Diego Vitagliano cala il poker: a Roma la sua quarta pizzeria

Diego Vitagliano continua l’espansione del brand 10 Diego Vitagliano, approdando a Roma con la sua quarta pizzeria. Dopo le sedi di Napoli Bagnoli, Pozzuoli e Napoli Santa Lucia, il pluripremiato maestro degli impasti napoletano (2° nella 50 Top Pizza Italia 2025 e 3 spicchi Gambero Rosso dal 2021) ha scelto il quartiere Coppedè, noto per l’architettura eclettica e l’atmosfera raffinata, come location per il nuovo locale in via Chiana 80. L’apertura è prevista per giovedì 30 ottobre in modalità "soft opening", con servizio solo a cena fino al 9 novembre.

Diego Vitagliano ha aperto la sua quarta pizzeria a Roma Coppedè

Pizza napoletana contemporanea e fritti d’eccellenza

Il nuovo locale propone le pizze iconiche di Diego Vitagliano, dalla classica napoletana contemporanea alla celebre pizza croccante, riconosciuta come rivoluzione nell’ambito della pizzeria napoletana. Il menu include un’ampia selezione di fritti, tra cui la famosa frittatina di spaghetti aglio e olio e peperoncino, premiata con il “Premio Speciale Miglior proposta di pasta fritta” 50 Top Pizza 2025. Particolare attenzione è riservata alle proposte senza glutine, con un’area dedicata ad hoc per garantire preparazioni sicure e di alta qualità.

La Margherita, un evergreen per tutti i pizziaioli, anche per un campione come Diego Vitagliano

«Roma è una città che amo e che mi ha sempre trasmesso un forte desiderio di raccontare la mia idea di pizza napoletana. Sono davvero felice di aprire qui la mia quarta pizzeria e spero lo siano anche tutti i romani, che da tempo mi chiedevano di venire a Roma. Ora quel momento è diventato realtà. La mia missione ora è quella di far conoscere la vera pizza napoletana contemporanea ai romani, senza dimenticare, però, la grande tradizione romana che ci circonda» racconta Diego Vitagliano.

Il locale nel cuore di Coppedè

La nuova pizzeria 10 Diego Vitagliano occupa cinque ampie vetrine affacciate su Via Chiana, accanto al Boutique Hotel Coppedè. Gli spazi interni, distribuiti su due piani, ospitano circa 150 coperti, con ulteriori 40 posti all’esterno. I due forni a vista dominano il bancone delle pizze, creando un’esperienza visiva e gastronomica completa. L’area gluten free è separata e asettica, con forno dedicato, per garantire la massima sicurezza e qualità.

La sala della nuova pizzeria di Diego Vitagliano a Roma

L’arredamento unisce stile moderno e accoglienza: pavimento geometrico in marmo bianco e nero, grande lampadario in cristallo e una scenografica struttura argentata su una parete principale conferiscono eleganza contemporanea. Il bancone bar, dedicato a caffetteria e mixology, con dettagli ispirati alla natura, offre l’ambientazione ideale per un aperitivo o un cocktail prima della cena.

Menu e impasti: la filosofia di Diego Vitagliano

La proposta gastronomica a Roma mantiene il menu consolidato delle altre sedi. Le pizze sono leggere, digeribili, morbide con una nota di croccantezza, realizzate con impasto indiretto e prefermento di tipo 1 bio, lievitazione di 36 ore, alta idratazione e ridotto quantitativo di sale. Il menu include le pizze classiche napoletane come Marinara, Margherita, Montanara e calzone al forno, rivisitate in chiave contemporanea.

Gli impasti di Diego Vitagliano garantiscono una pizza molto digeribile

Le categorie del menu pizze

Il menu è suddiviso in sette categorie per facilitare la scelta dei clienti:

Le Marinare – Marinara Storica, Faccia Gialla (passata di datterino giallo, aglio, origano del Matese, trito di mandorle e olio alla nocciola).

– Marinara Storica, Faccia Gialla (passata di datterino giallo, aglio, origano del Matese, trito di mandorle e olio alla nocciola). Le Margherite – Margherita Storica, Bufalina (pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di Bufala DOP, Grana Padano, basilico riccio napoletano, olio evo).

– Margherita Storica, Bufalina (pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di Bufala DOP, Grana Padano, basilico riccio napoletano, olio evo). Le Speciali – 4 Casi Campani (caciocavallo podolico, Blu di Bufala, pecorino Carmasciano, fiordilatte di Agerola, pomodorini semidried, crumble multicereali, basilico riccio napoletano e olio di sedano), Pistadella, Parmigiana, Sfogliata.

Pizza con zucchine by Diego Vitagliano

Le Old School – Marinara alla Carmnella, Provola e Pepe Scottata.

– Marinara alla Carmnella, Provola e Pepe Scottata. Le Rustichelle – Patanella, simile a pizza scrocchiarella romana.

– Patanella, simile a pizza scrocchiarella romana. Le Pizza Croccanti – Carrettiera con impasto ai friarielli, salsiccia di suino dei Campi Flegrei, provola di Agerola, cremoso al parmigiano e friarielli.

– Carrettiera con impasto ai friarielli, salsiccia di suino dei Campi Flegrei, provola di Agerola, cremoso al parmigiano e friarielli. Le Fritte e al Forno – Genovese, Margherinara in doppia cottura.

I calzoni, i fritti e menu degustazione

Non mancano i calzoni, ripieni della tradizione napoletana, sia al forno che fritti. Inoltre, è disponibile un menu degustazione che permette di esplorare le specialità più rappresentative della filosofia di Diego Vitagliano, includendo pizze, fritti e proposte senza glutine.

La frittatina aglio e olio di Diego Vitagliano che ha ottenuto molti riconoscimenti

La sezione fritti include crocchè di patate, frittatina di bucatini, frittatina di spaghetti aglio e peperoncino, arancini speck e noci, montanarine in vari gusti e supplì romani. La frittatina di spaghetti aglio e peperoncino è stata premiata come miglior proposta di pasta fritta 50 Top Pizza 2025, confermando l’eccellenza della cucina di Diego Vitagliano.

Gluten free: sicurezza e qualità

Il locale dedica un’attenzione particolare alle proposte gluten free, incluse pizze, fritti e calzoni. Tutte le preparazioni sono realizzate in un’area asettica separata, con forno dedicato, per garantire sicurezza e sapore senza compromessi.

Le pizze di Diego Vitagliano anche in versione gluten free

Drink, wine list e mixology

La wine list è strutturata con attenzione, privilegiando vini campani e laziali, accompagnati dal servizio di un sommelier pronto a consigliare il miglior pairing pizza/vino. Sono disponibili fermentati come mead, sidro e kombucha, birre artigianali alla spina e cocktail d’autore. La mixology comprende i grandi classici (Gin Tonic, Negroni, Martini Cocktail) e creazioni originali sviluppate esclusivamente per il locale.

Un bar rifornito, con una wine list completa e la possibilità di mixology d'autore

Un nuovo punto di riferimento gastronomico a Roma

L’apertura della pizzeria nel quartiere Coppedè consolida la presenza del brand Diego Vitagliano nel panorama gastronomico italiano. Il locale combina la tradizione napoletana con elementi contemporanei, creando un’esperienza culinaria completa che unisce pizza, fritti, proposte senza glutine e drink selezionati.

Diego Vitagliano conferma così la sua leadership nell’arte bianca, offrendo ai romani e ai visitatori della Capitale un punto di riferimento per gustare la vera pizza napoletana contemporanea, valorizzando ingredienti di qualità e attenzione al dettaglio.