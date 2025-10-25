Menu Apri login
Nasce a Perugia la Città del Cioccolato, un museo esperienziale di 2.800 metri quadri interamente dedicato al cacao e al cioccolato. Il progetto, realizzato nell’ex Mercato Coperto di proprietà del Comune di Perugia, si qualifica come il più grande polo tematico al mondo nel suo genere.

La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

La sede della nuova Città del Cioccolato

L’iniziativa è stata promossa da Destinazione Cioccolato Srl SB, aggiudicataria della concessione trentennale dell’immobile, con un investimento complessivo di 6 milioni di euro. L’intervento ha beneficiato del programma “Italia Economia Sociale” promosso dal MIMIT con Invitalia, a sostegno dell’inclusione lavorativa e della valorizzazione territoriale.

Dalla finanza etica alla partecipazione diffusa

Il progetto ha ottenuto un importante finanziamento da Intesa Sanpaolo - Direzione Impact, Divisione Banca dei Territori - ed è stato ulteriormente rafforzato da un’operazione di equity crowdfunding tramite Mamacrowd, con il coinvolgimento di 198 investitori.
Un cantiere che ha impegnato oltre 200 professionisti, a cui si sono aggiunti numerosi fornitori esterni.

La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

Un viaggio multisensoriale nel mondo del cacao

Il sogno di Eurochocolate diventa realtà

L’idea è di Eugenio Guarducci, fondatore e presidente di Eurochocolate, il festival internazionale che da oltre 30 anni rende Perugia capitale mondiale del cioccolato. 

La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

La presentazione della Città del Cioccolato

«Perugia - ha dichiarato Vasco Gargaglia, Presidente di Destinazione Cioccolato Srl SB - rappresenta nell’immaginario collettivo la Città del Cioccolato per eccellenza. Questo lo dobbiamo a una tradizione che parte dal 1907, con la nascita del primo laboratorio Perugina, e al grande lavoro di promozione costruito negli ultimi decenni attraverso Eurochocolate. Aver aperto il cantiere di questo ambizioso progetto ha significato iniziare a trasformare un sogno in dolce realtà».

Un nuovo motore per il turismo culturale ed enogastronomico

L’apertura della Città del Cioccolato punta a potenziare il turismo enogastronomico e museale, portando valore e visibilità al distretto del cioccolato di Perugia. All’interno del percorso espositivo sarà valorizzato anche il primo laboratorio Perugina di Via Alessi, restaurato con il supporto di Luisa Spagnoli Spa, e inaugurato l’11 novembre.

La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

Nascerà LAB - Luisa Annibale Base, un hub esperienziale dedicato a degustazioni, workshop e masterclass

Il LAB - Luisa Annibale Base: esperienze e formazione

Negli spazi attigui al laboratorio storico nascerà il LAB - Luisa Annibale Base, un hub esperienziale dedicato a degustazioni, workshop e masterclass condotti da Chocolate Taster, Maître Chocolatier e pasticceri. Direttore tecnico del LAB sarà Roberto Caraceni, uno dei massimi esperti italiani di cioccolato e collezionista con oltre 3.000 pezzi esposti lungo il percorso museale.

Un viaggio immersivo nella storia del cacao

La visita parte dalla geografia e storia del cacao, tra proiezioni, installazioni digitali e scenografie interattive. Dalla foresta equatoriale alle corti europee, il percorso ripercorre 5.300 anni di cultura del cioccolato, con focus sui principali distretti italiani: Torino, Toscana, Modica e Perugia. Tra le attrazioni più suggestive, l’Eurochocolate Square e la Collezione Kramsky, la più grande raccolta al mondo di incarti di tavolette di cioccolato.

La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

Collezione Kramsky, la più grande raccolta al mondo di incarti di tavolette di cioccolato

Dentro la foresta di cacao

Al piano inferiore, i visitatori possono esplorare una piantagione di cacao ricostruita nei minimi dettagli. Qui si scoprono i processi di fermentazione, essiccazione e lavorazione delle fave di cacao, fino alla produzione artigianale nella Fabbrica bean to bar firmata FBM. Una sezione è dedicata alla mostra fotografica “Mujeres del Cacao” del venezuelano Jesús Ochoa, tributo al lavoro femminile nelle piantagioni.

Sostenibilità, biodiversità e ricerca

La Città del Cioccolato affronta anche i temi di sostenibilità ambientale, biodiversità e cambiamento climatico, con il contributo dei dati forniti dall’ICCO. All’interno del museo trova spazio anche il Programma Cacao of Excellence (COEX), che da Roma si trasferisce a Perugia con il suo laboratorio di analisi dedicato ai migliori 50 cacao del mondo.

La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

Choco Shop e The Chocolate Bar

Esperienze per grandi e piccoli

Il percorso è pensato per famiglie e bambini, con aree interattive come Piantalab, Coloralab e la divertente SNAP ROOM, dove i visitatori possono “rompere” virtualmente una tavoletta di cioccolato. Un’area dedicata al benessere, realizzata in collaborazione con ISCHOM, illustra i benefici del cioccolato per la salute.

Moda, design e cultura del cioccolato

Tra le aree tematiche spicca quella dedicata a moda e design, con l’esposizione di un abito firmato Nicoletta Spagnoli e opere realizzate da stilisti e designer italiani ispirati al cioccolato. La Sala Choco Expo ospiterà mostre temporanee, inaugurando con la Colombia e il progetto Agrocadenas, dedicato al rafforzamento delle filiere agricole locali.

La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao

L’esposizione di un abito firmato Nicoletta Spagnoli

Choco Shop e The Chocolate Bar

La visita si conclude nel Choco Shop, il più grande negozio di cioccolato al mondo, con 150 aziende e oltre 70 etichette internazionali. Sulla terrazza del Mercato Coperto sorge The Chocolate Bar, dove gustare creazioni come il Colpo di Fulmine o le FetteXfette, in versione dolce e salata, ammirando il panorama su Assisi.

