A Catania il ristorante che porta la carne alla brace ai massimi livelli

Il termine "ménage" si riferisce principalmente alla convivenza (spesso intesa come unione di coppia) o all'amministrazione domestica. Può anche indicare il servizio da tavola che comprende oliere, formaggiere, salse e condimenti, oppure il complesso dei liquori, vini e altre bevande serviti in una cantina.

Michele Smantello (sommelier), Luigi Sutera (barman) e Giorgio Carlisi (chef) di Ménage Foto: La Cook Agency

Ecco, vicino al teatro Bellini e a piazza Università, entrando in questo locale, si ha la sensazione di incontrare una famiglia organizzata per fare stare bene gli avventori della cena, da parte di un gruppo di giovani siciliani di Nicosia, in provincia di Enna, che fanno capo ai tre soci, che hanno escogitato questo “format”: Michele Smantello, 32 anni - sommelier e responsabile di sala, con esperienze internazionali tra Australia e Londra; Giorgio Carlisi, 32 anni - chef, dopo sette anni trascorsi sui libri di medicina, decide di andare all’Alma, ha maturato esperienze professionali a Saint-Tropez e presso Andrea Berton (1 stella Michelin a Milano); Luigi Sutera, 28 anni - bar manager e mixologist, con esperienze a Barcellona (Spagna).

Atmosfera storica e artistica nel cuore di Catania

All’interno di un elegante palazzo in stile Liberty, che conserva affreschi originali del 1930 realizzati dal pittore Giuseppe Barone, raffiguranti scene mitologiche (Bacco e il dio Pan intenti a godersi i piaceri della vita in un sensuale baccanale e il riposo di Diana in un sereno contesto bucolico), operava, in passato, il celebre ristorante “Da Turi Finocchiaro”, punto di ritrovo per artisti, musicisti, nobiltà e personalità della città.

La sala interna dle ristorante Ménage

Oggi si è voluto riportare in vita quello spirito “godereccio”, caratterizzante le serate di un tempo, in una nuova atmosfera seducente ed elegante, con sculture lignee di ninfe ammiccanti.

Offerta gastronomica: piatti di carne alla brace

L’offerta gastronomica è limitata ai piatti di carne, con una predilezione per i piatti alla brace, simbolo di una tradizione centenaria evolutasi con tagli di carne internazionali. Rappresenta un ideale dei giovani siciliani: fare esperienze all’estero e tornare a investire in Sicilia con nuove idee.

L’offerta gastronomica è limitata ai piatti di carne, con una predilezione per i piatti alla brace

Degustazione e abbinamento vini siciliani

La degustazione inizia con un Etna Bianco 2023 da uve di carricante, salato e solare, profumato di buccia di limone, fiori d'arancio e pietre vulcaniche, dal gusto fresco e salino. Il benvenuto dello chef è una Polpetta fritta di pulled beef con salsa alla senape dell’Etna, contrasto tra la carne croccante e l’acidità della salsa.

Polpetta fritta di pulled beef con salsa alla senape dell’Etna

Segue la Tartàre di vitello con tuorlo marinato e ortaggi alla brace, delicata e sostenuta dall’umami dell’uovo e dai vegetali. Il secondo vino: Bianco G Terre siciliane 2023, da uve grillo, equilibrato, con profumi di agrumi e acqua marina, gusto intenso e persistente.

Tartàre di vitello con tuorlo marinato e ortaggi alla brace

Arriva l’Uovo nero barzotto con piselli, limone e spuma al parmigiano, con panure croccante e acidità bilanciata della crema di piselli e erbe aromatiche.

Piatti principali e carni selezionate

Gli Gnocchi alla sorrentina con crema di pomodoro datterino, salsa di mozzarella di bufala, basilico e pomodori confit offrono un gioco gustativo tra basi e acidità vegetali. Il vino rosso: Vinupetra 2022, uve Nerello Mascalese, fruttato, minerale e avvolgente.

Gnocchi alla sorrentina con crema di pomodoro datterino, salsa di mozzarella di bufala, basilico e pomodori confit

Piatto principale: Pollo col mattone con patate al burro, demi-glace al rosmarino e limone, sapore umami intenso e vegetali perfettamente bilanciati.

Picanha Limousine

Secondo piatto scelto: Picanha Limousine, servita in tagliata con insalata e sale grosso, accompagnata dal Villa Santo Spirito Etna Rosso 2022, corpo piacevole e tannino equilibrato.

Dolci e vini da dessert

Vino per il dolce: 5° gradi all’ombra, da uve grillo, colore oro intenso, profumi di macchia mediterranea, intenso ma equilibrato. Dolce: Tiramisù Ménage, delicato, basso in carboidrati e ricco di grassi selezionati.

Tiramisù Ménage

Nuovo punto di riferimento per la movida catanese

Grazie alla sua posizione centrale e all’effetto wow della sala al primo piano, Ménage si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per la movida catanese, stimolando la curiosità e invitando a tornare, tra gastronomia di qualità e atmosfera ricercata e informale.