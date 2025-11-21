Taormina brilla: l’Atlantis Bay tra gli hotel più esclusivi del pianeta

L’Atlantis Bay, prestigioso hotel cinque stelle affacciato sulla Baia delle Sirene a Taormina e parte della collezione VRetreats, entra ufficialmente in The Leading Hotels of the World, una delle community di ospitalità più esclusive al mondo. L’annuncio, diffuso a Milano il 19 novembre 2025, rappresenta un traguardo significativo per una struttura che negli anni ha consolidato il proprio posizionamento nell’hôtellerie di lusso internazionale.

Una stanza dell'Atlantis Bay

Il network The Leading Hotels of the World riunisce oltre 400 hotel indipendenti selezionati in base a criteri rigorosi, con particolare attenzione alla qualità del servizio, all’identità del luogo e alla capacità di offrire esperienze distintive. L’ingresso dell’Atlantis Bay testimonia questo allineamento agli standard del marchio, confermando la crescita e la visione della collezione VRetreats, parte di VOIhotels.

La visione del brand e il riconoscimento internazionale

Il network accoglie l’hotel siciliano sottolineandone il valore nel panorama mediterraneo. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di LHW a Taormina e consolida la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori», ha commentato Deniz Omurgonulsen, Vice President of Member Experience.

Una vista dall'alto del complesso dell'Atlantis Bay

L’inserimento in questa rete consolida ulteriormente il ruolo dell’hotel nell’ambito dei luxury retreat mediterranei, posizionandolo tra gli indirizzi più ricercati da un pubblico internazionale alla ricerca di autenticità, charme e servizi di alta gamma.

Unicità architettonica e atmosfera della Baia delle Sirene

L’Atlantis Bay sorge in un contesto naturale di rara bellezza, a ridosso della celebre Baia delle Sirene, uno dei tratti più iconici della costa di Taormina. La struttura si distingue per un’architettura che richiama un antico villaggio marinaro, integrandosi armoniosamente con la scogliera e con gli elementi naturali circostanti. La disposizione a terrazze che scendono fino al mare crea un dialogo costante tra gli spazi interni e l’ambiente esterno, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza immersiva nel Mediterraneo.

Le 71 camere, luminose e progettate per valorizzare la vista sul mare, offrono un equilibrio tra comfort contemporaneo e atmosfera mediterranea. Ampie vetrate, materiali naturali e palette cromatiche ispirate all’acqua caratterizzano gli interni, contribuendo alla sensazione di tranquillità e continuità con il paesaggio.

L'affaccio sulla Baia delle Sirene dalle stanze dell'Atlantis Bay

Hôtellerie di lusso e servizi dedicati agli ospiti

L’hotel offre un ventaglio di servizi pensati per un pubblico alla ricerca del massimo livello di comfort. Gli ambienti comuni sono progettati per favorire momenti di relax e convivialità, mentre l’attenzione al benessere trova la sua espressione nell’area wellness Hyd’or, dedicata a trattamenti rigeneranti, massaggi personalizzati e percorsi di rilassamento.

Il design degli spazi è pensato per esaltare la posizione privilegiata dell’hotel, con terrazze panoramiche e aree esterne che consentono agli ospiti di vivere la Baia delle Sirene in tutte le ore del giorno.

L'affaccio sulla Baia delle Sirene dalle stanze dell'Atlantis Bay

Esperienze gastronomiche tra mare e territorio

La proposta enogastronomica rappresenta uno dei punti di forza dell’Atlantis Bay. Tre ambienti distinti offrono esperienze culinarie differenti ma accomunate dalla valorizzazione delle materie prime locali e dalla cura nella presentazione.

Nui Restaurant: la cucina mediterranea in chiave contemporanea

Il ristorante gourmet Nui, situato direttamente sulla baia, è guidato dallo chef siciliano Tino Privitera, che propone una cucina ispirata alle radici locali. Il menù si caratterizza per l’utilizzo di ingredienti freschi del territorio, interpretati con tecniche attuali e un’estetica che richiama le atmosfere della Sicilia. L’obiettivo è trasformare ogni piatto in un viaggio tra memorie, sapori e identità mediterranea.

La sala del ristorante, vista baia, dell'Atlantis Bay

Kori Bar: l’esperienza del tramonto sulla baia

Il Kori Bar è il luogo ideale per vivere il momento del tramonto sulla Baia delle Sirene. Vini dell’Etna, cocktail preparati con agrumi ed erbe locali e stuzzichini ispirati alle ricette siciliane compongono un’offerta perfetta per chi desidera un aperitivo raffinato a bordo piscina. L’ambiente, elegante e informale, favorisce convivialità e relax.

Beach Bar: sapori freschi in riva al mare

Per gli ospiti che desiderano rimanere in spiaggia, il Beach Bar propone granite siciliane, spremute di agrumi, centrifugati freschi e una selezione di piatti leggeri a base di pesce e verdure. La possibilità di gustare signature cocktail al tramonto aggiunge un ulteriore elemento distintivo all’esperienza balneare dell’hotel.

Rafforzamento del brand VRetreats nel lusso internazionale

«Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella prestigiosa community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale», dichiara Angelo La Riccia, Direttore Commerciale VOIhotels SpA. «Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile».

La Baia delle Sirene, l'incantevole scenario che circonda l'Atlantis Bay

La collezione VRetreats si conferma così un riferimento per chi cerca destinazioni iconiche caratterizzate da forte identità culturale e servizi di fascia alta. Da Nord a Sud, le strutture del brand offrono una selezione di dimore storiche, boutique hotel e resort immersi in contesti di grande valore paesaggistico.

Il valore della membership Leading Hotels e i vantaggi del Leaders Club

L’ingresso dell’Atlantis Bay in The Leading Hotels of the World permette agli ospiti di accedere ai vantaggi del programma fedeltà Leaders Club, che offre benefit esclusivi come upgrade pre-arrivo, check-in anticipato, late check-out, tariffe riservate e opportunità di ottenere notti e colazioni gratuite. Una community che premia la fidelizzazione e valorizza la personalizzazione dell’esperienza di soggiorno.