Panettone Maximo 2025: Roma celebra il dolce di Natale con gusto e spettacolo

Tutto pronto a Roma per la settima edizione di Panettone Maximo, il festival nazionale dedicato al panettone artigianale in programma domenica 30 novembre. L’evento, di cui Italia a Tavola sarà Media Partner si svolgerà presso il prestigioso Salone delle Fontane in Via Ciro il Grande 10, Roma Eur, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Ideato da Fabio Carnevali e organizzato dalla E20 Events Factory e Ristoragency, con il supporto della Presidenza della Regione Lazio, dell’Arsial e il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Panettone Maximo si conferma come punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore dolciario. Panettone Maximo rappresenta ormai non solo il più grande evento nazionale dedicato ai grandi lievitati ma un appuntamento imperdibile del periodo natalizio. Del resto i numeri sempre crescenti delle precedenti sei edizioni stanno a testimoniarlo e l’ultima, in particolare, è stato un autentico successo, con circa 4.000 presenze.

La presentatrice Barbara Politi con gli organizzatori (da sinistra) Fabio Carnevali, Belinda Bortolan e Stefano Albano

Un evento per grandi e piccini

Il festival coinvolge 48 pasticcerie e forni provenienti da tutta Italia, che porteranno oltre 250 tipologie di panettoni, sia in gara che fuori concorso. Le prelibatezze non si limitano ai lievitati: sarà possibile degustare e acquistare anche torrone, cioccolato, nocciole, vini e bollicine. Il pubblico potrà inoltre partecipare a giochi e animazioni per bambini, incontrare Babbo Natale e divertirsi nel Christmas Village, un’area pensata per i più piccoli con attività ludiche, laboratori e zucchero filato.

«Oggi il Panettone artigianale sta vivendo una popolarità straordinaria, tutti lo vogliono. Panettone Maximo ha una formula vincente perché unisce il contest alla degustazione dei panettoni in gara (e tante altre tipologie non in gara) - spiega l’organizzatore Fabio Carnevali - e di tante altre eccellenze enogastronomiche in degustazione agli oltre 70 banchi di assaggio provenienti da tutta Italia, gli show cooking con pastry chef iper stellati e il Christmas Village dedicato ai più piccoli. Insomma, Panettone Maximo può essere considerato a tutti gli effetti l’unico evento di Natale a Roma che unisce veramente adulti e bambini».

Le prefinali: selezione dei migliori panettoni

Le prefinali, in programma lunedì 24 e mercoledì 26 novembre, vedranno impegnate tutte le 48 pasticcerie e forni. Verranno valutati 96 panettoni, suddivisi in due categorie: tradizionale e al cioccolato. Le giurie selezioneranno 20 finalisti per ciascuna categoria, che parteciperanno all’evento del 30 novembre. Saranno inoltre premiati i migliori lievitati gourmet, realizzati da chef stellati e pizzaioli, con tre posizioni sul podio.

Saranno premiati a Maximo 2025 i migliori lievitati gourmet

La super giuria: eccellenza e professionalità

La giuria di Panettone Maximo include figure di spicco della pasticceria italiana e internazionale. Tra i nomi più rilevanti troviamo Gino Fabbri, presidente onorario Apei, Angelo Musolino, presidente Compait, Claudio Gatti, presidente Accademia dei Maestri del Lievito Madre, Attilio Servi, Mastro Pasticcere, e Denis Dianin, Fabrizio Donatone, Walter Musco per il settore tradizionale.

Per la sezione cioccolato sono presenti Giuseppe Amato (Miglior pasticcere del mondo 2021), Davide Comaschi (World Chocolate Masters 2013 e Maestro Cioccolatiere), Francesco Boccia (Campione del mondo 2015), Pasquale Marigliano (Maestro Pasticcere & Maitre Chocolatier), Andrea Fiori (Pastry Chef & Maitre Chocolatier), Marion Lichtle (Pastry chef e titolare de Il Pagliaccio**) e Valerio Esposito (Maitre Chocolatier). In giuria anche critici enogastronomici (per il panettone tradizionale Luigi Cremona, Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), Vincenzo Pagano, per il panettone al cioccolato Valeria Maffei, Pamela Panebianco, Marco Gemelli) e rappresentanti del “gruppo del gusto” della stampa estera, guidati dal presidente Alfredo Tesio.

La giuria dei pasticceri della passata edizione

I premi speciali, come miglior packaging, miglior comunicazione digitale e premio stampa estera, saranno assegnati da giurie dedicate, mentre il premio del pubblico sarà determinato dai voti dei visitatori.

