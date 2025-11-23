I mercatini di Natale che trasformano le principali città italiane in villaggi fiabeschi

A Bologna, il Natale inizia con la storica Antica Fiera di Santa Lucia, allestita sotto il portico della Basilica di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore. Questa manifestazione, attiva fino al 26 dicembre 2025, è considerata il mercatino natalizio più antico e tradizionale dell’Emilia-Romagna, con radici che risalgono al XVI secolo. Passeggiando tra le bancarelle, si respirano profumi dolci di torrone e croccanti, mentre si scoprono statuine per il presepe, addobbi natalizi fatti a mano, candele artigianali e regali unici. L’atmosfera è resa ancora più intima e autentica grazie all’architettura del portico gotico dei Servi, parte del sistema di portici bolognesi dichiarato Patrimonio Unesco.

Ma Bologna non si ferma qui. Uno dei mercatini più vivaci è quello di Via Altabella, con casette in legno che propongono articoli artigianali, decorazioni natalizie, dolci tipici e idee regalo originali. In Piazza XX Settembre, il mercatino “Natale a Porta Galliera” unisce shopping e divertimento grazie alla pista di pattinaggio su ghiaccio, rendendo la visita perfetta per le famiglie. Inoltre, sotto il Voltone del Podestà (via del centro storico), tra il 12 e il 24 dicembre 2025, si tiene la Fiera dell’Antiquariato, dove si possono trovare pezzi vintage, oggetti d’epoca e regali unici. Infine, per chi ama la creatività, non mancano i mercatini di artigianato: l’evento DecomelArt in via San Giuseppe e altri mercatini solidali animano le vie bolognesi con creazioni originali, prodotti fatti a mano e un forte spirito comunitario.