Lusso alpino: gli chalet a 1.820 metri per una vacanza tra natura e sci

Dal 20 dicembre 2025 inaugureranno i nuovi Chalets Zuegg, eleganti rifugi alpini situati a 1.820 metri di quota, nel cuore di Merano 2000 (Bz), affacciati sul Monte Ivigna. Immersi nel silenzio del bosco e direttamente sulle piste da sci, rappresentano una delle aperture più attese della stagione invernale. La struttura nasce dalla visione dei proprietari dello Chalet Mirabell, storico 5 stelle di Avelengo, che hanno voluto ampliare la propria offerta creando un’esperienza esclusiva dove comfort moderno e autenticità alpina si incontrano.

Il salotto dei nuovi Chalet Zuegg

Un’esperienza slow luxury tra neve e natura

Gli Chalets Zuegg offrono una nuova concezione di vacanza invernale, fondata su slow luxury, silenzio e natura incontaminata. Al mattino, gli ospiti possono risvegliarsi davanti alle piste immacolate e sorseggiare un caffè caldo sul terrazzo privato, mentre la vista si apre sulle Dolomiti e sui boschi innevati. Ogni dettaglio è pensato per rigenerare corpo e mente, alternando momenti di convivialità ad attimi di quiete assoluta.

Gli Chalet Zuegg sono dotati di camino

Strutture eleganti e comfort esclusivi

La nuova proposta si compone di cinque soluzioni abitative: tre chalets indipendenti di 100 mq e due loft, lo Zuegg Loft di 72 mq e il Mountain Loft di 32 mq, situati sopra il ristorante. Tutte le unità sono arredate con design alpino raffinato, combinando legno naturale, linee moderne e dettagli di charme. Ogni chalet dispone di cucina attrezzata, terrazza privata, sauna esclusiva e hot tub panoramico per vivere momenti di benessere immersi nella natura. Ogni mattina gli ospiti ricevono un box colazione personalizzato con prodotti locali selezionati, un rituale che valorizza la genuinità e la qualità del territorio altoatesino.

Gli Chalet Zuegg sono dotati anche di stanze per bambini

Cucina altoatesina e ristorante Zuegg

Oltre al comfort degli alloggi, il complesso ospita il Ristorante Zuegg, aperto dalle 11 alle 17. La cucina propone piatti caldi della gastronomia altoatesina, reinterpretati con creatività e preparati con ingredienti freschi e stagionali. Gli ospiti degli chalet possono richiedere anche il servizio takeaway, per gustare i piatti direttamente nel proprio alloggio, sia a pranzo che a cena.

La sala del ristorante Zuegg

Il ristorante è aperto anche al pubblico esterno e rappresenta un punto di riferimento per escursionisti e sciatori che cercano un’esperienza culinaria raffinata dopo una giornata sulla neve.

Ski-in ski-out sulle piste di Merano 2000

Gli Chalets Zuegg si distinguono per la posizione unica: un vero ski-in ski-out, che permette di accedere direttamente alle piste da sci di Merano 2000. Gli ospiti possono essere i primi a lasciare la propria traccia sulla neve battuta al mattino e rientrare comodamente al calare del sole.

Gli ospiti possono letteralmente uscire dal proprio Chalet con gli sci addosso

Dopo le discese, la sera si accende la magia degli chalet, con la neve illuminata dalla luna, il calore del camino e l’atmosfera intima di un rifugio privato da condividere con chi si ama.

Esperienze esclusive tra gusto e convivialità

Il soggiorno negli Chalets Zuegg non si limita all’ospitalità. Tra le esperienze da non perdere ci sono il Brunch & Beats, una colazione di montagna arricchita da musica dal vivo, e la Almtavolata, grandi tavolate alpine per assaporare i piatti tipici altoatesini in compagnia.

La splendida vasca a vista nelle stanze degli Chalet Zuegg

È inoltre possibile organizzare eventi privati su misura, dalle feste di compleanno ai matrimoni immersi nella neve, fino a team building aziendali. Ogni evento si trasforma in un’esperienza indimenticabile, valorizzata dall’ambientazione unica delle Dolomiti.

Apertura dal 20 dicembre e prenotazioni

Gli Chalets Zuegg saranno aperti dal 20 dicembre 2025, con prezzi a partire da 190 euro a notte per persona. L’offerta combina ospitalità di lusso, contatto con la natura e gastronomia di alto livello, rendendo la struttura una destinazione ideale sia per coppie in cerca di intimità che per famiglie e gruppi di amici desiderosi di vivere la montagna in maniera esclusiva.