L’evento del 30 novembre sarà presentato da Barbara Politi, giornalista professionista e volto televisivo nazionale (Rai Premium, Rai Italia, Rai Play, Sport Italia e Gambero Rosso Channel) nonché firma autorevole di testate come La Gazzetta del Mezzogiorno, dove cura la rubrica settimanale “Tour del Gusto”.

Panettone Gourmet: eccellenza dei ristoratori

Negli ultimi anni è cresciuta la tendenza tra chef stellati e pizzaioli a creare il proprio panettone, per i clienti del ristorante o della pizzeria. Per questa ragione, Panettone Maximo ha introdotto il premio speciale Panettone Gourmet, aperto a lievitati tradizionali, al cioccolato o creativi.

In gara per il 2025 ci saranno: Gianfranco Pascucci (Il Porticciolo, Fiumicino), Ernesto Iaccarino (Don Alfonso, S.Agata sui Due Golfi), Francesco Apreda (Idylio by Apreda, Roma), Giuseppe Di Iorio (Aroma, Roma), Vincenzo Russo (Bluh Furore, Furore), Ada Stifani (Ada Gourmet, Perugia), e i pizzaioli Luca Pezzetta (Clementina, Fiumicino-Rm), Massimiliano Prete (Sestogusto, Torino), Pietro Marchi (Meunier, Corciano-Pg) e Francesco Arnesano (Lievito, Roma). Saranno premiati i primi tre, mentre gli altri finiranno tutti quarti a pari merito.

Chef stellati proporranno assaggi dei propri panettoni gourmet

Show cooking: i maestri della pasticceria

L’evento proporrà show cooking con pastry chef dei migliori ristoranti italiani, premiati con tre stelle Michelin, oltre a due show cooking speciali.

Programma show cooking:

Ore 13.00: Eleonora Sdino (pastry chef) e Federico Molinari (gelatiere)

(pastry chef) e (gelatiere) Ore 14.00: Alessandro Pietropaoli (chef) e Luca Maira (pastry chef), Hilton Rome Eur La Lama

(chef) e (pastry chef), Hilton Rome Eur La Lama Ore 15.00: Pierfederico Pascale - Pastry chef ristorante Villa Crespi - Orta San Giulio (No) e Kabir Godi - Responsabile Laboratorio Cannavacciuolo - Suno (No)

Pastry chef ristorante Villa Crespi - Orta San Giulio (No) - Responsabile Laboratorio Cannavacciuolo - Suno (No) Ore 16.00: Luca Bna (Pastry chef ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona)

(Pastry chef ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona) Ore 17.00: Nino Salvati (Pastry chef La Pergola, Roma)

(Pastry chef La Pergola, Roma) Ore 18.00: Alessio Billeci (Atelier Moessmer, Norbert Niederkofler, Brunico)

Questi show offrono al pubblico l’occasione di osservare tecniche avanzate di preparazione dei lievitati e dei dolci più raffinati, garantendo un’esperienza educativa e coinvolgente.

Il pubblico, sempre numeroso, di questa manifestazione può partecipare a degustazioni e show cooking

Christmas Market e Christmas Village

Il Christmas Market propone oltre 250 tipologie di panettoni, accompagnate da eccellenze enogastronomiche come vini, bollicine, amari, distillati, torrone, cioccolato, tartufi e nocciole. I visitatori possono acquistare prodotti per confezionare regali gastronomici di alta qualità. Il Christmas Village, dedicato ai bambini, offre giochi, laboratori creativi e la possibilità di incontrare Babbo Natale, consentendo ai genitori di partecipare alle degustazioni in totale tranquillità.

A Panettone Maximo 2025 anche un Christmas Village per i più piccoli

Olea Dulcis: lievitati con olio Evo

Una novità di questa edizione è l’area Olea Dulcis, curata da Luigi Cremona, dedicata ai lievitati delle feste realizzati con olio extravergine di oliva (Evo). Questa iniziativa promuove le qualità nutrizionali, sostenibili e sensoriali dell’olio Evo nella pasticceria, incentivandone l’uso come materia prima vegetale di alta qualità.

Tre premi saranno assegnati: miglior lievitato tradizionale con olio Evo al 100%, miglior lievitato con olio Evo e miglior dolce originale con olio Evo. Durante la mattinata si terrà inoltre un talk sull’utilizzo dell’olio Evo in pasticceria, offrendo approfondimenti tecnici e culturali.

