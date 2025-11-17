14 nuove dimore Relais & Châteaux da vivere tra mare, monti e storia

Dalle Highlands scozzesi all’arcipelago di Træna nel circolo polare, passando per il Limpopo sudafricano e la valle glaciale dello Zêzere, ma anche per due strutture italiane (Borgo Pignano Volterra e San Montano Resort & Spa), le nuove dimore Relais & Châteaux presentate per il biennio 2025-2026 delineano una geografia dell’ospitalità che punta su identità territoriale, architettura integrata nel paesaggio e ristorazione radicata nelle produzioni locali. Le aperture e i progetti in programma - quattordici in totale - includono strutture ricavate da edifici storici, lodge immersi nella natura, boutique hotel mediterranei e perfino una dahabeya sul Nilo pensata per itinerari lenti fra Luxor e Assuan. Le caratteristiche comuni riguardano la centralità dell’esperienza gastronomica, l’attenzione al design e alla sostenibilità, e un’ampia gamma di attività outdoor, dal trekking al whale watching, dai safari alle immersioni in scenari artici. Una panoramica che evidenzia come l’ospitalità di fascia alta stia orientando la propria offerta verso forme di viaggio che uniscono comfort, cultura e scoperta dell’ambiente.

Borgo Pignano Volterra - Eleganza toscana tra vigneti e ulivi

Il Relais & Châteaux Borgo Pignano Volterra - Tuscany dispone di 25 camere e suite e 8 ville, a partire da 450 € a notte. Situato tra Volterra e San Gimignano, il borgo ultracentenario è circondato da 300 ettari di boschi e giardini privati. Gli interni conservano soffitti a volta, colonne, pavimenti in terracotta e affreschi medievali.

Borgo Pignano Volterra

La cucina, curata dallo chef Stefano Cavallini, propone reinterpretazioni della tradizione toscana al ristorante Villa Pignano e all’Al Fresco. Gli ospiti possono partecipare a escursioni, passeggiate a cavallo, corsi di cucina, yoga o caccia al tartufo in autunno, e rilassarsi nella spa immersa nelle volte di calcare.

San Montano Resort & Spa - Oasi termale a picco sul Golfo di Napoli

Il Relais & Châteaux San Montano Resort & Spa offre 62 camere, di cui 32 suite, e 1 villa, a partire da 350 € a notte. Situato su una collina rocciosa a Lacco Ameno, Ischia, propone cucina ischitana tradizionale alla Veranda, specialità di mare al Franco’s e pizza napoletana all’Acropolis.

Il San Montano Resort e Spa

Le cinque piscine termali e la Ocean Blue Spa di 300 m² completano l’esperienza di benessere, mentre le terrazze offrono viste panoramiche sul Golfo di Napoli, Capri, Procida e il Vesuvio.

Auberge du Pont de Collonges - Paul Bocuse: icona della cucina francese

La Relais & Châteaux Auberge du Pont de Collonges - Paul Bocuse, con 80 coperti e tariffe a partire da 230 €, è un’icona della cucina francese. La famiglia Bocuse, con gli chef Gilles Reinhardt e Olivier Couvin, prosegue la tradizione gastronomica del ristorante, affiancati dal campione di dessert freddi Benoit Charvet.

L'Auberge du Pont de Collonges - Paul Bocuse

La cantina custodisce 2.300 etichette e 35.000 bottiglie. La grande sala e gli arredi evocano un piccolo albergo confortevole in cui storia, arte culinaria e convivialità si fondono.

Casa de Chá da Boa Nova - Architettura e cucina sul mare del Portogallo

Il Relais & Châteaux Casa de Chá da Boa Nova dispone di 30 coperti, con tariffe a partire da 140 €. Disegnato da Álvaro Siza Vieira, l’edificio futuristico in cemento e legno è Monumento nazionale.

Casa de Chá da Boa Nova

Gli chef Rui Paula e Catarina Correia propongono cucina etno-emozionale basata su prodotti locali, frutti di mare e ingredienti stagionali, con menu da 6, 12 o 21 piatti. La selezione vini comprende 452 etichette, valorizzando ogni abbinamento.

