Victoria Beachcomber: camere rinnovate e servizi fronte mare alle Mauritius

Situato in posizione strategica tra Grand Baie e Port Louis, il Victoria Beachcomber Resort & Spa (4 stelle Sup) è una delle mete più apprezzate dal mercato italiano. Dopo il recente restyling delle camere, che ha saputo valorizzare gli spazi con uno stile contemporaneo ed elementi tropical chic, terrazze e verande panoramiche che offrono tramonti spettacolari sulla laguna turchese, il resort unisce un’atmosfera frizzante a un livello di ospitalità firmato Beachcomber, riconosciuto per l’attenzione ai dettagli e la qualità dei servizi.

Il Victoria Beachcomber Resort & Spa

Il Victoria si distingue anche per la sua area adults-only, Victoria for 2, un resort nel resort, con servizi dedicati e accesso a tutti quelli dell’hotel. La combinazione delle sue due anime lo rende la scelta ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Camere rinnovate: stile tropicale e comfort contemporaneo

Il progetto di ristrutturazione ha valorizzato gli ampi spazi con carte da parati tropicali stilizzate, arredi in legno chiaro e tessuti naturali nei toni del marrone, beige e verde bottiglia.

Una camera deluxe al piano terra 1/3 Una nuova camera Deluxe del Victoria Beachcomber 2/3 La terrazza di una camera deluxe al piano terra 3/3 Previous Next

Il risultato è un ambiente accogliente e raffinato, ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. Terrazze e verande panoramiche offrono tramonti spettacolari sulla laguna di Mauritius.

Ristorazione d’eccellenza e formula all inclusive

La formula all inclusive di alto livello proposta da Beachcomber Resorts & Hotels comprende quattro ristoranti affacciati su piscina e spiaggia: Internazionale, per un viaggio gastronomico globale; Italiano, perfetto per chi cerca sapori familiari e Specialità di pesce, per gustare il meglio dell’oceano e Steakhouse.

Il ristorante La Casa 1/4 Il ristorante L'Horizon 2/4 Il Pinky Bar 3/4 Bar on the beach per aperitvi al tramonto 4/4 Previous Next

Anche il ristorante principale, Le Superbe, ha beneficiato di una riorganizzazione degli spazi e delle cooking station, più funzionali e facilmente accessibili, mentre le aree bar e i punti di ritrovo fronte mare sono stati ripensati per offrire momenti conviviali ancora più piacevoli e vivaci. Completano l’offerta 6 bar, di cui 3 on the beach, ideali per momenti di relax e aperitivi al tramonto. Tra le novità, il Tuk Tuk Aperol Spritz Corner e il rinnovato Pinky Bar, location cool fronte mare.

Attività per tutti: sport, benessere e family services

Il resort offre una vasta gamma di attività gratuite di terra e di mare: campi da tennis e padel, centro fitness con attrezzature Technogym, diving centre per immersioni e battesimi del mare. Per il benessere, la Spa Beachcomber include una cabina Feng Shui immersa nella vegetazione tropicale, perfetta per rigenerarsi.

La sala massaggi

Per le famiglie, il Kids Club (3-11 anni) sorge direttamente sulla spiaggia, mentre il Teens Club (12-17 anni) propone attività giornaliere coinvolgenti. A disposizione dei genitori, la Biberoneria (0-2 anni) completamente attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatori, frullatori, fasciatoi, microonde e una selezione di alimenti freschi.

Victoria for 2: la dimensione adults only

Uno dei punti di forza è il concept “Victoria for 2”, una sezione adults only con sole 40 camere affacciate su una spiaggia privata incorniciata dal Parco Marino Balaclava: 23 Ocean View con vista laguna e 17 Swim-Up con accesso diretto a una piscina di 800 mq riservata.

La piscina esterna del Victoria Beachcomber

Gli ospiti possono contare su spazi esclusivi come il ristorante Morris Beef, elegante e raffinato, e il Nautil Café, perfetto per snack à la carte e drink pieds dans l’eau.