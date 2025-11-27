All’Antico Vinaio lancia la schiacciata fiorentina completamente gluten free

All’Antico Vinaio, celebre per la sua schiacciata fiorentina, inaugura a Milano il primo locale dedicato completamente al gluten free. Situato nella rinnovata sede di via Moscova 52, il nuovo store offrirà un’esperienza unica e sicura per tutti gli appassionati di questa specialità toscana. L’apertura ufficiale è prevista per il 28 novembre, con un tasting gratuito per tutti i presenti, pensato per far scoprire le nuove proposte senza glutine.

Tommaso Mazzanti con l'insegna del nuovo locale di Milano Moscova

Menu gluten free e opzioni vegetariane

Il menu gluten free propone tutte le schiacciate iconiche del brand: dalla Favolosa alla Paradiso, passando per l’Italiana, la Tricolore e la Tommy. Le ricette sono state attentamente riviste per garantire la massima sicurezza e la stessa qualità che contraddistingue il marchio. La crema tartufata, ad esempio, è ora disponibile nella versione senza glutine. Oltre alle schiacciate, il menu include opzioni vegetariane, pensate per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo.

Produzione e sicurezza alimentare

Per garantire la piena sicurezza, il pane senza glutine viene prodotto in un laboratorio dedicato e cotto direttamente in store, evitando qualsiasi contaminazione. Tutti i prodotti presenti nel locale sono privi di glutine, offrendo così un’esperienza autentica e sicura per chi soffre di intolleranze. A completare l’offerta, due birre gluten free sono disponibili per accompagnare le schiacciate, creando un’esperienza di degustazione completa e curata nei dettagli.

La filosofia di All’Antico Vinaio

Tommaso Mazzanti, ceo e founder del Gruppo All’Antico Vinaio, spiega: «Negli anni abbiamo ricevuto moltissime richieste per una proposta senza glutine, e nell’ultimo periodo sono cresciute ancora di più. Ci dispiace non essere riusciti a realizzare prima questo progetto, ma non volevamo semplicemente inserire una referenza gluten free all’interno del nostro negozio, magari con un prodotto preconfezionato. Il nostro obiettivo era ricreare la vera esperienza autentica di All’Antico Vinaio anche in versione gluten free».

L'interno di un punto vendita di All'Antico Vinaio

Il progetto gluten free ha una valenza personale per il ceo: «Anche mia sorella è intollerante al glutine, e questo progetto mi stava particolarmente a cuore. Abbiamo lavorato a lungo per riuscire a offrire a chiunque la possibilità di godersi una buona schiacciata con la stessa qualità e genuinità degli ingredienti che ci contraddistinguono, ma senza glutine. Volevamo evitare ogni rischio di contaminazione: per questo, all’interno del nuovo store non saranno presenti prodotti contenenti glutine».

Esperienza autentica e accogliente

L’estetica e l’atmosfera dello store rimarranno in linea con lo stile unico di All’Antico Vinaio, caratterizzato da ambienti accoglienti e riconoscibili. Il nuovo locale rappresenta un ampliamento strategico dell’offerta del brand, che conferma il proprio impegno nel rendere accessibile la cucina fiorentina a un pubblico sempre più ampio.

Con questa apertura, il brand fiorentino segna una nuova fase della propria crescita, confermando la capacità di adattarsi alle esigenze dei consumatori senza compromettere la qualità e la genuinità degli ingredienti. L’introduzione di una linea gluten free consente di attrarre un pubblico più vasto, inclusivo e attento alla sicurezza alimentare, rafforzando la posizione di All’Antico Vinaio come punto di riferimento nel settore gastronomico italiano e internazionale.