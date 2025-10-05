Val d’Orcia: esperienze autunnali al Castello di Velona tra relax e gusto

Immerso nelle colline UNESCO della Val d’Orcia, il Castello di Velona rappresenta una delle più prestigiose Thermal & Spa Retreat e Wine Destination in Italia. Questo resort di lusso nasce da un castello dell’XI secolo che domina un paesaggio di vigneti, uliveti e boschi, offrendo un’esperienza di soggiorno unica.

Una stanza del luxury resort Castello di Velona

Parte della rete dei Preferred Hotels, Castello di Velona unisce storia millenaria e comfort contemporaneo, diventando una destinazione d’eccellenza per chi cerca benessere, natura e sapori autentici. L’autunno è il momento ideale per vivere il resort, grazie a un ventaglio di proposte che esaltano il ritmo lento della stagione.

Benessere esclusivo nelle terme di Castello di Velona

La formula Fuga d’Autunno & Wellness Retreat invita gli ospiti a soggiorni a partire da due notti, con benefit esclusivi da utilizzare all’interno di OLISPA Thermal Retreat, una spa di 1.500 mq che rende il resort un unicum in Italia.

La spettacolare posizione del Castello di Velona

Le piscine termali infinity, alimentate da fonti vulcaniche private, offrono un’esperienza rigenerante in ogni stagione. Le due vasche esterne degradanti, con vista panoramica sulla Val d’Orcia, incarnano l’essenza del relax toscano. L’acqua sgorga naturalmente a 90° e viene regolata a 38° in inverno e 26° in estate, garantendo un comfort costante.

Piscina termale interna al Castello di Velona

Il centro benessere propone trattamenti basati su fitoterapia e aromaterapia, che utilizzano ingredienti locali come vino, uva e olio d’oliva. Massaggi drenanti, sportivi e defaticanti si affiancano a scrub e impacchi che combinano saperi antichi e prodotti d’eccellenza, tra cui la linea cosmetica LAJATICA by Andrea Bocelli.

La piscina di Olispa Thermal Retreat all'interno del Castello di Velona

Per chi desidera vivere il relax senza pernottamento, è disponibile la formula Day SPA, che consente di trascorrere una giornata intera immersi nelle acque termali del Castello.

Esperienze gourmet firmate dallo Chef Andrea Fanti

La proposta culinaria di Castello di Velona porta la firma dello chef Andrea Fanti, talento originario della Tuscia, che interpreta con sensibilità moderna i prodotti della tradizione amiatina e senese.

Chef Andrea Fanti

Il ristorante Settimo Senso propone ogni sera un percorso fine dining, con piatti ispirati al territorio e arricchiti da un tocco contemporaneo. Durante il giorno, il Dolce Vita Pool Bar & Restaurant accoglie gli ospiti con piatti mediterranei e pizze gourmet, trasformandosi al tramonto in un elegante fish bar con crudi di mare e cocktail d’autore.

L'intera brigata del ristorante Settimo Senso

Un’esperienza imperdibile è la Truffle Experience, che accompagna gli ospiti dalla caccia al tartufo nelle Crete Senesi fino a un pranzo esclusivo con abbinamenti ai vini di Montalcino DOCG.

Una wine destination nel cuore di Montalcino

Il Castello di Velona è anche una delle più affascinanti wine destination della Toscana. I vigneti della tenuta, testimoni di oltre undici secoli di storia, producono alcuni dei Brunello di Montalcino DOCG più apprezzati della zona.

Ottimi vini in una location incantata al Castello di Velona

Gli ospiti possono vivere una Wine Experience guidata dal sommelier del resort, con degustazioni di vini e oli extravergine d’oliva all’interno delle cantine e delle sale storiche del Castello.

Le sale degustazione del Castello di Velona

A tavola, l’esperienza enologica trova la sua massima espressione con gli abbinamenti ideati dallo chef Fanti, che valorizza i prodotti locali in un dialogo continuo tra cucina e vino.

Sport e attività outdoor nella Val d’Orcia

L’autunno toscano, con i suoi colori e le sue temperature miti, diventa la cornice perfetta per vivere la natura in modo attivo o a ritmo lento.

Yoga in uno scenario da sogno al Castello di Velona

Tra le esperienze proposte:

Horseback Riding : passeggiate a cavallo tra i sentieri della Val d’Orcia, immerse nei profumi autunnali e nei paesaggi collinari.

: passeggiate a cavallo tra i sentieri della Val d’Orcia, immerse nei profumi autunnali e nei paesaggi collinari. E-bike tour : itinerari tra i vigneti e percorsi panoramici che permettono di scoprire la bellezza senza tempo della campagna toscana.

: itinerari tra i vigneti e percorsi panoramici che permettono di scoprire la bellezza senza tempo della campagna toscana. Passeggiate guidate: trekking dolci che conducono tra colline, uliveti e borghi medievali.

Tante attività all'aria aperta possibili in Val d'Orcia

Queste attività completano l’offerta del resort, permettendo di vivere l’autunno toscano tra benessere e natura.

Castello di Velona: un simbolo di ospitalità toscana

La capacità di coniugare storia millenaria, lusso contemporaneo, cucina gourmet ed esperienze personalizzate rende Castello di Velona una destinazione esclusiva per chi desidera vivere l’autunno in Toscana.

L'autunno in Toscana è speciale al Castello di Velona

Dalle terme private alimentate da fonti naturali, ai vigneti di Brunello di Montalcino, passando per la cucina fine dining e le esperienze outdoor, il resort celebra l’essenza del ben vivere toscano, offrendo agli ospiti un soggiorno indimenticabile nel cuore della Val d’Orcia.