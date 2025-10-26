Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 26 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:30 | 115281 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

In Austria

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Un rifugio dove il benessere inizia dal sonno: al Gradonna Mountain Resort una “sommelier del sonno” accompagna ogni ospite in un percorso personalizzato per ritrovare equilibrio, energia e qualità del riposo

di Redazione CHECK-IN
 
26 ottobre 2025 | 17:30

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Un rifugio dove il benessere inizia dal sonno: al Gradonna Mountain Resort una “sommelier del sonno” accompagna ogni ospite in un percorso personalizzato per ritrovare equilibrio, energia e qualità del riposo

di Redazione CHECK-IN
26 ottobre 2025 | 17:30
 

Nel cuore del Tirolo Orientale, ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel si conferma una delle destinazioni alpine più affascinanti per l’inverno 2025-26. Qui il riposo diventa arte grazie alla presenza di una “sommelier del sonno”, mentre l’esperienza ski-in/ski-out permette di scendere sulle piste direttamente dalla propria camera. Un rifugio di benessere su misura, dove sport, comfort e natura trovano la loro armonia perfetta.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Legno e vetro per l'esterno del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Un’oasi alpina a 1.350 metri tra design e natura incontaminata

Incastonato a 1.350 metri di altitudine, il Gradonna è una struttura 100% eco-sostenibile che sorge armoniosamente tra boschi e cime innevate. Ogni dettaglio architettonico racconta il dialogo costante tra modernità e paesaggio alpino: materiali locali, ampie superfici vetrate, linee essenziali e interni caldi in legno di cirmolo.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Il Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel è un vero villaggio alpino

Il restyling più recente segna un nuovo capitolo nell’offerta wellness del resort: l’inaugurazione di una piscina esterna a sfioro adults only di 21 metri e di quattro nuove suite panoramiche, pronte ad accogliere gli ospiti a dicembre 2025. Uno spazio pensato per immergersi nel silenzio e contemplare le Alpi in un’atmosfera di calma assoluta.

L’hotel scelto da “Nine Perfect Strangers”: un villaggio alpino contemporaneo

Sembra un luogo uscito da un film, e infatti lo è. Il Gradonna è stato il set della seconda stagione di “Nine Perfect Strangers”, serie internazionale che ha scelto il resort per la sua estetica naturale e l’atmosfera sospesa.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Particolare del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Definito un vero e proprio villaggio alpino contemporaneo, il complesso combina una torre panoramica di 12 piani con suite di lusso, un corpo centrale che ospita camere, ristoranti, bar, boutique e un negozio sportivo interno, e una costellazione di 36 chalet indipendenti distribuiti tra i boschi. Ogni elemento contribuisce a creare un microcosmo autosufficiente, dove l’ospite vive un’esperienza immersiva nel paesaggio alpino senza rinunciare a comfort e privacy.

Gli Chalet del Gradonna: lusso discreto e totale libertà

Vero fiore all’occhiello del resort, gli Chalet del Gradonna rappresentano la perfetta sintesi tra autonomia e servizi alberghieri di alto livello. Ognuna delle 36 unità indipendenti può ospitare fino a otto persone e offre spazi generosi, sauna privata, camino scoppiettante, cucina completamente attrezzata e ampie bow window panoramiche che incorniciano la neve come un quadro vivente.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Le casette indipendenti del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Gli chalet sono arredati con materiali naturali e tessuti locali, creando un’atmosfera calda e accogliente. Gli ospiti possono scegliere se vivere in totale autonomia o usufruire dei servizi dell’hotel: accesso alla Mountain Spa, ristoranti gourmet, room service e perfino la possibilità di uno chef privato a disposizione per cene personalizzate.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

L'esterno del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Una formula che unisce la libertà del “proprio rifugio in montagna” con i servizi di un resort a cinque stelle, rendendo il Gradonna un luogo perfetto per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Dormire bene con la Sleeping Sommelier

Il benessere al Gradonna parte dal sonno. Qui, dormire è un’arte curata da una figura unica: la Sleeping Sommelier, professionista che, attraverso una consulenza individuale, suggerisce pratiche naturali e tecniche di rilassamento per migliorare la qualità del riposo.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Una delle sanze del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Le camere in legno di cirmolo, note per il profumo dalle proprietà calmanti, e i tessuti ipoallergenici in fibre naturali creano un ambiente perfetto per il recupero psicofisico. L’atmosfera avvolgente e l’assenza di rumori esterni completano un’esperienza che unisce comfort, natura e scienza del benessere.

Ski-in/Ski-out: dal letto alle piste in pochi secondi

Al Gradonna, lo sci inizia sulla soglia dello chalet. Nessun bus navetta, nessuna attesa: basta indossare gli scarponi, uscire dalla ski-room e trovarsi direttamente sulle piste del comprensorio Großglockner Kals-Matrei, il più esteso del Tirolo Orientale.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Il Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel è direttamente sulle piste

Con 45 chilometri di tracciati di vari livelli, 17 impianti di risalita, snowpark, carving zone e aree freeride, il comprensorio offre un’esperienza sciistica completa. La stagione invernale 2025/2026 durerà oltre quattro mesi, dal 6 dicembre 2025 al 12 aprile 2026, offrendo giornate di sport con vista su oltre 60 cime oltre i 3.000 metri. Per gli amanti dello sci di fondo, sono disponibili 25 km di piste battute immerse nella quiete della valle.

