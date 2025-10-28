Un angolo di Roma dove il BBQ incontra la pasta e l’arte del cocktail

Tra le leggende che nei secoli hanno attraversato Roma, ce n’è una della tradizione popolare secondo cui, durante il Giubileo del 1475, i pellegrini che passavano da Ponte Sisto per raggiungere San Pietro si fermavano davanti alla chiesa di San Giovanni della Malva a Trastevere, nell’omonima piazza. Non solo per pregare, ma anche per sostare e ristorarsi presso locande e ostelli. Dopo oltre 500 anni, e in pieno anno giubilare in corso, quella storica chiesa è ancora lì, e nella piazza che continua a essere crocevia per turisti di tutto il mondo oggi c’è Mammò Trastevere.

L'ingresso di Mammò Trastevere a Roma

Un ristorante e cocktail bar fuori dagli schemi

Ristorante e cocktail bar fuori dagli schemi, lontano dai cliché della movida trasteverina, benché nel cuore dello storico rione. Location dagli ambienti curati e arredi in stile industrial, cucina a vista, bancone, due sale interne e dehors all’aperto. Il concept è ispirato alla cucina americana, la cui proposta è ideata dallo chef Michele Salvati, proprietario con la famiglia di Mammò Trastevere, con esperienze importanti in ristoranti stellati e in cucine internazionali da Parigi agli Stati Uniti. Il menu valorizza lo smoked BBQ, con un’attenzione all’approccio slow and low caratteristico di quelle regioni statunitensi come la Carolina del Nord, il Kansas e il Texas, nel segno delle cotture lente a bassa temperatura e con affumicatura che esaltano i tagli di carne teneri e saporiti proposti in carta.

Il menu di Mammò Trastevere valorizza lo smoked BBQ

Al piatto pulled pork, brisket, pork ribs, pollo BBQ e il pastrami cucinato a regola d’arte con salatura, speziatura, affumicatura e cottura al vapore. Pastrami che Mammò ripropone anche in chiave sandwich con le varianti stile NY con cetriolini e salsa mille isole, oppure Reuben con crauti e formaggio fuso. Tra i primi a lanciare a Roma lo smash burger, nel menu hamburger selezionati e con grammature diverse: dal classico BLT al Mexican più piccante con la mayo chipotle, fino al Big Mammò di 400 grammi di carne di manzo taglio pregiato.

Nel menu di Mammò Trastevere hamburger selezionati e con grammature diverse

E per gli amanti del Veg, il Beyond Burger decisamente light. Sorprendenti le declinazioni sul pollo: Crispy con venatura, Spicy con salsa piccante, Cajun con spezie, bacon, cipolle caramellate, gorgonzola e insalata. Interessante il Lobster Roll, sia nella versione tradizionale con insalata, burro al limone, maionese e sedano, che in quella di Mammò con bacon e avocado.

Dalla colazione all’after dinner nel cuore di Trastevere

La location ha un’offerta h24 che parte dalle colazioni con pancake, omelette, pane tostato, hash brown, centrifughe, frullati, avocado toast, waffle dolci o salati con bacon o pollo fritto. Tra gli starter più gettonati i bagel, di produzione artigianale - semplici, ai semi misti, al sesamo, con i semi di papavero, alla cipolla e alla cannella - con pastrami, salmone affumicato, uova strapazzate o in combo con avocado e altre ricette in abbinamento.

Mammò Trastevere ha un’offerta h24 che parte dalle colazioni

Per un lunch veloce ma che rispetti la tradizione romanesca dello storico rione: amatriciana, cacio e pepe, gricia e carbonara con materie prime dei territori regionali e mezza manica o spaghettone del pastificio Mancini, pasta prodotta interamente con grano duro coltivato nei propri campi.

Mammò Trastevere strizza l'occhio anche alla tradizione romana

Tanto American barbecue ma anche artigianalità, nel solco di filiera corta e qualità degli ingredienti. Punti fissi in carta e al bancone il caffè americano e l’iced coffee; e per dopo cena, una carta selezionata di cocktail per un after dinner nel cuore di Roma ma lontano dal caos.