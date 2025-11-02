Il resort nella Zillertal che unisce lusso contemporaneo e 5 secoli di tradizione

Aperto dal 1453 e gestito da trenta generazioni della famiglia Geiger, il Pachmair 1453 Apart Resort a Uderns in Austria rappresenta una novità significativa nella Zillertal per il 2025. Completamente ristrutturato a maggio, il resort offre appartamenti con cucina-soggiorno e camere in stile alpino contemporaneo. La proposta gastronomica si concentra sull’à la carte "Anna's Stubn", con piatti regionali e specialità internazionali. Il benessere è garantito da AQUAlpin, per famiglie, e SPAlpin, area adulti con saune, terrazza panoramica e vista sulle cime. La struttura punta sulla sostenibilità, con materiali naturali, impianto fotovoltaico e prodotti locali. I prezzi partono da 125 euro a persona a notte con colazione inclusa.

Il Pachmair 1453 Apart Resort

Pachmair, una storia lunga oltre cinque secoli

Situato a Uderns, nel cuore della Zillertal tirolese, il Pachmair rappresenta un esempio di struttura alberghiera che unisce tradizione secolare e comfort contemporaneo. Completamente ristrutturato nel 2025, l’hotel offre un’esperienza di soggiorno che coniuga atmosfere storiche e servizi moderni.

Pachmair 1453 Apart Resort: la famiglia Geiger

L’edificio ha origini risalenti al 1453 e nel corso dei secoli si è evoluto da locanda di paese a struttura ricettiva di riferimento, mantenendo il legame con le radici locali. Lo stemma storico concesso dall’Imperatore romano-germanico nel 1672 è stato aggiornato con un design contemporaneo, a sottolineare la continuità tra passato e presente.

Una foto storica del Pachmair 1453 Apart Resort

Il Pachmair dispone oggi di 31 appartamenti e 16 camere doppie, tutti con vista sulle montagne dello Zillertal. La ristrutturazione ha integrato elementi tradizionali con soluzioni moderne, offrendo un soggiorno confortevole e versatile, adatto sia alle attività estive che a quelle invernali.

Pachmair 1453 Apart Resort: reception

Pachmair, spazi e comfort

I nuovi appartamenti del Pachmair offrono un’esperienza di soggiorno che combina comfort contemporaneo e tradizione alpina, concepiti per ospitare da una a sei persone. Gli ambienti, arredati in stile alpino moderno, sono pensati per garantire relax e funzionalità, con spazi comuni accoglienti e zone notte separate. Ogni appartamento dispone di un soggiorno con area pranzo, camere da letto separate e un ampio balcone attrezzato con sedute e sdraio, ideale per godere dei panorami montani e dei momenti di tranquillità. La scelta dei materiali, prevalentemente naturali, permette agli ospiti di sentirsi più vicini alla natura circostante, enfatizzando il legame con il paesaggio dello Zillertal.

Le nuove camere del Pachmair mantengono elementi alpini tradizionali, pur offrendo soluzioni contemporanee e un’atmosfera di totale benessere. L’ambiente è pensato per distendersi e staccare dalla frenesia quotidiana. La colazione inclusa garantisce il giusto apporto di energia per affrontare escursioni o attività all’aperto nelle montagne dello Zillertal, combinando comfort e funzionalità per ogni tipo di ospite.

Wellness e relax al Pachmair 1453

Il Pachmair 1453 propone un’offerta wellness completa, capace di combinare relax, movimento e panorama alpino. L’area benessere si distingue per la varietà di spazi dedicati a famiglie e adulti, tra piscine, saune, trattamenti e ambienti pensati per il riposo e la rigenerazione. L’AQUAlpin offre un’esperienza di benessere panoramica con un piscina a sfioro riscaldata di 17 metri, completa di idromassaggio e sedute con getti d’acqua. La terrazza solarium permette di godere del panorama alpino dall’alba al tramonto, mentre la sauna alle erbe biologiche a 60°C regala calore delicato e aromi naturali. Completano l’offerta un’area relax con vista monti e un tea bar per momenti di ristoro.

Pachmair 1453 Apart Resort: AQUAlpin

Situato al 5° piano e riservato a ospiti dai 16 anni in su, lo SPAlpin propone un percorso wellness completo: sauna finlandese a 90°C per un’esperienza intensa, sauna in pino cembro biologico a 60°C dal calore delicato, bagno di vapore salino a 45°C per pelle e vie respiratorie, e fontana di ghiaccio per il raffreddamento post-sauna. La grande terrazza panoramica offre vista a 360° sulle montagne, mentre le sale relax e il camino d’arredo creano spazi di quiete e convivialità. Completa l’area un bar di tè e vitamine per momenti di ristoro tra un trattamento e l’altro. Ogni ospite riceve un kit wellness completo di accappatoio morbido, asciugamani da sauna e da bagno, per garantire un’esperienza di benessere completa e senza pensieri.