Mountain Spa: il cuore del benessere alpino

Dopo una giornata sulla neve, la Mountain Spa diventa il centro pulsante del resort. Un’area di oltre 3.000 mq dedicata alla rigenerazione del corpo e della mente, con zone separate per famiglie e adulti.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

La piscina interna del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Piscine panoramiche, saune, bagno turco e sale relax si fondono in un ambiente di pace e calore. I trattamenti utilizzano le linee cosmetiche “Magdalena’s - Made in Tyrol”, sviluppate dal farmacista Lukas Schultz, figlio della proprietaria Martha Schultz. Arnica, pino mugo e miele biologico diventano ingredienti preziosi di una filosofia di benessere naturale, vegan e cruelty free, che ha valso al centro numerosi riconoscimenti.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Relax al Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

L’inverno 2025/26 introduce una grande novità: una piscina infinity riscaldata adults only lunga 21 metri, pensata per chi cerca silenzio, contemplazione e contatto diretto con la natura. Per le famiglie, invece, restano disponibili diverse piscine interne ed esterne, tra cui una dedicata ai bambini.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

La piscina del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

«Al Gradonna, le famiglie sono sempre le benvenute e trovano spazi pensati per loro. Ma oggi, il vero, nuovo lusso risiede nella possibilità di staccare la spina. Desideriamo che i nostri ospiti possano riconnettersi con la natura e con sé stessi, godendo di panorami stupendi in totale tranquillità. Non è lusso: è vero relax, è pace interiore.», commenta Martha Schultz, Proprietaria del Gradonna.

Gusto e territorio: il lusso dei sapori autentici

Anche la cucina al Gradonna è un viaggio nei sensi. Il ristorante gourmet guidato dallo chef Michael Karl propone una gastronomia che unisce raffinatezza e identità territoriale, con ingredienti a chilometro zero provenienti da produttori locali selezionati.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Il ristorante del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Dalla colazione con buffet montano alla cena a cinque portate, ogni proposta è un omaggio alla cucina tirolese reinterpretata con gusto contemporaneo. L’unica eccezione è la pasta Rummo, scelta da Martha Schultz per la sua qualità e sostenibilità, disponibile anche nella versione gluten free.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Il bar del Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

La cantina, con oltre 300 etichette, accompagna ogni piatto con abbinamenti studiati e selezioni internazionali. Il ristorante del Gradonna è stato inserito nella Guida Falstaff 2025 tra i migliori del Tirolo e premiato da Gault Millau 2024, riconoscimento che conferma l’eccellenza dell’offerta enogastronomica.

Sostenibilità certificata: un lusso a impatto zero

Al Gradonna, il concetto di lusso sostenibile è realtà tangibile. L’intero resort è CO2 neutro, car-free (le auto restano nel garage sotterraneo per tutta la durata del soggiorno) e alimentato da energie rinnovabili. Il riscaldamento a biomassa e l’acqua proveniente direttamente dalle sorgenti del Parco degli Alti Tauri garantiscono una gestione ambientale a ciclo chiuso.

Sulle piste da sci del Tirolo c’è un hotel che ha una “sommelier del sonno”

Living al Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel

Il resort è l’unico nel Tirolo a vantare la certificazione ISO 14001 per la sostenibilità e il marchio AMA per la qualità dei prodotti regionali. Nel 2024 è stato insignito del titolo Best of Austria - Design & Boutique Hotel, con una menzione speciale per la sostenibilità ambientale. Ogni dettaglio, dall’architettura alle forniture, è pensato per ridurre l’impatto e valorizzare le risorse del territorio.

Come arrivare al Gradonna Mountain Resort

Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel si trova a Kals am Großglockner, nel Tirolo Orientale (Austria).

  • In auto: da Milano sono circa 6 ore (423 km); da Verona si percorre l’autostrada del Brennero (A22) fino a Bressanone Nord, quindi si prosegue per Brunico, Lienz, Huben e Kals.
  • In treno: si può arrivare fino a Lienz, con servizio navetta gratuito fino al resort, organizzato direttamente dalla struttura.

Tariffe invernali 2025-26

  • Camera doppia in mezza pensione (colazione, buffet di mezzogiorno e cena) da €194 a persona, con accesso alla Mountain Spa, programma di attività giornaliero e Kids Club aperto sei giorni a settimana.
  • Chalet Klassik (fino a 4 persone) da €425 con colazione inclusa.
    Apertura stagione invernale: dal 6 dicembre 2025 al 12 aprile 2026.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel
Gradonna 1 9981 Kals am Großglockner
Tel +43 4876 82000

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Gradonna Tirolo Parco nazionale degli Alti Tauri sci sciare Alpi Gradonna Mountain Resort Tirolo Orientale hotel ski-in/ski-out chalet di lusso spa alpina vacanze in Austria piscina infinity turismo sostenibile benessere invernale montagna di lusso
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Allegrini
Rcr
Tirreno CT
Beachcombers
Allegrini
Rcr
Tirreno CT
Beachcombers
Pentole Agnelli
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025