Ischia adults only vista mare tra spa, piscine naturali e cucina isolana

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 22 novembre 2025

L’Hotel Terme San Michele & Spa a Ischia entra nel network BWH Hotels Italy e WorldHotels Distinctive. 42 camere, piscine termali, Spa, ristorazione isolana e servizi premium, prenotabile dal 28 marzo 2026

22 novembre 2025 | 16:30

L’Hotel Terme San Michele & Spa a Ischia entra nel network BWH Hotels Italy e WorldHotels Distinctive. 42 camere, piscine termali, Spa, ristorazione isolana e servizi premium, prenotabile dal 28 marzo 2026

LHotel Terme San Michele & Spa, immerso in un parco di circa 2.000 mq a Sant’Angelo, Ischia, entra ufficialmente nel network BWH Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive, dedicato alle strutture indipendenti di alta gamma. L’inclusione rappresenta la prima struttura termale nel portfolio italiano e segna il primo approdo del gruppo sull’isola. La prenotazione sarà disponibile sui canali BWH a partire dal 2 dicembre, con soggiorni dal 28 marzo 2026.

L'Hotel Terme San Michele e Spa, nuovo indirizzo adults only a Ischia

Turismo e posizionamento

L’ingresso nel network BWH Hotels e nella collezione WorldHotels Distinctive consente alla struttura di ampliare la propria visibilità internazionale, rafforzando la posizione dell’hotel come destinazione di lusso e benessere nell’isola di Ischia. La struttura si integra con il borgo di Sant’Angelo, noto per vicoli pittoreschi e scorci panoramici sull’isolotto vulcanico di fronte alla costa, creando un’esperienza immersiva unica per ogni ospite.

L'Hotel Terme San Michele e Spa è immerso in un parco di circa 2.000 mq

Antonio Barbieri, responsabile della gestione tramite Fedegroup, dichiara: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel in questo nuovo capitolo, valorizzandone l’unicità e amplificandone la visibilità internazionale, preservandone l’identità autentica».

Hotel Terme San Michele e Spa: la piscina

Struttura e camere

L’hotel, quattro stelle adults only, propone 42 camere e suite, alcune con vista mare, altre immerse nel verde del parco. I colori e gli arredi richiamano le sfumature del Mediterraneo, con dettagli in maioliche artigianali locali, per offrire un soggiorno intimo e rigenerante in perfetta sintonia con l’isola.

L’hotel propone 42 camere e suite

Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italy and South-East Europe, sottolinea: «Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta perfettamente lo spirito con eleganza, calore e identità. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale».

Benessere e Spa

L’Acquamarina Spa & Beauty propone trattamenti esclusivi, fangoterapia, inalazioni termali e percorsi benessere. Le piscine termali interna ed esterna, alimentate da acque minerali naturalmente calde, sono disponibili tutto l’anno e completano l’offerta di rigenerazione fisica e mentale.

Hotel Terme San Michele e Spa: Acquamarina Spa & Beauty

Ristorazione e servizi

La proposta gastronomica include il ristorante La Terrazza, aperto a pranzo e cena con cucina della tradizione isolana, e il lounge bar Il Campanile, affacciato sulla Baia dei Maronti, ideale per aperitivi e snack leggeri.

Hotel Terme San Michele e Spa: cena vista mare

L’hotel offre inoltre Spazi dedicati per ricevimenti intimi e celebrazioni, in linea con l’eleganza e l’autenticità del contesto mediterraneo.

Hotel Terme San Michele & SPA
Via Sant'Angelo 60 80070 Borgo Sant'Angelo (Isola d'Ischia) (Na)
Tel +39 081 999316

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Hotel Terme San Michele Ischia BWH Hotels WorldHotels Distinctive spa terme Sant’Angelo turismo di lusso ristorazione isolana alberghi adults onlyAntonio Barbieri Fabrizio Doria
 
