Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 12:45 | 114930 articoli pubblicati

In una gelateria di Bologna si fa un gusto con le castagne dell’Appennino

Alla Gelateria Costa 39 l’autunno prende forma in un gusto unico: il Marrone biondo di Monghidoro, rara castagna dei boschi bolognesi, diventa un gelato artigianale cremoso e profumato, realizzato a “metro zero”

di Tiziana Di Masi
La Signora in Dolce
 
09 ottobre 2025 | 07:30

Autunno, tempo di castagne… anzi, di Marrone! A Bologna c’è una gelateria dove il gelato è un’esplosione di gusto e artigianalità: senza additivi né basi gelato preparate, solo ingredienti stagionali e materia prima super selezionata da Silvia e Maurizio. È la Gelateria Costa 39, che mi ha soddisfatto a settembre col gelato al gusto fico, poi sedotto con la sua ricotta candita (usando il latte delle Mucche di Guglielmo, fattoria sostenibile che alimenta le sue amate mucche solo con fieno di montagna) e, come colpo di grazia all’arrivo dell’autunno, mi sorprende con un gusto gelato che fanno solo loro in tutta Bologna: il gelato al marrone biondo di Monghidoro.

Il gelato al marrone biondo di Monghidoro

Il Marrone biondo… chi era costui? È una varietà di marrone tipica dell’Appennino bolognese, in particolare dell’area di Monghidoro, piccolo borgo in provincia di Bologna, noto per aver dato i natali a Gianni Morandi. Si chiama “biondoper i suoi riflessi dorati, ha un sapore molto dolce e aromatico e, quando diventa gelato, esprime il meglio di sé.

Un gelato a “metro zero”

I marroni di Costa 39 arrivano dai boschi dietro casa - più che un chilometro zero parlerei di metro zero - sono quelli di Castagneto del Casone, a Monghidoro, regno indiscusso del Marrone, che viene raccolto, lessato, sgusciato e unito al gelato fiordilatte per creare un gusto che è un vero incantesimo sul palato. È setoso, morbido, dolce, aromatico; la sensazione appagante è quella di mangiare il dolce Monte Bianco, dove panna e castagne sono fatte l’una per l’altra - e farlo per la prima volta sotto forma di gelato.

La Gelateria Costa 39 di Bologna

È un gusto unico, se non altro perché ad oggi non l’ho trovato da nessun’altra parte. E bisogna anchedarsi una mossa”, come suol dirsi, perché il pregiatoBiondoè disponibile solo fino ai primi di novembre: in vaschetta su prenotazione a 30 euro al chilo, ma se siete simpatici come me potete anche mangiarlo sul cono. Ma vi avviso: uno non basterà!

Gelateria Costa 39
Via Andrea Costa 39D 40134 Bologna
Tel +39 335 6571176
Mar-Ven 12:00-20:00; Sab 12:00-20:30; Dom 11:00-20:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Gelateria Costa 39 Bologna gelato autunno marrone biondo castagna Monghidoro Appennino
 
