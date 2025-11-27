Dolomiti d’inverno: novità, benessere ed emozioni firmate La Perla

La stagione invernale a La Perla di Corvara inizia ufficialmente il 5 dicembre, con una proposta rinnovata che unisce comfort, ospitalità alpina e una selezione di servizi pensati per arricchire l’esperienza dei visitatori. La struttura si prepara ad accogliere il ritorno della neve e l’arrivo degli ospiti con la cura che da sempre caratterizza questo storico hotel delle Dolomiti, valorizzando ambienti, rituali di benessere ed eventi dedicati ai momenti più attesi dell’inverno.

Una stanza dell'Hotel La Perla di Corvara, pronto per la riapertura invernale

Suite Ernesto: un nuovo spazio dedicato al comfort

Tra le novità più significative spicca la nuova Suite Ernesto, un ambiente di 75 metri quadri progettato per offrire luminosità, calore del legno e massima privacy. Questo spazio rappresenta un omaggio al fondatore, interpretando la sua visione attraverso materiali naturali, tonalità morbide e un’atmosfera di quiete. La suite accoglie gli ospiti con una sauna privata, pensata per garantire momenti di relax totale e un rifugio personalizzato all’interno del contesto alpino di Corvara.

La nuova suite Ernesto

Eventi, festività ed esperienze stagionali

La stagione invernale sarà scandita da appuntamenti capaci di valorizzare l’atmosfera dolomitica. Il periodo natalizio porterà con sé il consueto Natale a La Perla, seguito dal Capodanno in oro, dalla settimana di Carnevale e dalla serata James Bond, prevista per il 14 marzo. Ogni ricorrenza è progettata per offrire esperienze immersive, attraverso ambientazioni curate, sapori locali e momenti di convivialità.

Tanti appuntamenti per la stagione festiva a La Perla di Corvara

Un inverno ispirato alle atmosfere olimpiche

L’inverno 2025 coincide con un momento significativo per le località montane italiane, segnate dall’attesa per Milano Cortina 2026. In questo contesto, l’Alta Badia mantiene intatta la sua identità: le piste restano curate, i paesaggi conservano la loro serenità e l’accoglienza della casa continua a rappresentare un punto di riferimento. L’atmosfera olimpica resta percepibile, ma non influisce sulla naturalezza delle giornate sulla neve, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere la montagna secondo le proprie preferenze.

Le tante piste da sci nei dintorni di Corvara, senza dimenticare i prossimi giochi olimpici

Benessere e Spa: un’offerta ampliata

La SPA di La Perla, storicamente caratterizzata da ambienti raccolti e materiali locali, è stata ampliata per permettere agli operatori di offrire trattamenti ancora più completi. Il nuovo spazio accoglie ospiti in un ambiente silenzioso e rilassante, circondato dalla maestosità delle Dolomiti.

La Spa all'interno de La Perla a Corvara

L’inverno segna il debutto del nuovo rituale Aufguss, un’esperienza multisensoriale in cui vapori aromatici, movimenti d’aria e respirazione guidata creano un momento di rigenerazione profonda. A questo si aggiunge la Private Spa, pensata per due ore di quiete assoluta tra luci soffuse, atmosfera intima e percorsi d’acqua dedicati.

Materiali, dettagli e continuità estetica

La spa mantiene alcuni elementi che hanno segnato la storia dell’hotel: la Dolomia nel bagno turco, i soffitti in legno provenienti dalle antiche Stuben e dettagli della precedente configurazione convivono con i nuovi spazi. L’equilibrio tra tradizione materica e ampliamento consente di offrire un ambiente più generoso, pur preservando la dimensione familiare che caratterizza La Perla.

Materiali di pregio a La Perla

Le operatrici Anna, Debora, Ilaria, Natascia e Mustafa guidano gli ospiti attraverso trattamenti dedicati all’aromaterapia, ai massaggi personalizzati e ai percorsi sensoriali. Il Sentiero sensoriale, insieme al massaggio La Perla, rappresenta uno dei trattamenti più apprezzati, pensato per ritrovare armonia ed energia attraverso tecniche calibrate sulle esigenze individuali.

Il paesaggio dolomitico come parte dell’esperienza

Dalle saune e dagli ambienti relax, la vista sulle Dolomiti, sul Sassongher e sul Sass Ciampac diventa parte integrante dei percorsi di benessere. L’essenza di cirmolo contribuisce a favorire un respiro più profondo, mentre la luce naturale sottolinea la connessione tra interno ed esterno. All’esterno, gli ospiti possono accedere facilmente a piste da sci, boschi innevati, percorsi per passeggiate e itinerari da vivere anche al chiaro di luna.

La Perla aspetta tutti i suoi ospiti per una stagione indimenticabile

Un invito a vivere l’inverno a Corvara

La combinazione tra ospitalità, benessere, comfort e contesto naturale fa della stagione invernale a La Perla un’occasione privilegiata per vivere la montagna secondo ritmi personali. L’obiettivo della struttura è offrire un’esperienza completa, capace di integrare quiete, cura e atmosfere alpine in un unico luogo.