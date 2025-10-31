 Le Cordon Bleu: il cuore gourmet di un viaggio sostenibile a Parigi

Il primo giorno a Parigi si apre all'Hôtel de la Marine, magnifico palazzo che domina Place de la Concorde e riaperto nel 2021 dopo anni di restauro. L'ex Ministero della Marina svela una storia bi centenaria con i suoi sfarzosi Appartamenti dell'Intendente e la prestigiosa Collezione Al Thani. È in questo contesto storico che si inserisce una delle eccellenze culinarie mondiali.

Place de la Concorde a Parigi

Le Cordon Bleu: oltre un secolo di eccellenza gastronomica

A pranzo, una vera experience nell'alta cucina de Le Cordon Bleu, situata negli Appartements de Madame all'interno dell'Hôtel de la Marine. Le Cordon Bleu, nato a Parigi più di un secolo fa, è un network internazionale che incarna la filosofia dell'Art de Vivre à la française, fondendo l'insegnamento delle tradizioni culinarie classiche con l'innovazione.

L'Hotel Marine di Parigi

Le Cordon Bleu è un'istituzione culinaria di fama mondiale. Il suo nome deriverebbe dai nastri blu portati dai cavalieri dell'Ordine dello Spirito Santo, i cui banchetti erano rinomati per l'eccellenza e l'opulenza.

Le cucine de Le Cordon Bleu

Dall'apertura della sua prima scuola, Le Cordon Bleu si è dedicato a formare professionisti di alto livello nei settori della cucina e dell'ospitalità. La sua filosofia unisce la perpetuazione delle tradizioni culinarie classiche con l'innovazione e la creatività. Oggi non solo offre programmi formativi di prestigio (come il celebre Grand Diplôme), ma si rivolge anche al grande pubblico con atelier, pubblicazioni, consulting e l'apertura di ristoranti.

Noix de Saint Jacques al burro d'alga, gagioli cocos de Paimpol allo zenzero, mango e mela verde, de Le Cordon Bleu

Il Déjeuner Œnologique e gli atelier delle feste

Presso la sede di Place de la Concorde, si può accedere a esperienze uniche, come il Déjeuner Œnologique, un raffinato menu dello Chef Briffard che esalta l'arte dell'abbinamento cibo-vino (dalle Gougères Bourguignonnes con Champagne Taittinger alle Coquilles Saint-Jacques con Chablis). Un percorso sensoriale servito e raccontato con maestria in una sala riservata con mise en place curatissima in piatti di Limoges.

Soupe a l'oignon, ristorante Au Cadet de Gascogne

Per chi desidera portare a casa le abilità della haute cuisine francese, la scuola offre anche dimostrazioni e ateliers de cuisine aperti a tutti. Sono già aperte ad esempio le iscrizioni per gli ateliers speciali dedicati alle feste natalizie, perfetti per apprendere le tecniche e le ricette tradizionali francesi per rendere magico il proprio Natale.

Le pain perdu un dolce tipico della cucina francese, Au Cadet du Gascogne

Arte e tradizione nel cuore di Parigi

Dopo il piacere del gusto, la giornata prosegue all'insegna della cultura: Sainte-Chapelle - Nel pomeriggio, la visita a questo capolavoro del gotico fiorito è d'obbligo. Le sue magnifiche vetrate istoriate creano un effetto mistico e indescrivibile quando illuminate dal sole. E poi un must: la visita alla restaurata Notre Dame, che regala emozioni uniche.

Saint Chapelle a Parigi

La sera, immergetevi nell'atmosfera intramontabile di Montmartre. Concedendovi magari una cena tradizionale francese (con la celebre zuppa di cipolle o il Bœuf Bourguignonne) nella brasserie Au Cadet de Gascogne in Place du Tertre. Proprio la famosa piazzetta degli artisti, accompagnati dalla musica suadente dal vivo di una vera chanteuse.

Au Cadet de Gascogne

Domenica: un ultimo assaggio di Parigi

La domenica mattina c’è tempo prezioso per un'ultima esplorazione. Una passeggiata verso i quartieri Marais e Saint-Paul, scendendo alla fermata Metro Arts et Métiers (dedicata a Jules Verne) considerata una delle più belle. Da lì camminando tranquillamente potete visitare il Marché des Enfants Rouges e fermarvi per uno spuntino o un pranzo rapido in uno dei tanti banchi o ristorantini che propongono cucina dal mondo. Oppure godervi la quiete dei giardini di Place des Vosges e la visita gratuita alla Casa di Victor Hugo.

Arte di strada al Marais

Prima di salire sul treno alla Gare de Lyon, un omaggio a Le Train Bleu, il celebre ristorante in stile Liberty, è d'obbligo. Per un ultimo saluto a un'atmosfera magica d'altri tempi.

La scalinata del Train Bleu

Sostenibilità e comfort con Tgv Inoui

Preferire il treno da Milano Porta Garibaldi o Torino Porta Susa per Parigi Gare de Lyon è una scelta sostenibile, che garantisce una riduzione concreta delle emissioni di CO 2 . Il viaggio con Tgv Inoui Sncf è diretto e confortevole, con Wi-Fi gratuito, intrattenimento multilingue e un servizio di ristorazione di qualità (al Caffè Centrale o al proprio posto, in Prima Classe).

Il Tgv Inoui che collega la Francia con l'Italia

Inoltre, il biglietto Tgv Inoui offre un prezioso vantaggio culturale (valido fino a 5 giorni dall'emissione): sconti esclusivi fino al 20% per l'accesso a oltre 70 monumenti del Centre des Monuments Nationaux (CMN), tra cui l'Hôtel de la Marine e la Sainte-Chapelle. I biglietti Tgv Inoui partono da 49€, con Carte Avantage, rendendo il prossimo ritorno a Parigi facile e conveniente.

L'elegante sala d'attesa dell'hotel Citizen

Per dormire a due passi dalla Gare de Lyon, il CitizenM è un boutique hotel moderno e funzionale con camere domotiche, letti super comodi e spazi comuni d'artista dove riposarsi, lavorare, chiacchierare e fare una sontuosa prima colazione e un bar sul tetto da cui godere di una delle migliori viste sullo skyline di Parigi.