di professionisti che rappresentano l’anima del progetto. Il giornalista Sandro Piovani, firma della Gazzetta di Parma e responsabile dell’inserto “Gusto”, curerà le Mangiastorie con degustazioni gratuite, mentre lo chef Mario Marini, presidente dei Musei del Cibo e consulente per il marketing territoriale del Comune di Parma, sarà il resident chef della rassegna.

Questa sinergia punta a esaltare la creatività e il patrimonio gastronomico locale, offrendo un’esperienza sensoriale completa che unisce narrazione, degustazione e socialità.

La nuova formula tra libri, aperitivi e cene d’autore

Dopo 175 cene-spettacolo, 500 scrittori e oltre 10.000 partecipanti tra Emilia-Romagna e Lombardia, Mangia come scrivi si rinnova con un doppio appuntamento in ogni serata. Alle 18.30 debuttano “Gli Aperitivi di Mangia come scrivi”, a ingresso libero, con autori, scrittori e presentazioni letterarie accompagnate da degustazioni guidate curate da Sandro Piovani e dai migliori artisti del gusto del territorio.

Dalle 20 in avanti prende vita la cena di Mangia come scrivi, dove la protagonista assoluta è la cucina d’autore. L’obiettivo è favorire la socialità e la scoperta del gusto autentico, in un’atmosfera che ricorda le osterie di una volta.

“Bón bombén - Mágna fin ch' at' n'é vója”: il nuovo piatto simbolo

Il simbolo di questa edizione è il piatto “Bón bombén - Mágna fin ch' at' n'é vója”, ideato dallo chef Mario Marini. Un omaggio alla convivialità parmigiana, che invita a godere del cibo senza fretta e con piacere.

Il piatto è una reinterpretazione moderna dello spirito delle osterie: una formula “all you can eat” alla parmigiana che consente ai commensali di richiedere più porzioni dello stesso piatto, accompagnate ogni volta da un calice di vino, mantenendo invariato il prezzo di 25 euro (acqua e coperto inclusi). Un’idea pensata per recuperare i sapori della memoria, la spontaneità dello stare insieme e la genuinità della cucina popolare.

Vent’anni di cultura, gusto e condivisione

Le celebrazioni per il ventennale di Mangia come scrivi proseguiranno per tutto il 2026, con un calendario ricco di eventi e ospiti. La rassegna, nata nel 2006, ha dato vita a un vero movimento culturale attraverso l’omonima associazione, promotrice di iniziative che intrecciano arte, cibo e musica. Da questa esperienza sono nati il Festival Mangiacinema (dieci edizioni tra Salsomaggiore e San Secondo Parmense) e la rassegna Mangiamusica, che festeggerà il decennale il 15 novembre al Teatro Magnani di Fidenza.

Come sottolinea Gianluigi Negri, «Ripartire con il sogno di Mangia come scrivi, insieme agli amici Piovani e Marini, è qualcosa di entusiasmante che mi riempie di gioia». Aggiunge Sandro Piovani: «Con le Mangiastorie riprendiamo un discorso che non si è mai interrotto. Cuore, passione ed emozione nell’idearle: gli stessi ingredienti che quotidianamente mettono nel loro lavoro gli artisti del gusto che inviteremo di volta in volta».

Chiude Mario Marini: «Il piatto Bón bombén è l'ennesima invenzione originale che Gianluigi tira fuori dal cilindro. Sarà una bellissima sfida, per me, in cucina. Seria e divertente al tempo stesso. Non vedo l’ora di cominciare».

Autori partecipanti a una precedente edizione: Valerio Varesi, Davide Barilli, Claudio Rinaldi, Fausto Taiten Guareschi, Daniele Cobianchi, Andrea Grignaffini, Andrea Villani, Luca Ponzi, Gianluigi Negri

Un luogo simbolo per un progetto di cultura e convivialità

A ospitare la rassegna sarà la storica Corale Verdi di Parma, luogo simbolo della socialità cittadina. Come afferma Enrica Valla, presidente dell’associazione culturale Corale Verdi: «Non poteva esserci luogo più adatto della Corale per ospitare una rassegna che mette al centro cultura e convivialità, nel segno delle nostre radici e del piacere di stare insieme».

La collaborazione con la Corale rafforza il legame con la città e con la sua tradizione gastronomica, rendendo Mangia come scrivi un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche tra cultura, gusto e territorio.

Modalità di partecipazione e dettagli pratici

Gli appuntamenti di Mangia come scrivi si svolgeranno, a partire dal 21 novembre, ogni mese al Bistrot Corale Verdi. L’ingresso è libero per i soci della Corale Verdi o con tessera Arci, sottoscrivibile in loco.

L’accesso agli eventi “Mangia come scrivi – Gli Aperitivi” delle 18.30 è gratuito, mentre la cena d’autore con menu “Bón bombén - Mágna fin ch' at' n'é vója” è proposta al prezzo di 25 euro, comprensivo di acqua e coperto. È possibile, inoltre, scegliere liberamente alla carta.