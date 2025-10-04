Emozioni in Malga: l’autunno fra escursioni e sapori in Alto Adige

Dal 18 ottobre al 9 novembre l’Area vacanze sci e malghe Rio Pusteria, in Alto Adige, torna a proporsi con Emozioni in Malga, un programma che intreccia escursioni, cucina e incontri autentici fra masi e valli. Il calendario autunnale si snoda tra passeggiate all’alba, laboratori di cucina, giornate in e-bike e appuntamenti con i prodotti locali, accompagnando i visitatori in un viaggio che ha il passo lento della montagna e i colori intensi del foliage.

Autunno in malga: cammini, cucina e storie di montagna in Alto Adige

Un programma settimanale tra natura e scoperta

Il programma si apre la domenica, nelle date del 19 e 26 ottobre e del 2 e 9 novembre, con “Occhi aperti! Sulle tracce della fauna selvatica”: alle ore 7 si parte dalla stazione a valle della funivia Nesselbahn a Maranza per una passeggiata di un’ora insieme a un cacciatore locale, con 200 metri di dislivello, che si conclude in baita con uno spuntino rustico. I lunedì 20 e 27 ottobre e 3 novembre sono invece dedicati al tour “Bike & Cheese”, con partenza alle 9:30 dalla stazione ferroviaria di Rio di Pusteria in e-bike verso Brunico e tempo libero in città, seguito dalla visita al caseificio Capriz con museo del formaggio e degustazione. Il percorso dura circa 5 ore, copre 40 km e prevede un dislivello tra i 600 e gli 800 metri.

Emozioni in malga: escursioni in montagna

I martedì 21 e 28 ottobre e 4 novembre offrono due appuntamenti: al mattino le escursioni alpine autunnali di diversa difficoltà, dalla Cima di Terento (2728 m, 17 km, 1300 m dislivello, 7 ore) alla Cima Fallmetzer (2568 m, 16 km, 1100 m dislivello, 7 ore) fino alla Cima Lasta (2194 m, 16 km, 530 m dislivello, 5 ore), con orari e ritrovi comunicati al momento dell’iscrizione. Nel pomeriggio, alle 15:30, il maso Walderhof di Naz ospita la “Preparazione dello strudel di mele”, un laboratorio di circa due ore che culmina con la degustazione del dolce appena sfornato.

Il mercoledì, nelle date del 22 ottobre e 5 novembre, è la volta di “Bontà caserecce ed erbe preziose”: alle 9:30 dall’ufficio informazioni di Terento parte una camminata di 7 km (120 m di dislivello) che conduce a Pino, dove si visita un maso, si prepara una pizza rustica cotta nel forno a legna e si scopre la produzione di mozzarelle artigianali. Al ritorno si visita il negozio con tisane e prodotti a base di erbe alpine. L’esperienza dura circa 5 ore. I giovedì 23 e 30 ottobre e 6 novembre, invece, si aprono con un’escursione all’alba: in funivia si sale a quota 2000 metri per una camminata guidata di 45 minuti fino alla piattaforma panoramica Steinermandl, da cui ammirare il sole che sorge sulle Dolomiti. Più tardi, alle 10, dalla piazza di Naz parte l’escursione dedicata al Törggelen, tra i colori dell’altopiano e una sosta in agriturismo per gustare le specialità autunnali (durata 5 ore, 250 m dislivello).

Emozioni in malga: preparazione dello strudel di mele

Il venerdì (24 e 31 ottobre, 7 novembre) chiude la settimana con una passeggiata tra i meleti. Partenza alle 10:00 da Naz per un percorso didattico arricchito dalla proiezione di un filmato e da una degustazione di mele, un’ora e mezza per conoscere da vicino la coltivazione e la raccolta in Alto Adige. Partecipare a Emozioni in Malga significa vivere l’autunno con uno sguardo diverso, lasciandosi avvolgere da paesaggi autentici e da usi e tradizioni che ancora oggi scandiscono la vita in montagna.

I vantaggi per chi partecipa

Ai partecipanti sono riservati vantaggi esclusivi: grazie all’Almencard Rio Pusteria e alla Natz-Schabs Card è possibile viaggiare liberamente sulle cabinovie Gitschberg a Maranza e Jochtal a Valles, utilizzare senza limiti autobus e treni in tutto l’Alto Adige, accedere gratuitamente a oltre 90 musei ed esposizioni culturali e raggiungere comodamente in bus l’alpe di Rodengo e Luson. In più, chi sceglie un soggiorno di 7 notti in una delle strutture aderenti all’iniziativa riceve una notte in omaggio. Il programma di quest’anno, arricchito da nuove proposte, non si limita a escursioni e degustazioni, ma diventa un’occasione per conoscere da vicino la gente di queste valli e le loro tradizioni: un modo per trasformare il soggiorno in un’esperienza che lascia il segno.