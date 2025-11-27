Sant’Orso 2026: oltre mille artigiani e sapori valdostani in centro ad Aosta

La Fiera di Sant'Orso si svolgerà nel centro storico di Aosta venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026, con eventi collaterali a partire dal 29 gennaio fino al 1° febbraio. L’iniziativa raduna oltre mille artigiani da tutta la Valle d’Aosta, offrendo una vetrina unica di creatività e prodotti locali.

Espositori di legno, rame e tessuti nel cuore di Aosta.

Atelier des Métiers: artigianato e mestieri d’eccellenza

L’Atelier des Métiers accoglie le imprese e i maestri artigiani con stand dedicati in piazza Chanoux. Qui si trovano mobili, sculture, complementi d’arredo, suppellettili e tessuti, realizzati principalmente in legno, ma anche in pietra, rame e ferro. Gli spazi sono aperti dal 29 gennaio al 1° febbraio, con orari variabili: dalle 10 alle 19 il 29 gennaio e 1° febbraio; dalle 8 alle 19 il 30 e 31 gennaio.

Stand dell’Atelier des Métiers

Padiglione enogastronomico: sapori della Valle d’Aosta

In piazza Plouves, il padiglione enogastronomico ospita produttori agroalimentari della Valle d’Aosta. Tra le eccellenze in esposizione: formaggi, carni, salumi, dolci, mieli, marmellate, frutta, verdura, vini e liquori. I visitatori possono scoprire prodotti con certificazioni Dop, Igp, Doc e Igt, immersi in un percorso gastronomico completo.

Passeggiata tra i banchetti tipici degli artigiani

La Veillà: musica, convivialità e sapori

La Veillà è la festa notturna della Fiera di Sant’Orso, che animerà le vie del centro storico nella notte tra il 30 e 31 gennaio. Dalle 19 in poi, cori improvvisati e gruppi folkoristici si esibiranno tra le vie pedonali. I visitatori possono degustare vin brulé, brodo caldo, salumi e prodotti tipici, entrando nelle “crotte”, cantine aperte dai residenti per l’occasione.

La Veillà tra le vie del centro di Aosta la sera

Come arrivare e muoversi per la Fiera di Sant’Orso 2026

La Fiera di Sant’Orso si raggiunge facilmente sia in auto, camper o bus, usufruendo dei parcheggi assistiti della città e dei comuni limitrofi, segnalati da apposita cartellonistica.

Per chi viaggia in treno, la ferrovia Ivrea-Aosta sarà chiusa per lavori fino al 2026. Trenitalia garantisce il collegamento tramite bus sostitutivi:

Ivrea → Aosta : 17 bus diretti dalle 8:32 alle 12:32, con partenza dal piazzale Movicentro .

Aosta → Ivrea: 19 bus diretti dalle 14:51 alle 18:30, con partenza in via Paravera, sotto il passo ferroviario.

Queste corse aggiuntive permettono ai visitatori di raggiungere comodamente il centro storico di Aosta e partecipare a tutte le attività della Fiera.