Pachmair 1453 Apart Resort: SPAlpin

Anna’s Stubn: cucina tradizionale e internazionale nello Zillertal

Il ristorante Anna’s Stubn, aperto cinque giorni a settimana, propone una cucina che combina i classici regionali con piatti internazionali, offrendo un’esperienza gastronomica varia e di qualità. Il locale è pensato per una convivialità informale, senza rinunciare al gusto e alla cura nella preparazione. Gli ospiti possono usufruire di colazione a buffet, oltre a godere dell’ambiente tradizionale e contemporaneo del bar e della lounge, così come della spaziosa terrazza solarium coperta. L’atmosfera del ristorante sposa elementi tipici locali con un approccio contemporaneo, creando un contesto adatto sia a chi cerca la tradizione sia a chi desidera piatti più innovativi.

Pachmair 1453 Apart Resort: Anna's Stubn

Il menu celebra le ricette regionali, come i celebri Kaiserschmarren e lo Wiener Schnitzel, reinterpretandole con un tocco moderno. Al tempo stesso, il ristorante propone piatti internazionali, tra cui hamburger, bistecche e contorni di tendenza, per rispondere alle diverse esigenze e preferenze dei clienti. L’approccio gastronomico di Anna’s Stubn mira a valorizzare la tradizione locale, senza rinunciare a stimolare il palato con proposte cosmopolite e innovative.

Zillertal: vette, paesaggi e comprensori sciistici

Nel cuore del Tirolo, la Valle della Zillertal si propone come meta dove il tempo scorre lento e il contatto con la natura diventa centrale. Tra cime silenziose e distese innevate, ogni attività, dalla discesa sugli sci alle passeggiate sulla neve, diventa occasione per rallentare e riconnettersi con sé stessi. A soli 40 km da Innsbruck, la valle offre un ambiente autentico lontano dalle destinazioni più convenzionali, perfetto per famiglie e sportivi. La Zillertal è circondata dalle Alpi di Tux, dalle Alpi di Kitzbühel e dal Parco Naturale della Zillertal, con 55 vette che superano i 3.000 metri, tra cui l’imponente Hochfeiler a 3.510 metri. La valle ospita tre dei comprensori sciistici più importanti d’Europa: Hochzillertal/Hochfügen/Spieljoch, con 46 impianti e 112 km di piste serviti dall’unico skipass Zillertaler Superskipass, a partire da €157,50 per due giorni e gratuito fino a 6 anni.

Zillertal, cosa fare

Nella parte iniziale della valle, Fügen offre il comprensorio di Spieljoch-Fügen, raggiungibile tramite la moderna cabinovia Spieljoch Bahn. Qui si trovano 21 km di piste adatte a tutti i livelli, con scuole di sci, tappeti per principianti e il baby-lift. I più piccoli, da 3 mesi a 7 anni, possono usufruire del Zwergerl Club a Fügen, Hochfügen e Kaltenbach, per mezza giornata o giornata intera. Il comprensorio centrale Kaltenbach - Hochzillertal/Hochfügen apre dal 6 dicembre 2025 al 12 aprile 2026. Con circa 90 km di piste e 39 impianti fino a 2.500 m, offre esperienze invernali complete. Al rifugio Kristalhütte (2.147 m) è possibile degustare piatti tipici, dai canederli agli spinaci, fino al Kaiserschmarren, unendo sport e gastronomia locale.

Passeggiate nella neve nella Zillertal

Novità 2025 a Hochzillertal: un percorso circolare panoramico conduce fino alla Cappella di Sant’Uberto, attraversando la quiete della frazione Neuhüttensiedlung e il rifugio Firnhütte, con deviazione possibile alla pittoresca malga Platzlalm. L’esperienza propone una montagna vissuta con calma e contemplazione. Le Erlebnistherme Zillertal a Fügen offrono relax e divertimento per tutte le età. La piscina termale riscaldata a 34°C, grotte illuminate e cascate, insieme a sauna, bagno turco e massaggi, completano l’offerta wellness. Per gli amanti dell’adrenalina, lo scivolo “Black Hole” di 133 metri garantisce un’esperienza unica. Anche i bambini possono divertirsi tra onde artificiali, trampolini e pareti d’arrampicata.

Sci protagonista nella Zillertal (foto Andi Frank)

Il Ski Food Festival, il 13-14 dicembre 2025, vedrà i comprensori di Hochzillertal e Spieljoch ospitare degustazioni di piatti locali e creazioni di chef internazionali. Dal 29 novembre al 21 dicembre 2025, la valle propone serate romantiche, eventi festivi e celebrazioni di Capodanno con fuochi d’artificio, offrendo un inverno a 360° tra tradizione e atmosfera alpina.