 Ecco chi sono i 30 hotel più esperienziali d’Italia premiati con gli Awards 2025 di Turneo

Le esperienze di viaggio stanno diventando il nuovo parametro di valore per il turismo in Italia, che accoglie oltre il 62% dei pernottamenti nazionali in strutture alberghiere. Gli Experiential Hospitality Awards 2025, promossi da Turneo e annunciati oggi, hanno premiato gli hotel che ridefiniscono l’ospitalità come immersione nel territorio e nella cultura locale. Il settore, che contribuisce per circa il 13% al Pil nazionale, si orienta verso un modello più sostenibile e autentico, in grado di generare valore condiviso e di contrastare la stagionalità.

Le esperienze come leva di crescita

Secondo la ricerca Turneo, gli hotel che integrano esperienze personalizzate registrano un RevPAR superiore del 262% rispetto a quelli tradizionali. Incrementare del 30% gli ospiti che prenotano attività può far crescere il RevPAR fino al 55%. Quasi un viaggiatore su quattro sceglie oggi l’Italia per la sua cultura, e un terzo per esperienze enogastronomiche. La ricerca di Turneo ha analizzato 122 gruppi alberghieri in tutto il mondo, rappresentanti 12,2 milioni di camere e 131 miliardi di euro di fatturato annuo, con risultati citati dalle principali testate internazionali.

Quasi un viaggiatore su quattro sceglie oggi l’Italia principalmente per la sua cultura, mentre esperienze enogastronomiche influenzano quasi un terzo dei visitatori internazionali. Tuttavia, il settore affronta sfide note: una forte concentrazione turistica nelle grandi città e nelle aree costiere, con quasi il 70% dei visitatori concentrato in appena l’1% del territorio nazionale. Nel frattempo, le destinazioni al di fuori del tradizionale “circuito d’oro” stanno vivendo una crescita significativa - spinte da viaggiatori in cerca di connessione, autenticità e significato. Le esperienze si stanno rivelando la chiave per un modello più equilibrato e sostenibile, capace di generare valore condiviso per le comunità locali e preservare il tessuto culturale del Paese.

L’essenza dell’ospitalità italiana secondo Turneo

«L’ospitalità italiana è da sempre ammirata per la sua eleganza, il suo calore e il suo profondo legame con il territorio. Ciò che distingue questi hotel premiati è la loro capacità di trasformare quel patrimonio in esperienze che connettono gli ospiti con l’anima autentica del Paese. Rappresentano l’essenza stessa dell’ospitalità italiana - ambienti senza tempo animati da momenti indimenticabili», afferma Fran Kauzlaric, Chief Commercial Officer di Turneo.

I 10 migliori hotel esperienziali d’Italia

Tra le 778 strutture a cinque stelle analizzate, 30 sono state premiate per aver stabilito nuovi standard di ospitalità esperienziale. In testa, i seguenti dieci hotel si distinguono per autenticità, personalizzazione e connessione con il territorio.

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel

In bilico sul litorale di Palermo, Villa Igiea accoglie i viaggiatori in un santuario d’inizio XX secolo, dove la luce mediterranea illumina eleganti stanze in marmo e i balconi offrono panorami mozzafiato sul mare. Due ristoranti raffinati, uno con terrazza panoramica, accompagnano giornate che spaziano dalle colazioni di mercato agli aperitivi al tramonto, mentre piscina salata, campo da tennis e giardini con palme creano momenti di relax tra scoperta della città e quiete marina.

Villa Igiea a Palermo

Il catalogo esperienziale dell’hotel conduce gli ospiti nel cuore della vita siciliana: visite guidate al Teatro Massimo, passeggiate sulla Palermo ebraica, lezioni pratiche di pasta con degustazioni di cantine vinicole locali. Pacchetti tematici come «Cartoline da Palermo» o esperienze personalizzate dal concierge rendono ogni soggiorno unico. Villa Igiea intreccia cultura, cucina e comunità, consolidandosi tra gli hotel più esperienziali d’Italia premiati nel 2025.

Altafiumara Resort & Spa

Arroccato su dieci ettari di giardini lungo la scintillante Costa Viola, Altafiumara Resort & Spa trasforma ogni soggiorno in un’esperienza immersiva. Le mattine iniziano tra i profumi di gelsomino e la vista sul mare, mentre a mezzogiorno gli ospiti sperimentano l’artigianato locale con Ceramiche La Regina o degustano vini calabresi nell’enoteca storica del resort. I pomeriggi offrono passeggiate culturali tra i tesori della Magna Grecia e visite guidate al Museo Archeologico Nazionale, mentre la spa Thalasso rigenera corpo e mente con rituali esclusivi.

La splendida vista dall'Altafiumara Resort & Spa

Le serate sulla terrazza del ristorante mediterraneo uniscono cucina di mare e erbe aromatiche locali. Grazie a pacchetti personalizzati e a un concierge dedicato, Altafiumara integra cultura, cucina e comunità, affermandosi tra gli hotel più esperienziali d’Italia.

