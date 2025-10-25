La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

Nasce a Perugia la Città del Cioccolato, un museo esperienziale di 2.800 metri quadri interamente dedicato al cacao e al cioccolato. Il progetto, realizzato nell’ex Mercato Coperto di proprietà del Comune di Perugia, si qualifica come il più grande polo tematico al mondo nel suo genere.

La sede della nuova Città del Cioccolato

L’iniziativa è stata promossa da Destinazione Cioccolato Srl SB, aggiudicataria della concessione trentennale dell’immobile, con un investimento complessivo di 6 milioni di euro. L’intervento ha beneficiato del programma “Italia Economia Sociale” promosso dal MIMIT con Invitalia, a sostegno dell’inclusione lavorativa e della valorizzazione territoriale.

Dalla finanza etica alla partecipazione diffusa

Il progetto ha ottenuto un importante finanziamento da Intesa Sanpaolo - Direzione Impact, Divisione Banca dei Territori - ed è stato ulteriormente rafforzato da un’operazione di equity crowdfunding tramite Mamacrowd, con il coinvolgimento di 198 investitori.

Un cantiere che ha impegnato oltre 200 professionisti, a cui si sono aggiunti numerosi fornitori esterni.

Un viaggio multisensoriale nel mondo del cacao

Il sogno di Eurochocolate diventa realtà

L’idea è di Eugenio Guarducci, fondatore e presidente di Eurochocolate, il festival internazionale che da oltre 30 anni rende Perugia capitale mondiale del cioccolato.

La presentazione della Città del Cioccolato

«Perugia - ha dichiarato Vasco Gargaglia, Presidente di Destinazione Cioccolato Srl SB - rappresenta nell’immaginario collettivo la Città del Cioccolato per eccellenza. Questo lo dobbiamo a una tradizione che parte dal 1907, con la nascita del primo laboratorio Perugina, e al grande lavoro di promozione costruito negli ultimi decenni attraverso Eurochocolate. Aver aperto il cantiere di questo ambizioso progetto ha significato iniziare a trasformare un sogno in dolce realtà».

Un nuovo motore per il turismo culturale ed enogastronomico

L’apertura della Città del Cioccolato punta a potenziare il turismo enogastronomico e museale, portando valore e visibilità al distretto del cioccolato di Perugia. All’interno del percorso espositivo sarà valorizzato anche il primo laboratorio Perugina di Via Alessi, restaurato con il supporto di Luisa Spagnoli Spa, e inaugurato l’11 novembre.

Nascerà LAB - Luisa Annibale Base, un hub esperienziale dedicato a degustazioni, workshop e masterclass

Il LAB - Luisa Annibale Base: esperienze e formazione

Negli spazi attigui al laboratorio storico nascerà il LAB - Luisa Annibale Base, un hub esperienziale dedicato a degustazioni, workshop e masterclass condotti da Chocolate Taster, Maître Chocolatier e pasticceri. Direttore tecnico del LAB sarà Roberto Caraceni, uno dei massimi esperti italiani di cioccolato e collezionista con oltre 3.000 pezzi esposti lungo il percorso museale.

Un viaggio immersivo nella storia del cacao

La visita parte dalla geografia e storia del cacao, tra proiezioni, installazioni digitali e scenografie interattive. Dalla foresta equatoriale alle corti europee, il percorso ripercorre 5.300 anni di cultura del cioccolato, con focus sui principali distretti italiani: Torino, Toscana, Modica e Perugia. Tra le attrazioni più suggestive, l’Eurochocolate Square e la Collezione Kramsky, la più grande raccolta al mondo di incarti di tavolette di cioccolato.

Collezione Kramsky, la più grande raccolta al mondo di incarti di tavolette di cioccolato

Dentro la foresta di cacao

Al piano inferiore, i visitatori possono esplorare una piantagione di cacao ricostruita nei minimi dettagli. Qui si scoprono i processi di fermentazione, essiccazione e lavorazione delle fave di cacao, fino alla produzione artigianale nella Fabbrica bean to bar firmata FBM. Una sezione è dedicata alla mostra fotografica “Mujeres del Cacao” del venezuelano Jesús Ochoa, tributo al lavoro femminile nelle piantagioni.

Sostenibilità, biodiversità e ricerca

La Città del Cioccolato affronta anche i temi di sostenibilità ambientale, biodiversità e cambiamento climatico, con il contributo dei dati forniti dall’ICCO. All’interno del museo trova spazio anche il Programma Cacao of Excellence (COEX), che da Roma si trasferisce a Perugia con il suo laboratorio di analisi dedicato ai migliori 50 cacao del mondo.

Choco Shop e The Chocolate Bar

Esperienze per grandi e piccoli

Il percorso è pensato per famiglie e bambini, con aree interattive come Piantalab, Coloralab e la divertente SNAP ROOM, dove i visitatori possono “rompere” virtualmente una tavoletta di cioccolato. Un’area dedicata al benessere, realizzata in collaborazione con ISCHOM, illustra i benefici del cioccolato per la salute.

Moda, design e cultura del cioccolato

Tra le aree tematiche spicca quella dedicata a moda e design, con l’esposizione di un abito firmato Nicoletta Spagnoli e opere realizzate da stilisti e designer italiani ispirati al cioccolato. La Sala Choco Expo ospiterà mostre temporanee, inaugurando con la Colombia e il progetto Agrocadenas, dedicato al rafforzamento delle filiere agricole locali.

L’esposizione di un abito firmato Nicoletta Spagnoli

La visita si conclude nel Choco Shop, il più grande negozio di cioccolato al mondo, con 150 aziende e oltre 70 etichette internazionali. Sulla terrazza del Mercato Coperto sorge The Chocolate Bar, dove gustare creazioni come il Colpo di Fulmine o le FetteXfette, in versione dolce e salata, ammirando il panorama su Assisi.