Mauritius e Rodrigues: il lusso firmato Constance Hotels & Resorts tra natura e cucina

Tra le acque turchesi dell’Oceano Indiano, come gioielli tra spiagge di sabbia bianca e giardini tropicali rigogliosi, si trovano le isole di Mauritius e Rodrigues. Questi autentici angoli di paradiso, dove il mare incontra colline verdi e scogliere incontaminate, e ogni tramonto dipinge il cielo di tonalità impossibili da dimenticare. Mauritius, con le sue lagune cristalline e le barriere coralline, regala scenari spettacolari per chi ama il relax, lo sport e le esperienze gourmet, mentre Rodrigues, più piccola e autentica, affascina con la sua natura selvaggia, la vita marina e la cultura locale ancora intatta. Qui, il tempo sembra rallentare, invitando a scoprire ogni angolo, a respirare la brezza marina e a lasciarsi sorprendere dalla ricchezza di colori, profumi e sapori di queste isole dell’Oceano Indiano.

Constance Belle Mare Plage: il golf incontra la gastronomia di livello mondiale

Sulla costa est di Mauritius, tra giardini tropicali di 15 ettari e una lunga spiaggia di sabbia bianca, si trova il Constance Belle Mare Plage, un resort 5 stelle certificato Green Globe Platinum. Qui, il tempo sembra dilatarsi: ogni ospite può scegliere tra momenti di relax sulla spiaggia, passeggiate tra palme e fiori tropicali, o sfide sui campi da golf di fama internazionale.

Golf tra mare e montagna

Il resort ospita ben due campi regolamentari a 18 buche, The Legend e The Links, che si estendono per oltre 140 ettari tra mare e montagna. Ogni buca è un piccolo ecosistema, con corsi d’acqua, vegetazione fitta e brezze marine che rendono ogni partita unica. Dal 5 al 10 dicembre 2025, questi green accoglieranno la finale dell’MCB Tour Championship, evento clou del Senior Tour mondiale, trasformando il Constance Belle Mare Plage in teatro dello sport professionistico Over 50.

The Legend Il primo campo da golf da campionato del Constance Belle Mare Plage, situato lungo una delle spiagge più belle di Mauritius. Progettato dal campione sudafricano Hugh Baiocchi. Campo da golf a 18 buche immerso nel cuore di una foresta indigena. Realizzato secondo le specifiche USPGA e con erba Tif Dwarf per una qualità impeccabile. Il green fee è gratuito. L'utilizzo del golf buggy è a pagamento. Le lezioni sono disponibili con i nostri maestri di golf residenti. DNA: Par 72, lungo 6.018 m The Links Progettato da Rodney Wright e Peter Allis. Un impegnativo campo da golf a 18 buche dotato di practice fairway. Realizzato secondo le specifiche USPGA. Dispone di una propria Golf Academy con istruttori professionisti e qualificati. Le sessioni di coaching sono disponibili sia individualmente sia in gruppo. DNA: Par 71, lungo 5.942 m

Esperienze gastronomiche e wine tasting

Ma il fascino del Belle Mare Plage non si ferma al golf, infatti, gli appassionati di food & wine trovano al Belle Mare Plage una vera e propria destinazione per golosi. La gastronomia è protagonista grazie a ristoranti che uniscono sapori locali, internazionali e fusion. Recentemente premiato con Best Long Wine List e secondo posto in Best Regional Wine List ai World of Fine Wine Awards 2025, il resort è un riferimento per chi cerca il perfetto connubio tra sport e gastronomia di alto livello.

Blue Penny Cellar Restaurant Un tempio per gli amanti del vino: 35.000 bottiglie da oltre 1.300 cantine, atmosfera magica con soffitto a volta in mattoni e legno grezzo, tavoli dedicati alle degustazioni e vini conservati alla temperatura perfetta. Le esperienze Wine Flight Coravin e Around Wine, guidate dagli chef Florian e dal capo sommelier Delores Malin, permettono di scoprire abbinamenti gourmet sofisticati.

Constance Prince Maurice: lusso discreto e alta cucina tra le mangrovie

Il Constance Prince Maurice, Parte di Leading Hotels of the World anch’esso 5 stelle e certificato Green Globe Platinum, è la scelta perfetta per chi cerca privacy e servizi su misura. Recentemente premiato dalla Guida Michelin con una chiave e ituato tra la laguna e le mangrovie, il resort incanta con la sua atmosfera sospesa tra cielo e acqua.

Il Constance Prince Maurice

Le Barachois e L’Archipel: sapori dell’Oceano Indiano

Le Barachois Unico ristorante galleggiante dell'isola, permette di vivere esperienze culinarie con aragoste e pescato fresco da gustare al tramonto, accompagnati dal suono delle onde e dalla luce calda del sole che cala sull'orizzonte. L'Archipel Affacciato su piscina e spiaggia, propone alta cucina mauriziana e buffet tematici, accompagnati da una selezione di circa 25.000 vini provenienti da tutto il mondo. La cantina include una sala degustazioni con oltre 2.500 etichette rare, ideale per chi desidera esplorare vini pregiati.

Il resort presta grande attenzione all’ambiente. Gli alveari del giardino dello Chef celebrano il World Bee Day, producendo miele utilizzato in cucina e contribuendo alla biodiversità locale. Ogni ospite, anche solo vivendo l’esperienza di una cena o di una passeggiata tra i giardini, diventa testimone della cura verso la natura e l’ecosistema circostante.

Constance Tekoma Rodrigues: immersione nella natura e autenticità locale

Il Constance Tekoma è la porta d’accesso alla selvaggia bellezza di Rodrigues, piccola isola a 560 km da Mauritius. Lontano dal turismo di massa, il resort offre 32 ville fronte mare con terrazze private che si affacciano sull’Anse Ally, dove le acque cristalline della laguna si fondono con il cielo.

Le ville fronte del Constance Tekoma

Rodrigues vanta una barriera corallina due volte più grande dell’isola, abitata da tartarughe marine, coralli colorati e pesci tropicali. Lo snorkeling qui diventa un’esperienza immersiva, tra paesaggi sottomarini unici e incontri con specie endemiche.

Tradizioni e comunità locale

Seguendo la filosofia True by Nature, per ogni soggiorno viene piantato un albero e il resort collabora con la comunità locale per tutelare l’ambiente e valorizzare le tradizioni. Mercati, artigianato in rafia, spezie e oli essenziali permettono agli ospiti di scoprire la vita autentica dell’isola e di entrare in contatto con la popolazione locale, vivendo un’esperienza culturale completa.