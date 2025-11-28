Menu Apri login
A Roma, la trattoria Der Belli evolve dopo 35 anni di storia mantenendo tradizione sarda di mare e identità locale. Nel cuore di Trastevere, la cucina mediterranea si intreccia con piatti romani e convivialità

di Lea Gasparoli
 
28 novembre 2025 | 19:00

A Roma la tradizione della condivisione diventa un rito nella trattoria trasteverina Der Belli. La trattoria, simbolo della cucina sarda di mare, dopo 35 anni di storia si evolve, pur mantenendo intatta l’identità e diventa una trattoria contemporanea.

l'osteria a Roma dove il mare sardo incontra i sapori del Lazio e le sponde del Mediterraneo

La sala interna di Der Belli

Der Belli: storia e modernità nel cuore di Trastevere

Una trattoria storica che per anni ha raccontato il mare attraverso la tradizione sarda, Der Belli, la nuova insegna del gruppo Ostepercaso, nel cuore del quartiere più caratteristico di Roma, tra i più amati dai cittadini e dai turisti per l’atmosfera bohemien, i localini trendy, i negozi di artigianato, i vicoletti nascosti e le osterie tradizionali, scandite dai ritmi di una volta. Oggi, pur restando fedele alle sue radici, si intreccia con le marinerie laziali e con le altre sponde del Mediterraneo.

l'osteria a Roma dove il mare sardo incontra i sapori del Lazio e le sponde del Mediterraneo

Il dehors esterno di Der Belli

Il modello di ristorazione diffusa di Ostepercaso

Il gruppo di ristorazione nato a Roma ha scelto Trastevere come centro delle proprie attività, sviluppando un vero e proprio ristorante diffuso: più insegne, ognuna con identità propria, che insieme raccontano un’unica visione di ospitalità contemporanea radicata nel quartiere.

l'osteria a Roma dove il mare sardo incontra i sapori del Lazio e le sponde del Mediterraneo

I crudi di pesce di Der Belli

Tra i progetti più rappresentativi figurano: Vanda, trattoria urbana che reinterpreta l’osteria tradizionale; Da Etta, format all-day tra bistrot, cucina romana moderna e pasticceria; Puntarella, ristorante mediterraneo in una piazzetta raccolta e Der Belli, simbolo della romanità genuina.

l'osteria a Roma dove il mare sardo incontra i sapori del Lazio e le sponde del Mediterraneo

I piatti di mare della cucina sarda reinterpretati a Der Belli

Con il suo modello di ristorazione diffusa, Ostepercaso contribuisce a ridefinire la scena gastronomica del quartiere, rafforzando l’identità di Trastevere come luogo di ospitalità viva, contemporanea e di qualità.

Tradizione e convivialità nel menu di Der Belli

In quest’ottica, Der Belli riafferma il proprio ruolo nel quartiere romano: non una rottura col passato, ma un salto in avanti. La trattoria di mare che per decenni ha accolto romani e viaggiatori diventa oggi un luogo dove tradizione, contemporaneità e relazione conviviale si intrecciano, offrendo al quartiere una cucina moderna ma che rispetta le tradizioni della città che l’accoglie.

l'osteria a Roma dove il mare sardo incontra i sapori del Lazio e le sponde del Mediterraneo

La cantina di Der Belli, con 280 etichette tra Lazio, Sardegna e Mediterraneo

Per questo, accanto al menu prevalentemente di mare, entrano in carta alcuni piatti della tradizione romana. Tra quelli immancabili, le puntarelle fritte, servite con una maionese fatta in casa alle acciughe: un simbolo di questa doppia appartenenza, romana e mediterranea.

La cantina e i percorsi di pairing mediterranei

La cantina si espande a 280 etichette, intrecciando Lazio e Sardegna con Corsica, Provenza, Etna, Jura. Due percorsi di pairing - Salinità e Macchia - raccontano il Mediterraneo nel bicchiere.

Osteria Der Belli
Piazza di Sant'Apollonia, 11 00153 Roma
Tel +39 06 5803782

© Riproduzione riservata STAMPA

 