Le Marne Relais

Le Marne Relais trasforma ogni soggiorno in un’immersione nell’anima piemontese. Immersa tra le colline di Langhe e Monferrato, Patrimonio UNESCO, offre Dimora dei Poeti, Dimora degli Artisti e La Casa Sospesa tra le Vigne, con suite e camere tematiche. Gli ospiti possono vivere esperienze uniche: caccia al tartufo, tour in Vespa, pedalate tra i noccioleti o sessioni di yoga sui prati. La cucina locale si esprime nel ristorante Radici, ricavato da una cantina del 1878, e nelle degustazioni alla cantina Mura Mura.

Le Marne Relais, sulle colline dell'astigiano

Una piscina coperta, spa e palestra completano l’offerta, mentre tour in elicottero svelano le colline dall’alto. Integrando arte, cultura, gastronomia e benessere, Le Marne Relais si conferma tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove ogni soggiorno racconta la storia del territorio.

Grand Hotel da Vinci

Situato a pochi passi dall’Adriatico, il Grand Hotel da Vinci offre un soggiorno all’insegna del lusso e della scoperta del territorio. Le camere con vista mare, le suite con vasca idromassaggio e il servizio in camera creano comfort esclusivo, mentre la colazione gourmet e la spa con opere d’arte, le piscine gemelle e la spiaggia privata completano l’esperienza.

La Dolce Vita Spa del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico

Il catalogo esperienziale invita a pedalate nel Parco di Levante, degustazioni di Sangiovese in cantine familiari, lezioni di pasta e piadina con le nonne locali e passeggiate storiche lungo la costa. Ogni attività è prenotabile online con supporto del concierge, integrando cultura, gastronomia e benessere, confermando il Grand Hotel da Vinci tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove ogni soggiorno diventa un viaggio immersivo e personalizzato.

Cyprianerhof Dolomit Resort

Cullato dalle torri del Vajolet e dai prati alpini, il Cyprianerhof Dolomit Resort offre un soggiorno immersivo tra montagne e natura incontaminata. Le camere in legno con balconi panoramici, le piscine interne ed esterne e i bagni con riscaldamento a pavimento garantiscono comfort dopo giornate attive. Le esperienze guidate comprendono Klettersteig panoramici, escursioni in e-bike, degustazioni di formaggi locali e rituali termali al fieno, celebrando la Cultura Dolomiti.

Il resort Cyprianerhof

Ogni attività può essere personalizzata online con prenotazioni in tempo reale. La collaborazione con viticoltori, artigiani e scuole di montagna coinvolge la comunità locale. Integrando avventura, benessere e tradizione, Cyprianerhof Dolomit Resort conferma la sua posizione tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove ogni soggiorno diventa un viaggio autentico e memorabile.

Oasyhotel

Oasyhotel ridefinisce il concetto di rifugio nella Riserva Naturale Oasi Dynamo di 1.000 ettari, primo santuario WWF in Italia. Le 16 casette in legno accolgono gli ospiti tra il canto degli uccelli e l’aria profumata di pini sugli Appennini. Le giornate includono safari naturalistici guidati dai naturalisti, escursioni in e-bike, raccolta di erbe selvatiche per il menu dello chef e nuoto nei laghi biologici. Le serate offrono passeggiate stellari e cene dalla fattoria alla tavola con prodotti a chilometro zero. Casari, apicoltori e artigiani condividono i loro mestieri, mentre laboratori coinvolgono i bambini locali.

Uno dei lodge immersi nella foresta dell'Oasyhotel

Con un concierge dedicato, ogni esperienza è personalizzata. Integrando natura, cultura, benessere e sostenibilità, Oasyhotel si conferma tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove il vero lusso è vivere la natura in modo autentico.

Grand Hotel Imperiale

Il Grand Hotel Imperiale trasforma la costa della Versilia in un’esperienza sensoriale della Toscana. Tra corridoi in marmo e camere con balcone, gli ospiti vivono la cultura locale. Le giornate iniziano con tour privati nei laboratori artigianali di pelle, oro e carta, seguiti da lezioni di cucina biologica con pasta fatta in casa. Il concierge guida passeggiate gastronomiche nei mercati di Firenze o degustazioni tra cantine boutique e uliveti di Bolgheri. Gli appassionati di cultura possono esplorare i musei nascosti delle Contrade di Siena.

Una suite del Grand Hotel Imperiale

Tre ristoranti e una cantina regionale completano il soggiorno, mentre la spa e biciclette d’epoca combinano benessere e libertà. Grazie a esperienze personalizzate e attenzione ai dettagli, il Grand Hotel Imperiale è tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove ogni soggiorno racconta la Toscana autentica.

Dolce Vita Hotel Preidlhof

Il Dolce Vita Hotel Preidlhof trasforma un soggiorno in Alto Adige in un’esperienza tra paesaggio, cultura e benessere. Circondato da frutteti e le Alpi Venoste, offre camere e suite personalizzate, alcune con vasca idromassaggio, letti a baldacchino o saune private. Gli ospiti partecipano a ritiri nel centro termale geotermico, escursioni guidate lungo sentieri alpini, visite a villaggi, castelli e al sito di Ötzi, con incontri con casari ed erboristi locali.

