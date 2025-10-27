Cocktail, pizza, pasticceria e... libri: le spezie invadono il Baccanale di Imola

La storica rassegna enogastronomica Baccanale 2025 di Imola propone il tema “Un mondo di spezie” quale filo conduttore della manifestazione. A spiegare la scelta è l’Assessore alla Cultura del Comune di Imola: «Il ruolo delle spezie sulle nostre tavole è sempre stato fondamentale nel consolidare la cucina italiana come una delle più apprezzate» . Le spezie, intese come «sostanze aromatiche di origine vegetale, generalmente di provenienza esotica, usate per insaporire cibi e bevande» secondo il vocabolario Treccani, divengono simbolo di scoperta e interscambio culturale.

Le spezie protagoniste a Baccanale 2025

La rassegna si articola in diversi momenti distinti, ciascuno pensato per offrire al pubblico esperienze diverse, tra showcooking, degustazioni, incontri e spettacolo. Baccanale 2025 si è aperta con una lectio magistralis di Massimo Montanari, considerato uno dei massimi esperti in storia dell’alimentazione. A seguire, si è tenuto un talk con Maddalena Fossati (direttrice della rivista La Cucina Italiana) sulla candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco, e un incontro celebrativo per i 40 anni della rassegna, ricco di testimonianze e aneddoti.

Programma: tappe di gusto e cultura

Dopo il successo fatto registrare dall'evento inaugurale, ecco i prossimi appuntamenti:

Martedì 28 - giovedì 30 ottobre

Tre giornate dedicate all’alta cucina:

cena con Massimo Spigaroli , chef stellato e interprete della tradizione emiliana;

, chef stellato e interprete della tradizione emiliana; showcooking con Max Mascia , due stelle Michelin del ristorante San Domenico di Imola;

, due stelle Michelin del ristorante San Domenico di Imola; un incontro con i maestri pasticceri Iginio Massari e Sebastiano Caridi.

Il giovedì debutta anche il format “Leggi e Assaggia”, con la scrittrice Gabriella Genisi (autrice della saga della commissaria Lolita Lobosco) accompagnata da una degustazione di spaghetti all’assassina, piatto emblematico della tradizione barese.

Domenica 2 - lunedì 3 novembre

Un focus specifico sull’uso delle spezie in pasticceria e arte bianca, con due protagonisti: Gino Fabbri, noto maestro pasticcere, e Luciano Sorbillo che approfondirà, insieme al Molino Naldoni, le declinazioni delle spezie nella panificazione e nella pizza contemporanea.

Venerdì 7 - domenica 9 novembre

Un weekend di gusto tra pista e città: all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola) spazio ai banchi d’assaggio con vini e prodotti tipici del territorio, mentre in città si tiene FERmenti, il festival dedicato al mondo dei fermentati (vino, birra, kombucha, kefir e altro). Domenica torna anche il format “Leggi e Assaggia”, questa volta con la scrittrice Stefania Auci autrice della saga dei Florio, accompagnata da una degustazione ispirata ai sapori siciliani.

Gastronomia e cultura caratterizzano Baccanale

Lunedì 10 - martedì 11 novembre

Due giornate che uniscono spettacolo e autenticità: showcooking con lo chef e volto televisivo Roberto Valbuzzi, e una cena speciale firmata l’Agriturismo Ferdy Wild, eccellenza bergamasca che racconta la montagna attraverso materie prime selvatiche e lavorazioni artigianali.

Giovedì 13 - venerdì 14 novembre

Ultimo appuntamento per il ciclo “Leggi e Assaggia”, con lo scrittore e neuroscienziato Francesco Antinucci, in un incontro che unisce letteratura e gusto. Venerdì dialogo sulle spezie con Montanari, la giornalista Elena La Fauci e lo studioso Gianluigi Marcattilii. Segue il gran finale con il format “Il Giro d’Italia in un drink”, una cocktail experience con i migliori bartender italiani ispirati alle tradizioni regionali.

Domenica 16 novembre

Chiusura della rassegna con il divulgatore scientifico Dario Bressanini, autore del libro La Dieta Termodinamica, per sfatare miti alimentari e affrontare il cibo con uno sguardo scientifico e consapevole.

Una rassegna gastronomica e culturale

La rassegna si propone come un’occasione non solo gastronomica ma anche culturale, capace di esplorare il rapporto tra patrimonio alimentare, saperi e identità territoriale. Il tema scelto favorisce l’apertura verso ingredienti e tradizioni lontane, ma reinterpretate in chiave contemporanea, offrendo spunti anche per riflessioni su scambi, contaminazioni e sostenibilità. Da segnalare anche che l’identità visiva dell’edizione è stata affidata all’illustratore Alessandro Giorgini, che ha interpretato il tema “Un mondo di spezie” in una composizione visiva che racchiude viaggi, epoche e cucine