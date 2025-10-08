Vivere la magia dell’autunno in Engadina in un hotel della Belle Époque

In Engadina - valle di montagna nel cantone dei Grigioni in Svizzera - l’autunno è un momento di quiete, di colori che cambiano, di cieli limpidi e sentieri che profumano di resina. È in questo paesaggio che il Grand Hotel Kronenhof di Pontresina inaugura la stagione del foliage, aprendo le porte a un programma di esperienze pensato per vivere la montagna nel suo momento più autentico. Da ottobre a novembre, gli ospiti possono scegliere tra escursioni guidate dal general manager dell’hotel, momenti di benessere all’aperto e serate gourmet dedicate ai sapori stagionali.

ll Grand Hotel Kronenhof di Pontresina immerso nel paesaggio autunnale

Un’icona della Belle Époque nel cuore dell’Engadina

Fondato nel 1848 come Gasthaus Rössli dalla famiglia Gredig, il Kronenhof è uno degli edifici più rappresentativi della Belle Époque alpina. Oggi, dopo oltre 175 anni di storia, continua a essere una delle mete più iconiche del turismo di lusso in Engadina. L’hotel, membro di Swiss Deluxe Hotels, conserva il fascino d’epoca nelle architetture e nei saloni, ma accoglie i viaggiatori con il comfort del presente. La recente ristrutturazione firmata da Pierre-Yves Rochon ha riportato alla luce l’eleganza originaria delle 112 camere e suite, molte delle quali affacciate sui ghiacciai del Roseg e del Bernina, e ha restituito nuova armonia agli spazi comuni: dalla Lobby al Kronenhof Bar, fino al Fumoir, ogni ambiente riflette una cura minuziosa per i dettagli.

Il Kronenhof si trova ai margini del villaggio di Pontresina, immerso tra pinete e sentieri che si aprono verso i panorami più speciali dell’Engadina. La spa panoramica di 2mila metri quadrati, con piscina coperta, saune e terrazze dedicate allo yoga, è pensata per offrire relax in ogni stagione, mentre la proposta gastronomica ruota attorno a quattro spazi distinti: il Grand Restaurant, il ristorante gourmet Kronenstübli, Le Pavillon e il Lobby Bar. L’hotel ha costruito la propria identità su esperienze autentiche e sulla valorizzazione dei piaceri del territorio.

Escursioni sotto le stelle e panorami d’alta quota

Tra le novità dell’autunno, la Torch Hike con il general manager, una suggestiva escursione notturna sotto il cielo stellato guidata da Claudio Laager. Illuminato dalla sola luce delle fiaccole, il sentiero panoramico di Pontresina si veste di un’atmosfera incantata che invita alla riconnessione con la natura e a vivere la montagna al calar della sera come nei tempi andati. L’esperienza è disponibile il 10, 24 e 31 ottobre e poi il 7, 14, 21 e 28 novembre.

I paesaggi dell'Engadina in autunno

Per chi ama unire il movimento alla convivialità, il High-Altitude Fire Hike propone invece una passeggiata che parte dal Grand Hotel Kronenhof e raggiunge la stazione a valle del Muottas Muragl. Da lì, con la funicolare, si sale fino in cima per ammirare uno dei panorami più spettacolari della valle. Ad attendere gli ospiti, un falò scoppiettante e un team di cucina pronto a preparare, direttamente sulle fiamme, una selezione di specialità regionali accompagnate da drink rinfrescanti. L’esperienza sarà disponibile il 17 ottobre.

Benessere tra acque glaciali e bagni sonori

L’autunno del Kronenhof è anche sinonimo di benessere, con attività che invitano a rallentare e riconnettersi con il corpo e l’ambiente. Gli amanti delle esperienze rigenerative possono provare l’Ice-Creek Kneipping, rituale rivitalizzante ideato da Sebastian Kneipp. Utilizzando le acque glaciali del fiume Flaz, si stimola la circolazione e si rafforza il sistema immunitario, accompagnati dal team della Kronenhof Spa. Dopo il bagno nel ruscello, la camminata prosegue lungo il corso d’acqua e termina con un picnic a base di specialità locali. L’esperienza è disponibile il 9 e il 16 ottobre.

Riconettersi con il corpo nel fiume Flaz

A completare il percorso di benessere c’è il lavoro di Sylvia, l’esperta sound healer dell’hotel, che canalizza l’energia benefica della valle attraverso la terapia del bagno sonoro con cristalli: «Un trattamento unico che calma il sistema nervoso e migliora la consapevolezza individuale, portando i vostri sensi in una pacifica armonia». Gli appuntamenti sono previsti il 14 ottobre alle 21 e il 31 ottobre alle 16.

Sapori d’autunno e vini d’altura

Sul fronte gastronomico, l’autunno è la stagione della selvaggina al Kronenstübli, con un menu disponibile fino al 2 novembre che racconta i profumi e i sapori del bosco con piatti eleganti e ricercati.

Un tavolo del ristorante gourmet Kronenstübli

A questo si aggiungono le degustazioni di formaggi regionali accompagnati da vini locali (in programma il 13 ottobre, il 3 e il 7 novembre) e le serate di “The Scent of Wine”, un viaggio sensoriale nella cantina storica dell’hotel per scoprire aromi e storie di grandi etichette. Gli appuntamenti sono fissati per il 7 e 21 ottobre e per il 4 e 18 novembre.