Restaurant Pearl Morissette - Fienile gourmet a Jordan Station

Il Relais & Châteaux Restaurant Pearl Morissette dispone di 55 coperti, con tariffe a partire da 130 €. Costruito su 17 ettari di terra agricola vicino al lago Ontario, il ristorante combina rusticità e cucina stellata. Gli chef Eric Robertson e Daniel Hadida valorizzano prodotti locali e sostenibili, vini biodinamici e ingredienti stagionali, in un ambiente rustico-chic illuminato dalla luce naturale.

Il Restaurant Pearl Morissette

Il menu interpreta i sapori dei campi con creatività e savoir-faire.

The Torridon - Il fascino di un castello vittoriano sulle Highlands scozzesi

Il Relais & Châteaux The Torridon, situato in una tenuta di 23 ettari sulle sponde del loch Torridon, propone 18 camere, di cui 3 suite, a partire da 530 € a notte. La dimora vittoriana, caratterizzata da mattoni rossi e una torre dell’orologio, un tempo padiglione di caccia del conte William King Noel, si integra armoniosamente con il bosco di pini circostante.

The Torridon

La cucina è rappresentata dal 1887 Restaurant, con piatti creativi a base di prodotti locali e ortaggi coltivati nella tenuta, e dalla brasserie Bo & Muc, che propone piatti della tradizione scozzese. Gli ospiti possono godere di esperienze outdoor come trekking, escursioni in bici, kayak, pesca a mosca, gite in battello e nuotate sotto le cascate di Beinn Damh.

Casa de São Lourenço - Una residenza di charme tra le montagne del Portogallo

Situato nel cuore della Serra da Estrela, il Relais & Châteaux Casa de São Lourenço dispone di 20 camere, di cui 5 suite, con tariffe a partire da 285 € a notte. L’hotel, rinnovato dall’architetto Paulo Costa e dal designer Nuno Gusmão, conserva l’aspetto originale della costruzione montana, arricchita da terrazze panoramiche. Gli interni, firmati dall’artista Maria Keil, combinano design anni Quaranta e creazioni artigianali contemporanee.

Casa de São Lourenço

Il ristorante Fatiga propone cucina tradizionale dal campo alla tavola, mentre la spa di 400 m² e la piscina interna offrono momenti di relax tra paesaggi di montagna e abeti secolari.

Sequoia Lodge - Suite panoramiche tra le colline di Adelaide

Il Relais & Châteaux Sequoia Lodge, riservato ai soli adulti, offre 14 suite con tariffe a partire da 800 € a notte. Le sistemazioni, distribuite su un’altura panoramica, combinano pietra dorata, legno e vetro, creando ambienti rilassanti con balconi affacciati sulla vallata di Piccadilly.

Sequoia Lodge

La gastronomia è curata dal ristorante Sequoia Lounge, mentre la spa termale di 130 m² e le piscine a sfioro consentono esperienze di benessere. Gli ospiti possono partecipare a escursioni guidate, osservazione di koala, lezioni di yoga all’alba e pic-nic immersi nella natura.

Hotel Biaclyn Hakodate - Eleganza storica e modernità sull’isola di Hokkaido

Il Relais & Châteaux Hotel Biaclyn Hakodate si trova sull’isola di Hokkaido, nell’edificio che fu l’ex consolato della Russia imperiale. L’hotel dispone di 6 suite, con tariffe a partire da 1.840 € a notte, e combina eleganza classica e stile contemporaneo. Le suite della sezione storica conservano scalinata monumentale, pavimenti in marmo e lampadari in cristallo, mentre l’ala wellness include piscina interna, hammam e braciere.

L'Hotel Biaclyn Hakodate

La proposta gastronomica è rappresentata da BIACYA, che unisce cucina francese a influenze giapponesi e russe, e dal Sushi Dokoro FUNAMI, con menu sushi Omakase preparati con prodotti di mare freschissimi.

Ytri - Rifugio nordico tra le isole dell’arcipelago di Træna

Il Relais & Châteaux Ytri, situato al largo della costa dell’Helgeland, offrirà 38 camere, di cui 6 suite, a partire da 350 € a notte, con soggiorno minimo di due notti. L’architettura in legno, progettata dagli studi Vardehaugen/Bonaparte Interiør, si ispira alle abitazioni dei pescatori norvegesi e integra grandi vetrate panoramiche. La cucina prevede il ristorante Alma og, specializzato in piatti di pesce gourmet, e il Ristorante 2, stile bistrot tradizionale. L’area benessere di 250 m² include piscina esterna riscaldata, con possibilità di attività come escursioni e osservazione delle balene.

Ytri

All’interno del futuro Ytri, il ristorante Alma og proporrà cucina gourmet a base di pesce, privilegiando prodotti freschi e locali dell’arcipelago. L’esperienza culinaria sarà in armonia con la posizione isolata e con il contesto naturale circostante. Il Ristorante 2 completerà l’offerta gastronomica di Ytri con piatti più semplici in stile bistrot, richiamando la cucina tradizionale norvegese e destinati agli ospiti che preferiscono pasti informali dopo attività all’aperto.

Hotel Katarina - Charme mediterraneo tra mare e vigneti in Croazia

Direttamente sul mare, il Relais & Châteaux Hotel Katarina propone 11 suite, riservate ai soli adulti, con tariffe a partire da 350 € a notte. L’arredamento, firmato da Marie Meko, riprende i colori della natura circostante: cielo, fondali corallini, palme e sabbia. Il ristorante The Captain’s Terrace offre cucina gourmet regionale con vini della tenuta Korta Katarina, mentre il The American Bar propone cocktail d’autore e piatti da condividere. La spa completa di hammam, sauna e sala fitness permette esperienze di benessere in un contesto di charme mediterraneo.

L'Hotel Katarina

La proprietà del Villa Korta Katarina & Winery si collega all’Hotel Katarina e comprende vigneti e cantine storiche, offrendo un’esperienza di soggiorno tra natura e produzione vinicola. I visitatori possono degustare i vini della tenuta e partecipare ad attività legate all’enoturismo, integrando la vacanza con la scoperta della cultura locale.

Casa Góngora - Tradizione andalusa e vinificazione in un’antica bodega

Situata nell’area vinicola dell’Aljarafe, Casa Góngora includerà 13 camere, di cui 5 suite, e 3 ville, con tariffe a partire da 500 € a notte e soggiorno minimo di due notti. La struttura, all’interno di una bodega storica, mantiene torchio del XVI secolo e cantine a volta.

Casa Góngora

Il ristorante Góngora propone cucina gourmet andalusa accompagnata dai vini della tenuta, mentre lo Sky Bar e il Wine Bar offrono momenti di degustazione panoramica. La spa di 230 m² e il giardino con piscina completano l’esperienza di soggiorno.

Nile Canopus - Crociera di lusso a bordo di una dahabeya lungo il Nilo

Il Relais & Châteaux Nile Canopus è una dahabeya galleggiante, con 12 camere (4 suite), da 1.000 € a notte all inclusive, e soggiorno minimo di tre notti. L’itinerario comprende crociere tra Luxor e Assuan con visite ai templi di File, Abu Simbel, Kom Ombo, Edfou e Luxor.

Nile Canopus

L’hotel galleggiante propone ambienti in stile anni Venti, con comfort raffinati e arredamento che evoca i romanzi di Agatha Christie. Il ristorante Canopus serve cucina mediorientale inclusa nella formula all inclusive.

Few & Far Luvhondo - Lodge esclusivo nel cuore della Riserva di Vhembe, Sudafrica

Nel Limpopo, all’interno della Riserva UNESCO di Vhembe, il Relais & Châteaux Few & Far Luvhondo dispone di 6 ville, con tariffe a partire da 1.600 € a persona a notte, all inclusive. Il lodge è immerso in una foresta di baobab e offre esperienze di safari guidati, escursioni, notti sotto le stelle e attività culturali con le comunità locali. La gastronomia è curata dallo chef Nhalkanipho Sokhela, con pasti in suite, picnic nel bush o cene tradizionali Boma Braai. La struttura introdurrà nel 2025 una teleferica a energia solare per safari aerei.

Il Few and Far Luvhondo

Il Boma dining rappresenta un’esperienza conviviale tipica del Sudafrica: gli ospiti si riuniscono attorno a un fuoco all’aperto, partecipando a un barbecue tradizionale (braai) immersi nella natura e nella cultura locale, creando momenti di socialità e autenticità.