La piscina panoramica del Dolce Vita Hotel Preidlhof

Tornati in hotel, gli chef trasformano gli ingredienti locali in menu degustazione, mentre il wine bar abbina vini regionali a storie delle cantine. Ogni esperienza può essere personalizzata tramite concierge dedicato, integrando natura, gastronomia e wellness. Preidlhof si conferma tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove ogni soggiorno diventa un viaggio autentico e immersivo.

Vista Ostuni

Arroccato tra i tetti bianchi di Ostuni e l’Adriatico, Vista Ostuni offre un soggiorno immersivo tra paesaggio, cultura e gastronomia. Le terrazze private regalano viste sul mare e sulla città, mentre il ristorante Berton al VISTA propone piatti pugliesi con ingredienti di fattorie locali e uliveti protetti dall’UNESCO. Le giornate includono esperienze curate da un concierge dedicato: modellare l’argilla, visitare Masseria Lamapecora, nuotare in piscine termali tra ulivi secolari o partecipare a corsi di cucina e mixology.

Il Vista Ostuni

Gli ospiti possono esplorare la costa in barca, percorrere sentieri in e-bike o visitare borghi storici. Fondendo artigianato, tradizione ed esplorazione, Vista Ostuni si conferma tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove ogni soggiorno diventa un viaggio personale e autentico.

Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort

Cullato dalle dolci colline toscane, il Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort trasforma ogni soggiorno in un’esperienza immersiva. Le camere eleganti conducono direttamente alle sorgenti termali a 37°C, mentre i trattamenti ai fanghi minerali nella spa e le giornate sul campo da golf a 18 buche combinano relax e attività.

L'atmosfera incantevole del Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort

Gli ospiti scoprono la vita locale con chef che valorizzano prodotti della Maremma, ceramisti e percorsi guidati lungo sentieri etruschi e biblioteche medievali. Itinerari su misura includono vigneti in e-bike, voli in mongolfiera e degustazioni di vini al tramonto, organizzati da concierge dedicati. Con esperienze al centro del soggiorno, Terme di Saturnia si conferma tra gli hotel più esperienziali d’Italia, dove ogni viaggio diventa autentico e personale.

I migliori hotel esperienziali d'Italia: la classifica completa

Ecco la classifica completa dei migliori hotel esperienziali d'Italia secondo Turneo:

Experiential Hospitality Awards Italy 2025 Posizione Struttura Località 1 Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel Palermo 2 ltafiumara Resort & Spa Villa San Giovanni (Rc) 3 Le Marne Relais Costigliole d'Asti (At) 4 Grand Hotel da Vinci Cesenatico (Fc) 5 Cyprianerhof Dolomit Resort Tires al Catinaccio (Bz) 6 Oasyhotel San Marcello Piteglio (Pt) 7 Grand Hotel Imperiale Forte dei Marmi (Lu) 8 Dolce Vita Hotel Preidlhof Naturno (Bz) 9 Villa Ostuni Ostuni (Br) 10 Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort Manciano (Gr) 11 Forte Village Resort - Hotel Pineta Pula (Ca) 12 Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel Roma 13 Splendido Mare, A Belmond Hotel Portofino (Sp) 14 Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel Taormina (Me) 15 Golf & Spa Resort Andreus San Leonardo in Passiria (Bz) 16 Castelfalfi Hotel Montaione (Fi) 17 Villa Torre Bianca By Emily Hotels Triggianello (Ba) 18 Grand Relais dei Nuraghi Baja Sardinia (Ss) 19 Cascioni Eco Retreat Arzachena (Ss) 20 Castello di Ugento Hotel Ugento (Le) 21 Rosewood Castiglion del Bosco Castiglion del Bosco (Si) 22 Monaci delle Terre Nere Zafferana Etnea (Ct) 23 Principe di Savoia Milano 24 The St. Regis Venice Venezia 25 Arosea Life Balance Hotel Ultimo (Bz) 26 Forestis Dolomites Bressanone (Bz) 27 The Gritti Palace Hotel Venice Venezia 28 Hotel Mediterraneo Sorrento Sant'Agnello (Na) 29 Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast Ravello (Sa) 30 Mariva Dune Suites San Vincenzo (Li)

Un futuro di esperienze per l’Italia

«Il potenziale dell’Italia per il turismo esperienziale è straordinario - dai vigneti del Piemonte e le colline senza tempo della Toscana, alla cultura alpina delle Dolomiti e al patrimonio costiero del Sud. Con una tale diversità, l’Italia è unica nel suo genere e può guidare l’Europa nella nuova era dell’ospitalità esperienziale. Oggi celebriamo gli hotel che sanno tradurre questo patrimonio in esperienze autentiche e significative» spiega Alessandro D’Andrea, Direttore Commerciale Italia di Turneo. Gli hotel stanno diventando curatori culturali, collaborando con le comunità per creare momenti autentici e significativi. Il turismo esperienziale rappresenta oggi la via verso una crescita sostenibile, dove l’eccellenza dell’ospitalità italiana incontra la vitalità culturale del Paese.