Panettone Maximo 2025: Roma celebra il dolce di Natale con gusto e spettacolo

La prossima domenica 30 novembre torna a Roma la settima edizione di Panettone Maximo, il festival nazionale dedicato al panettone artigianale. L’evento, di cui Italia a Tavola sarà Media Partner si svolgerà presso il prestigioso Salone delle Fontane, situato in Via Ciro il Grande 10, Roma Eur, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Ideato da Fabio Carnevali e organizzato dalla E20 Events Factory e Ristoragency, con il supporto della Presidenza della Regione Lazio, dell’ARSIAL e il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Panettone Maximo si conferma come punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore dolciario.

Panettone Maximo 2025 torna Roma il 30 novembre

Un evento per grandi e piccini

Il festival coinvolge 48 pasticcerie e forni provenienti da tutta Italia, che porteranno oltre 250 tipologie di panettoni, sia in gara che fuori concorso. Le prelibatezze non si limitano ai lievitati: sarà possibile degustare e acquistare anche torrone, cioccolato, nocciole, vini e bollicine. Il pubblico potrà inoltre partecipare a giochi e animazioni per bambini, incontrare Babbo Natale e divertirsi nel Christmas Village, un’area pensata per i più piccoli con attività ludiche, laboratori e zucchero filato.

Le prefinali: selezione dei migliori panettoni

Le prefinali, in programma lunedì 24 e mercoledì 26 novembre, vedranno impegnate tutte le 48 pasticcerie e forni. Verranno valutati 96 panettoni, suddivisi in due categorie: tradizionale e al cioccolato. Le giurie selezioneranno 20 finalisti per ciascuna categoria, che parteciperanno all’evento del 30 novembre. Saranno inoltre premiati i migliori lievitati gourmet, realizzati da chef stellati e pizzaioli, con tre posizioni sul podio.

Saranno premiati a Maximo 2025 i migliori lievitati gourmet

La super giuria: eccellenza e professionalità

La giuria di Panettone Maximo include figure di spicco della pasticceria italiana e internazionale. Tra i nomi più rilevanti troviamo Gino Fabbri, presidente onorario Apei, Angelo Musolino, presidente Compait, Claudio Gatti, presidente Accademia dei Maestri del Lievito Madre, Attilio Servi, Mastro Pasticcere, e Denis Dianin, Fabrizio Donatone, Walter Musco per il settore tradizionale.

Per la sezione cioccolato sono presenti Giuseppe Amato, Davide Comaschi, Francesco Boccia, Pasquale Marigliano, Andrea Fiori, Marion Lichtle e Valerio Esposito. La giuria è completata da critici gastronomici e rappresentanti del gruppo del gusto della stampa estera.

La giuria sarà composta da nomi di spessore come Gino Gabbri e Angelo Musolino

I premi speciali, come miglior packaging, miglior comunicazione digitale e premio stampa estera, saranno assegnati da giurie dedicate, mentre il premio del pubblico sarà determinato dai voti dei visitatori.

Panettone Gourmet: eccellenza dei ristoratori

Negli ultimi anni è cresciuta la tendenza tra chef stellati e pizzaioli a creare il proprio panettone, per i clienti del ristorante o della pizzeria. Per questa ragione, Panettone Maximo ha introdotto il premio speciale Panettone Gourmet, aperto a lievitati tradizionali, al cioccolato o creativi.

In gara per il 2025 ci saranno: Gianfranco Pascucci (Il Porticciolo, Fiumicino), Ernesto Iaccarino (Don Alfonso, S.Agata sui Due Golfi), Francesco Apreda (Idylio by Apreda, Roma), Giuseppe Di Iorio (Aroma, Roma), Vincenzo Russo (Bluh Furore, Furore), Ada Stifani (Ada Gourmet, Perugia), e i pizzaioli Luca Pezzetta, Massimiliano Prete, Pietro Marchi, Francesco Arnesano.

Chef stellati proporranno assaggi dei propri panettoni gourmet

Show cooking: i maestri della pasticceria

L’evento proporrà show cooking con pastry chef dei migliori ristoranti italiani, premiati con tre stelle Michelin, oltre a due show cooking speciali.

Programma show cooking:

Ore 13.00: Eleonora Sdino (pastry chef) e Federico Molinari (gelatiere), in collaborazione con Latte Sano

(pastry chef) e (gelatiere), in collaborazione con Latte Sano Ore 14.00: Alessandro Pietropaoli (chef) e Luca Maira (pastry chef), Hilton Rome Eur La Lama

(chef) e (pastry chef), Hilton Rome Eur La Lama Ore 15.00: Pierfederico Pascale (Villa Crespi) e Kabir Godi (Cannavacciuolo)

(Villa Crespi) e (Cannavacciuolo) Ore 16.00: Luca Bna (Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona)

(Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona) Ore 17.00: Nino Salvati (La Pergola, Roma)

(La Pergola, Roma) Ore 18.00: Alessio Billeci (Atelier Moessmer, Norbert Niederkofler, Brunico)

Questi show offrono al pubblico l’occasione di osservare tecniche avanzate di preparazione dei lievitati e dei dolci più raffinati, garantendo un’esperienza educativa e coinvolgente.

Il pubblico, sempre numeroso, di questa manifestazione può partecipare a degustazioni e show cooking

Christmas Market e Christmas Village

Il Christmas Market propone oltre 250 tipologie di panettoni, accompagnate da eccellenze enogastronomiche come vini, bollicine, amari, distillati, torrone, cioccolato, tartufi e nocciole. I visitatori possono acquistare prodotti per confezionare regali gastronomici di alta qualità.

Il Christmas Village, dedicato ai bambini, offre giochi, laboratori creativi e la possibilità di incontrare Babbo Natale, consentendo ai genitori di partecipare alle degustazioni in totale tranquillità.

A Panettone Maximo 2025 anche un Christmas Village per i più piccoli

Olea Dulcis: lievitati con olio Evo

Una novità di questa edizione è l’area Olea Dulcis, curata da Luigi Cremona, dedicata ai lievitati delle feste realizzati con olio extravergine di oliva (Evo). Questa iniziativa promuove le qualità nutrizionali, sostenibili e sensoriali dell’olio Evo nella pasticceria, incentivandone l’uso come materia prima vegetale di alta qualità.

Tre premi saranno assegnati: miglior lievitato tradizionale con olio Evo al 100%, miglior lievitato con olio Evo e miglior dolce originale con olio Evo. Durante la mattinata si terrà inoltre un talk sull’utilizzo dell’olio Evo in pasticceria, offrendo approfondimenti tecnici e culturali.

Novità di questa edizione è l'area Olea Dulcis, curata da Luigi Cremona

Le pasticcerie e i forni in gara

Le 48 pasticcerie e forni partecipanti, provenienti da tutta Italia, rappresentano l’eccellenza artigianale del settore: