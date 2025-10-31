Pontedilegno-Tonale apre la stagione 25/26: nuove formule skipass ed eventi in quota

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale (Bs) si prepara all’avvio della nuova stagione invernale, fissato per sabato 29 novembre. L’attesa cresce insieme ai primi fiocchi di neve che imbiancano le montagne, mentre gli skipass saranno acquistabili online dal 10 novembre. Tra le novità, l’estensione della categoria Junior fino ai 18 anni, che offre maggiori vantaggi a famiglie e giovani sciatori. La biglietteria di Ponte di Legno aprirà in anticipo nel weekend dell’1 e 2 novembre per la vendita degli abbonamenti stagionali.

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale (foto Mauro Mariotti)

Un comprensorio tra Lombardia e Trentino con oltre 100 km di piste

Anche quest’anno torna lo Smart Skipass, la formula che premia chi acquista prima con sconti dinamici fino al 25%. Ogni giornata della stagione prevede un numero limitato di biglietti a prezzo ridotto per tutte le tipologie di skipass, dalle ore giornaliere ai 14 giorni consecutivi. Chi sceglie di pernottare nelle strutture aderenti al Consorzio Pontedilegno-Tonale potrà inoltre usufruire di sconti dedicati grazie ai pacchetti “Ski Opening” e alle offerte valide per tutta la stagione.

Comprensorio Pontedilegno-Tonale: oltre 100 km di piste (foto Giacomo Podetti)

Con 46 piste di ogni livello, più di 100 chilometri di tracciati e 30 impianti di risalita, Pontedilegno-Tonale si conferma una delle mete sciistiche più apprezzate delle Alpi. Tra le discese più iconiche spicca la “Paradiso”, lunga 3 chilometri e con una pendenza massima del 45%, considerata una delle piste più suggestive d’Italia. Dal Ghiacciaio Presena (3.069 m) fino a Temù (1.121 m), il comprensorio offre paesaggi spettacolari e la possibilità di sciare sotto le stelle sulle piste illuminate Valena e Valbione.

Fantaski rinnovato, aree per i più piccoli e divertimento anche per chi non scia

L’offerta invernale si estende ben oltre lo sci alpino, con escursioni con le ciaspole, sleddog, snowkite, motoslitte e kart elettrici sulla neve. Per chi cerca momenti di relax, rifugi e passeggiate panoramiche completano l’esperienza, insieme alle attrazioni dello snowpark e della pista da skicross, una delle più lunghe delle Alpi. Tra le novità più attese, il Fantaski del Passo Tonale sarà completamente rinnovato e pronto per il periodo natalizio. La nuova struttura, frutto della collaborazione tra Sival e la Scuola Sci Pontedilegno-Tonale, accoglierà i bambini fino a 12 anni con un’area interna attrezzata e personale qualificato. All’esterno, un parco giochi sulla neve consentirà ai più piccoli di vivere esperienze in sicurezza. Due le aree principali: una gestita da Artswiss per l’animazione e una riservata alle lezioni della Scuola Sci.

Attività anche per i più piccoli al comprensorio Pontedilegno-Tonale (foto Mauro Mariotti)

«La nostra priorità è offrire a ogni visitatore un’esperienza di montagna completa, sicura e di altissima qualità» spiega Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale. «Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sulla gestione dei flussi e sull’efficienza dei servizi - prosegue. Investiamo nella manutenzione, nella formazione del personale e nel rispetto dell’ambiente alpino, per garantire standard sempre più elevati di sicurezza e accoglienza».

Eventi, musica e solidarietà: l’inverno 2025/2026 a Pontedilegno-Tonale

La stagione sarà inaugurata sabato 6 dicembre con il Winter Opening Party in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, tra musica, luci e spettacoli. Torneranno poi le fiaccolate dei maestri di sci tra dicembre e gennaio, appuntamenti che uniscono spettacolo, musica e convivialità. Dal 10 gennaio al 4 aprile, il Paradice Music Festival animerà il Ghiacciaio Presena con concerti e performance nel Paradice Dome, un teatro-igloo da 200 posti interamente scolpito nel ghiaccio. Il 2026 sarà infine un anno ricco di eventi sportivi e solidali, come la Caspolada al chiaro di luna, il Gran Premio Giovanissimi e il Fanchini Day, dedicato alla memoria di Elena Fanchini e alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro.