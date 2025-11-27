Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 27 novembre 2025  | aggiornato alle 19:46 | 116000 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

Restyling

Victoria Beachcomber: camere rinnovate e servizi fronte mare alle Mauritius

Dopo un importante restyling, Victoria Beachcomber Resort & Spa si conferma tra i resort più amati di Mauritius. Design contemporaneo, servizi d’eccellenza e due anime complementari: vacanza family e “adults only” fronte mare

di Redazione CHECK-IN
 
27 novembre 2025 | 17:46

Victoria Beachcomber: camere rinnovate e servizi fronte mare alle Mauritius

Dopo un importante restyling, Victoria Beachcomber Resort & Spa si conferma tra i resort più amati di Mauritius. Design contemporaneo, servizi d’eccellenza e due anime complementari: vacanza family e “adults only” fronte mare

di Redazione CHECK-IN
27 novembre 2025 | 17:46
 

Situato in posizione strategica tra Grand Baie e Port Louis, il Victoria Beachcomber Resort & Spa (4 stelle Sup) è una delle mete più apprezzate dal mercato italiano. Dopo il recente restyling delle camere, che ha saputo valorizzare gli spazi con uno stile contemporaneo ed elementi tropical chic, terrazze e verande panoramiche che offrono tramonti spettacolari sulla laguna turchese, il resort unisce un’atmosfera frizzante a un livello di ospitalità firmato Beachcomber, riconosciuto per l’attenzione ai dettagli e la qualità dei servizi.

Victoria Beachcomber: camere rinnovate e servizi fronte mare alle Mauritius

Il Victoria Beachcomber Resort & Spa

Il Victoria si distingue anche per la sua area adults-only, Victoria for 2, un resort nel resort, con servizi dedicati e accesso a tutti quelli dell’hotel. La combinazione delle sue due anime lo rende la scelta ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Camere rinnovate: stile tropicale e comfort contemporaneo

Il progetto di ristrutturazione ha valorizzato gli ampi spazi con carte da parati tropicali stilizzate, arredi in legno chiaro e tessuti naturali nei toni del marrone, beige e verde bottiglia.

Il risultato è un ambiente accogliente e raffinato, ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. Terrazze e verande panoramiche offrono tramonti spettacolari sulla laguna di Mauritius.

Ristorazione d’eccellenza e formula all inclusive

La formula all inclusive di alto livello proposta da Beachcomber Resorts & Hotels comprende quattro ristoranti affacciati su piscina e spiaggia: Internazionale, per un viaggio gastronomico globale; Italiano, perfetto per chi cerca sapori familiari e Specialità di pesce, per gustare il meglio dell’oceano e Steakhouse.

Anche il ristorante principale, Le Superbe, ha beneficiato di una riorganizzazione degli spazi e delle cooking station, più funzionali e facilmente accessibili, mentre le aree bar e i punti di ritrovo fronte mare sono stati ripensati per offrire momenti conviviali ancora più piacevoli e vivaci. Completano l’offerta 6 bar, di cui 3 on the beach, ideali per momenti di relax e aperitivi al tramonto. Tra le novità, il Tuk Tuk Aperol Spritz Corner e il rinnovato Pinky Bar, location cool fronte mare.

Attività per tutti: sport, benessere e family services

Il resort offre una vasta gamma di attività gratuite di terra e di mare: campi da tennis e padel, centro fitness con attrezzature Technogym, diving centre per immersioni e battesimi del mare. Per il benessere, la Spa Beachcomber include una cabina Feng Shui immersa nella vegetazione tropicale, perfetta per rigenerarsi.

Victoria Beachcomber: camere rinnovate e servizi fronte mare alle Mauritius

La sala massaggi

Per le famiglie, il Kids Club (3-11 anni) sorge direttamente sulla spiaggia, mentre il Teens Club (12-17 anni) propone attività giornaliere coinvolgenti. A disposizione dei genitori, la Biberoneria (0-2 anni) completamente attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatori, frullatori, fasciatoi, microonde e una selezione di alimenti freschi. 

Victoria for 2: la dimensione adults only

Uno dei punti di forza è il concept “Victoria for 2”, una sezione adults only con sole 40 camere affacciate su una spiaggia privata incorniciata dal Parco Marino Balaclava23 Ocean View con vista laguna e 17 Swim-Up con accesso diretto a una piscina di 800 mq riservata.

Victoria Beachcomber: camere rinnovate e servizi fronte mare alle Mauritius

La piscina esterna del Victoria Beachcomber

Gli ospiti possono contare su spazi esclusivi come il ristorante Morris Beef, elegante e raffinato, e il Nautil Café, perfetto per snack à la carte e drink pieds dans l’eau.

Victoria Beachcomber Resort & Spa
Coastal Road 21304 Pointe Aux Piments (Mauritius)
Tel +230 204 2000

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Victoria Beachcomber Mauritius resort 4 stelle all inclusive adults only Victoria for 2 vacanza famiglia restyling camere resort Mauritius Beachcomber Hotels
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Rcr
Beer and Food
Consorzio Asti DOCG
Tirreno CT
Rcr
Beer and Food
Consorzio Asti DOCG
Tirreno CT
Lucart
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025