Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 26 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:30 | 115281 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

UNA Hotels

Dormire in un wine relais con piscina circondati dai vigneti in Toscana

UNA Hotels Monterufoli Wine Country entra a far parte della collezione UNA Esperienze, offrendo soggiorni immersi nei vigneti toscani, con cucina locale, relax e esperienze enogastronomiche

di Redazione CHECK-IN
 
26 ottobre 2025 | 15:30

Dormire in un wine relais con piscina circondati dai vigneti in Toscana

UNA Hotels Monterufoli Wine Country entra a far parte della collezione UNA Esperienze, offrendo soggiorni immersi nei vigneti toscani, con cucina locale, relax e esperienze enogastronomiche

di Redazione CHECK-IN
26 ottobre 2025 | 15:30
 

Con l’ingresso di UNA Hotels Monterufoli Wine Country nella collezione UNA Italian Hospitality arriva a  59 il numero complessivo di strutture firmate UNA Esperienze e UNA Hotels nelle più belle destinazioni italiane. La tenuta si trova nel cuore verde della Toscana, tra la Val di Cecina e la Val di Cornia, immersa in oltre 1.000 ettari di natura incontaminata, tra vigneti e alberi secolari, ideale per soggiorni rigeneranti e fughe dal caos cittadino.

Dormire in un wine relais con piscina circondati dai vigneti in Toscana

Vigneti e colline toscane intorno a UNA Hotels Monterufoli Wine Country

«Con l’ingresso di UNA Hotels Monterufoli Wine Country, rafforziamo la nostra missione in qualità di punto di riferimento per l’ospitalità italiana di eccellenza, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei territori e delle loro unicità culturali. Questa nuova prestigiosa affiliazione arricchisce la nostra offerta con un’esperienza che coniuga comfort, radici profonde nella tradizione e un legame autentico con la natura e la storia toscana: la tenuta è, infatti, un luogo di magica e rara bellezza», commenta Giorgio Marchegiani, Amministratore Delegato di UNA Italian Hospitality.

Camere e appartamenti immersi nel verde toscano

La struttura comprende tre edifici principali: Villetta Miniera, Scuderie e Casa delle Guardie, arredati con uno stile rustico toscano autentico. L’offerta abitativa include 9 camere matrimoniali e triple per coppie e famiglie, e 6 appartamenti con cucine attrezzate, spazi living e verande private con accesso diretto a giardino e piscina. Ogni ambiente punta a garantire comfort, accoglienza e atmosfera calda, perfetta per un soggiorno rigenerante.

Esperienza gastronomica toscana al Ristorante La Miniera

Al centro dell’offerta culinaria della tenuta c’è il ristorante La Miniera, che propone piatti della cucina toscana preparati con ingredienti freschi e di stagione. La selezione di vini include etichette locali come Vermentino Igt e Sangiovese Docg. Gli ospiti possono inoltre partecipare a wine tasting e cooking class guidate dallo chef Gabriele Rosini, prenotabili su richiesta, per un’immersione diretta nei sapori del territorio.

Dormire in un wine relais con piscina circondati dai vigneti in Toscana

Ristorante La Miniera

«Siamo impegnati a promuovere un modello di ospitalità integrata, capace di rispondere alle necessità di ospiti sempre più esigenti e attenti alla qualità, al benessere e all’emozione di un viaggio indimenticabile», aggiunge Marchegiani.

Relax e attività tra vigneti e colline

Gli ospiti possono godere di momenti di relax a bordo piscina, circondati da vigneti e colline toscane. La struttura organizza inoltre esperienze enogastronomiche e percorsi naturalistici, come visite guidate in cantina, tour della tenuta e trekking lungo l’antica ferrovia mineraria, offrendo un soggiorno multisensoriale tra natura, vino e storia locale.

Dormire in un wine relais con piscina circondati dai vigneti in Toscana

Location perfetta per cerimonie e eventi tra vigneti e colline

Matrimoni ed eventi esclusivi

La tenuta rappresenta una cornice perfetta per matrimoni, cerimonie e ricorrenze, così come per eventi business, meeting e conferenze, grazie a una sala attrezzata fino a 50 partecipanti. Lo staff accompagna gli ospiti nella personalizzazione di allestimenti e menu, garantendo soluzioni su misura per ogni esigenza.

Monterufoli Wine Country
Località Villetta di Monterufoli 56040 Canneto (Pi)
Tel +39 0565 784282

© Riproduzione riservata STAMPA

 
UNA Hotels Monterufoli Wine Country Toscana vigneti toscani soggiorni rilassanti ristorante toscano wine tasting cooking class matrimoni in Toscana eventi esclusivi hotel check in
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Diemme
Allegrini
Pavoni
CostaGroup
Diemme
Allegrini
Pavoni
CostaGroup
Grana Padano
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025