Novità di questa edizione è l'area Olea Dulcis, curata da Luigi Cremona

Le pasticcerie e i forni in gara

Le 48 pasticcerie e forni partecipanti, provenienti da tutta Italia, rappresentano l’eccellenza artigianale del settore:

Alba Dolciaria - Viterbo

Antico Forno Carbè - Belvedere (Sr)

Artemisia - L’Aquila (Aq)

Bonfì - Tolfa (Rm)

Cafè d’Europe - Cerveteri (Rm)

Caffè Masulli 1927 - Somma Vesuviana (Na)

Cakao Lab Store - Cisterna di Latina (Lt)

Casa del Dolce - San Felice Circeo (Lt)

Cilentum Dessert - Castel San Lorenzo (Sa)

Dolce Tuscia - Capranica (Vt)

Etra Lievitati Mazzuto - Taranto

Fagotti Pasticceria - Roma

Fiorella Dolci e Salati - Castellabate (Sa)

Fornai Ricci - Montaquila (Is)

Forno Galasso - Atella (Pz)

Forno Zulli dal 1896 - Rocca San Giovanni (Ch)

Fortini Lab - Albano Laziale (Rm)

Gerri Pasticceria - Agnone (Is)

Grandi Lievitati Bongermino - Laterza (Ta)

Il Giardino del Pane - San Felice Circeo (Lt)

Il tuo Fornaio - Roma

Konig Cafè - Campobasso (Cb)

L’Angolo del Pane - Castiglione Olona (Va)

L’Arte di Luciano - Apricena (Fg)

La Terrazza Pasticceria - Roma

Leandro il Fornaio - Roma

Lino Ramunno - Pomezia (Rm)

Lisita Pasticceria - Mondragone (Ce)

Maison Lafé - Roma (Rm)

Marco Massi - Montegranaro (Fm)

Mil Sabores - Pontenure (Pc)

Palombini - Roma

Pan De Roma - Roma

Pasticceria Antonelli - Roma

Pasticceria La Salernitana - Ardea (Rm)

Pasticceria Belsito - Serrone (Fr)

Pasticceria D’Antoni - Roma

Pasticceria Gigi - Sabaudia (Lt)

Pasticceria Macrì - Roma

Pasticceria Mastai - Chiavenna (So)

Pasticceria Nobel - Roma

Pasticceria Patrizi - Fiumicino (Rm)

Pasticceria Polozzi - Viterbo

Sapori e bontà - Lagonegro (Pz)

Solo da Manduca - Aprilia (Lt)

Squisito - San Mango D’Aquino (Cz)

Zest Pasticceria - Ardea (Rm)

Zucchero & Cannella - Roma

Solidarietà e sostegno alle comunità

Ogni anno Panettone Maximo rappresenta un momento dedicato anche alla solidarietà, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati attraverso la donazione di panettoni a strutture e case famiglia impegnate nel loro sostegno. Nelle edizioni precedenti, le consegne hanno raggiunto le case ospitalità dell’Ospedale Bambino Gesù, la So.Spe. di Suor Paola, la Casa della Mamma, i ragazzi seguiti da Don Daniele Masciadri della chiesa Nostra Signora di Lourdes all’Albuccione, oltre al Comitato italiano UNICEF, all’Associazione Airone e al Progetto Giardino Segreto, dedicato al supporto delle famiglie colpite da femminicidio.

A Panettone Maximo 2025 ci sarà ancora spazio per la solidarietà

Quest’anno i panettoni donati dai pasticceri saranno destinati ai ragazzi e alle ragazze di Suor Novella, ovvero al Ciofs FP Lazio ETS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale), realtà che attraverso la propria offerta educativa sostiene giovani, fasce fragili e famiglie nella ricerca di strumenti formativi utili al primo ingresso nel mondo del lavoro e nei processi di mobilità professionale, promuovendo le pari opportunità.

Sponsor e mediapartner dell’evento

Per supportare la realizzazione di un appuntamento come Panettone Maximo è stato fondamentale il contributo di numerose realtà del settore. Tra i gold sponsor figurano Agrimontana, Molino Dallagiovanna, Irinox, Fattoria Latte Sano, Reviva e Caffè Moak. Accanto a loro, gli sponsor tecnici: Goeldlin Collection (giacche della giuria), Fonte de’ Medici (acqua), Vite Colte (bollicine), Calvisius (caviale), Churchill (piatti e stoviglie), Electrolux-Fialco (cucina mobile) e Mega Dolciaria (prodotti per pasticceria).