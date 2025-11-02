Il resort nella Zillertal che unisce lusso contemporaneo e 5 secoli di tradizione

Aperto dal 1453 e gestito da trenta generazioni della famiglia Geiger, il Pachmair 1453 Apart Resort a Uderns in Austria rappresenta una novità significativa nella Zillertal per il 2025. Completamente ristrutturato a maggio, il resort offre appartamenti con cucina-soggiorno e camere in stile alpino contemporaneo. La proposta gastronomica si concentra sull’à la carte "Anna's Stubn", con piatti regionali e specialità internazionali. Il benessere è garantito da AQUAlpin, per famiglie, e SPAlpin, area adulti con saune, terrazza panoramica e vista sulle cime. La struttura punta sulla sostenibilità, con materiali naturali, impianto fotovoltaico e prodotti locali. I prezzi partono da 125 euro a persona a notte con colazione inclusa.
Il Pachmair 1453 Apart Resort
Pachmair, una storia lunga oltre cinque secoli
Situato a Uderns, nel cuore della Zillertal tirolese, il Pachmair rappresenta un esempio di struttura alberghiera che unisce tradizione secolare e comfort contemporaneo. Completamente ristrutturato nel 2025, l’hotel offre un’esperienza di soggiorno che coniuga atmosfere storiche e servizi moderni.
Pachmair 1453 Apart Resort: la famiglia Geiger
L’edificio ha origini risalenti al 1453 e nel corso dei secoli si è evoluto da locanda di paese a struttura ricettiva di riferimento, mantenendo il legame con le radici locali. Lo stemma storico concesso dall’Imperatore romano-germanico nel 1672 è stato aggiornato con un design contemporaneo, a sottolineare la continuità tra passato e presente.
Una foto storica del Pachmair 1453 Apart Resort
Il Pachmair dispone oggi di 31 appartamenti e 16 camere doppie, tutti con vista sulle montagne dello Zillertal. La ristrutturazione ha integrato elementi tradizionali con soluzioni moderne, offrendo un soggiorno confortevole e versatile, adatto sia alle attività estive che a quelle invernali.
Pachmair 1453 Apart Resort: reception
Pachmair, spazi e comfort
I nuovi appartamenti del Pachmair offrono un’esperienza di soggiorno che combina comfort contemporaneo e tradizione alpina, concepiti per ospitare da una a sei persone. Gli ambienti, arredati in stile alpino moderno, sono pensati per garantire relax e funzionalità, con spazi comuni accoglienti e zone notte separate. Ogni appartamento dispone di un soggiorno con area pranzo, camere da letto separate e un ampio balcone attrezzato con sedute e sdraio, ideale per godere dei panorami montani e dei momenti di tranquillità. La scelta dei materiali, prevalentemente naturali, permette agli ospiti di sentirsi più vicini alla natura circostante, enfatizzando il legame con il paesaggio dello Zillertal.
Previous
Next
1/3
Pachmair 1453 Apart Resort: camera tradizionale
2/3
Pachmair 1453 Apart Resort: camera superior modern
3/3
Pachmair 1453 Apart Resort: camera deluxe modern
Le nuove camere del Pachmair mantengono elementi alpini tradizionali, pur offrendo soluzioni contemporanee e un’atmosfera di totale benessere. L’ambiente è pensato per distendersi e staccare dalla frenesia quotidiana. La colazione inclusa garantisce il giusto apporto di energia per affrontare escursioni o attività all’aperto nelle montagne dello Zillertal, combinando comfort e funzionalità per ogni tipo di ospite.
Wellness e relax al Pachmair 1453
Il Pachmair 1453 propone un’offerta wellness completa, capace di combinare relax, movimento e panorama alpino. L’area benessere si distingue per la varietà di spazi dedicati a famiglie e adulti, tra piscine, saune, trattamenti e ambienti pensati per il riposo e la rigenerazione. L’AQUAlpin offre un’esperienza di benessere panoramica con un piscina a sfioro riscaldata di 17 metri, completa di idromassaggio e sedute con getti d’acqua. La terrazza solarium permette di godere del panorama alpino dall’alba al tramonto, mentre la sauna alle erbe biologiche a 60°C regala calore delicato e aromi naturali. Completano l’offerta un’area relax con vista monti e un tea bar per momenti di ristoro.
Pachmair 1453 Apart Resort: AQUAlpin
Situato al 5° piano e riservato a ospiti dai 16 anni in su, lo SPAlpin propone un percorso wellness completo: sauna finlandese a 90°C per un’esperienza intensa, sauna in pino cembro biologico a 60°C dal calore delicato, bagno di vapore salino a 45°C per pelle e vie respiratorie, e fontana di ghiaccio per il raffreddamento post-sauna. La grande terrazza panoramica offre vista a 360° sulle montagne, mentre le sale relax e il camino d’arredo creano spazi di quiete e convivialità. Completa l’area un bar di tè e vitamine per momenti di ristoro tra un trattamento e l’altro. Ogni ospite riceve un kit wellness completo di accappatoio morbido, asciugamani da sauna e da bagno, per garantire un’esperienza di benessere completa e senza pensieri.
