Quando la trattoria incontra la bottega: il modello ibrido di Pane & Trita

Pane & Trita nasce con l’intento di recuperare un modo di stare a tavola legato alla quotidianità italiana: quello del negozio di alimentari sotto casa e delle trattorie di quartiere, dove il pasto era anche un’occasione di incontro. Il recente restyling del marchio punta a dare continuità a questa idea, con locali che valorizzano accoglienza e semplicità, evitando l’impostazione standardizzata tipica delle catene. Ogni sede mantiene una propria identità, ma condivide una visione comune: una ristorazione popolare e accessibile, fondata sul rapporto diretto con gli ospiti.

Pane e Trita: il nuovo locale di Lonato del Garda

L’apertura a Lonato del Garda

Il nuovo locale si trova a Lonato del Garda, a breve distanza dall’uscita autostradale di Desenzano. Si estende su circa 500 metri quadrati e adotta il tema de “La Grande Bottega Italiana”, ispirato agli alimentari degli anni ’60. All’ingresso si trova un bancone di gastronomia e scaffali con prodotti familiari. Gli ospiti possono scegliere al banco e poi sedersi a tavola, oppure acquistare alcuni prodotti a marchio Pane & Trita da consumare a casa.

Pane e Trita è anche bottega e gastronomia

La carne è il fulcro dell’offerta gastronomica, proposta in diverse versioni: grandi tagli da condividere, piatti della tradizione e una selezione di specialità regionali come arancini, nodini di mozzarella, olive siciliane e salumi Rovagnati. L’obiettivo è creare un ambiente che richiami la bottega di paese, dove banco e tavolo convivono in un unico spazio funzionale.

La carne è il fulcro dell’offerta gastronomica di Pane e Trita

Secondo il fondatore Pabel Ruggiero, il progetto rappresenta «l’evoluzione di un percorso iniziato dieci anni fa». L’idea è quella di riprendere elementi dell’Italia che molti ricordano - la trattoria domenicale, l’alimentari di quartiere, la cucina domestica - reinterpretandoli in modo attuale. Ruggiero sottolinea la volontà di mantenere un equilibrio tra autenticità e contemporaneità, ponendo al centro la partecipazione del cliente e la dimensione conviviale del pasto. Il format viene descritto come popolare ma curato, con l’intento di offrire un’esperienza riconoscibile, senza ricorrere a eccessi scenografici o di comunicazione.

Pane & Trita si fa in quattro

Con la nuova apertura, i locali Pane & Trita in Lombardia diventano quattro. A Milano, in via Muratori (zona Porta Romana), la sede è caratterizzata da un’impostazione più urbana e da una proposta che include piatti serviti al tavolo e preparazioni eseguite a vista, come la carbonara mantecata nella forma di pecorino o il cosiddetto sushi di carne.

Pane e Trita: il fondatore Pabel Ruggiero

A Costa Masnaga, l’ambiente si ispira alla Dolce Vita degli anni ’60, con elementi decorativi che richiamano le trattorie popolari e una braceria a vista al centro del locale. A Seregno, sede originaria del marchio, l’impostazione resta quella di una casa di famiglia, con tavolate ampie e cucina tradizionale. È previsto un intervento di aggiornamento degli spazi, senza modificare l’identità di fondo.

Un progetto nato in Brianza

Pane & Trita è nato nel 2015 a Seregno, nel cuore della Brianza, con l’obiettivo di coniugare ristorazione e socialità. Nel tempo il progetto si è esteso, mantenendo un approccio centrato sull’esperienza collettiva del pasto e sulla valorizzazione del prodotto italiano. La collaborazione con aziende del settore alimentare nazionale ha permesso di costruire un’identità che unisce ricerca gastronomica e memoria quotidiana, senza perdere il legame con il territorio.