Pachmair 1453 Apart Resort: SPAlpin
Anna’s Stubn: cucina tradizionale e internazionale nello Zillertal
Il ristorante Anna’s Stubn, aperto cinque giorni a settimana, propone una cucina che combina i classici regionali con piatti internazionali, offrendo un’esperienza gastronomica varia e di qualità. Il locale è pensato per una convivialità informale, senza rinunciare al gusto e alla cura nella preparazione. Gli ospiti possono usufruire di colazione a buffet, oltre a godere dell’ambiente tradizionale e contemporaneo del bar e della lounge, così come della spaziosa terrazza solarium coperta. L’atmosfera del ristorante sposa elementi tipici locali con un approccio contemporaneo, creando un contesto adatto sia a chi cerca la tradizione sia a chi desidera piatti più innovativi.
Pachmair 1453 Apart Resort: Anna's Stubn
Il menu celebra le ricette regionali, come i celebri Kaiserschmarren e lo Wiener Schnitzel, reinterpretandole con un tocco moderno. Al tempo stesso, il ristorante propone piatti internazionali, tra cui hamburger, bistecche e contorni di tendenza, per rispondere alle diverse esigenze e preferenze dei clienti. L’approccio gastronomico di Anna’s Stubn mira a valorizzare la tradizione locale, senza rinunciare a stimolare il palato con proposte cosmopolite e innovative.
Zillertal: vette, paesaggi e comprensori sciistici
Nel cuore del Tirolo, la Valle della Zillertal si propone come meta dove il tempo scorre lento e il contatto con la natura diventa centrale. Tra cime silenziose e distese innevate, ogni attività, dalla discesa sugli sci alle passeggiate sulla neve, diventa occasione per rallentare e riconnettersi con sé stessi. A soli 40 km da Innsbruck, la valle offre un ambiente autentico lontano dalle destinazioni più convenzionali, perfetto per famiglie e sportivi. La Zillertal è circondata dalle Alpi di Tux, dalle Alpi di Kitzbühel e dal Parco Naturale della Zillertal, con 55 vette che superano i 3.000 metri, tra cui l’imponente Hochfeiler a 3.510 metri. La valle ospita tre dei comprensori sciistici più importanti d’Europa: Hochzillertal/Hochfügen/Spieljoch, con 46 impianti e 112 km di piste serviti dall’unico skipass Zillertaler Superskipass, a partire da €157,50 per due giorni e gratuito fino a 6 anni.
Zillertal, cosa fare
Nella parte iniziale della valle, Fügen offre il comprensorio di Spieljoch-Fügen, raggiungibile tramite la moderna cabinovia Spieljoch Bahn. Qui si trovano 21 km di piste adatte a tutti i livelli, con scuole di sci, tappeti per principianti e il baby-lift. I più piccoli, da 3 mesi a 7 anni, possono usufruire del Zwergerl Club a Fügen, Hochfügen e Kaltenbach, per mezza giornata o giornata intera. Il comprensorio centrale Kaltenbach - Hochzillertal/Hochfügen apre dal 6 dicembre 2025 al 12 aprile 2026. Con circa 90 km di piste e 39 impianti fino a 2.500 m, offre esperienze invernali complete. Al rifugio Kristalhütte (2.147 m) è possibile degustare piatti tipici, dai canederli agli spinaci, fino al Kaiserschmarren, unendo sport e gastronomia locale.
Passeggiate nella neve nella Zillertal
Novità 2025 a Hochzillertal: un percorso circolare panoramico conduce fino alla Cappella di Sant’Uberto, attraversando la quiete della frazione Neuhüttensiedlung e il rifugio Firnhütte, con deviazione possibile alla pittoresca malga Platzlalm. L’esperienza propone una montagna vissuta con calma e contemplazione. Le Erlebnistherme Zillertal a Fügen offrono relax e divertimento per tutte le età. La piscina termale riscaldata a 34°C, grotte illuminate e cascate, insieme a sauna, bagno turco e massaggi, completano l’offerta wellness. Per gli amanti dell’adrenalina, lo scivolo “Black Hole” di 133 metri garantisce un’esperienza unica. Anche i bambini possono divertirsi tra onde artificiali, trampolini e pareti d’arrampicata.
Sci protagonista nella Zillertal (foto Andi Frank)
Il Ski Food Festival, il 13-14 dicembre 2025, vedrà i comprensori di Hochzillertal e Spieljoch ospitare degustazioni di piatti locali e creazioni di chef internazionali. Dal 29 novembre al 21 dicembre 2025, la valle propone serate romantiche, eventi festivi e celebrazioni di Capodanno con fuochi d’artificio, offrendo un inverno a 360° tra tradizione e atmosfera alpina.
Dorfstraße 62 6271 Uderns (Austria)