Il resort segreto di Kuala Lumpur: un boutique hotel creato da un italiano

A Kuala Lumpur, nascosto alla vista dalla strada e protetto da un muro di vegetazione, si trova Villa Samadhi, un progetto nato dal sogno di Federico Asaro, imprenditore italiano trasferitosi in Malaysia fin da bambino. Il nome stesso della struttura racchiude la filosofia del luogo: samadhi in sanscrito significa unione o raccoglimento, uno stato di profonda meditazione dove la mente si dissolve in un'esperienza di unità cosmica. È questa ricerca di armonia e consapevolezza che permea ogni aspetto della proprietà.

Villa Samadhi

Dal sogno all’ospitalità esclusiva

Dopo esperienze come navigatore e subacqueo che lo portarono ad aprire nel 1999 il suo primo resort su un'isoletta malese e dopo aver lanciato diversi ristoranti upscale sia Singapore che a Kuala Lumpur, Federico Asaro ha trasformato nel 2011 una vecchia palazzina abbandonata in questo piccolo gioiello di ospitalità. La sua passione per il recupero di edifici storici e per la valorizzazione delle tradizioni locali ha trovato espressione perfetta in questo progetto: un urban retreat di sole 21 suite, cresciuto gradualmente negli anni fino a giungere alla configurazione attuale.

L'ingresso di Villa Samadhi

Posizione e accessibilità strategica

Villa Samadhi si trova nel distretto delle ambasciate di Kuala Lumpur, in Jalan Madge, a circa dieci minuti d'auto dal centro e dalle iconiche torri gemelle Petronas, simbolo della città. La posizione residenziale di alto livello garantisce tranquillità, pur mantenendo la vicinanza ai principali luoghi d'interesse della capitale malese. L'aeroporto internazionale dista circa un'ora: per sfuggire al traffico congestionato della città c’è un comodo servizio diretto di treno metropolitano in partenza dalla stazione centrale.

Architettura e design unico

L'elemento distintivo della struttura è il massiccio tetto di paglia malese tradizionale, che si eleva sopra l'edificio annunciando subito la fusione tra modernità e tradizione. Superato il cancello di bambù sulla strada ci si dimentica il quartiere cittadino e si entra in un mondo di tonalità terrose e carbone, dove legno, cemento levigato e bambù creano un'estetica di lusso raffinato, ma al tempo stesso rustico. Il concetto di urban retreat assomiglia a trovarsi su un’isoletta malese lontana, pur restando nel centro della città.

Il design unico delle stanze di Villa Samadhi

Suite e comfort esclusivi

Il cuore del resort è la piscina a forma di laguna, una vasca dal disegno libero e profondità variabili che serpeggia attraverso la proprietà collegando tutte le camere del piano terra che si affacciano direttamente su di essa con una terrazza privata e una scaletta per scendere in acqua. L'elemento acquatico è irrinunciabile per un resort vacanziero in Malaysia, tenendo conto che tanto sulla costa orientale quanto su quella occidentale della penisola malese si trovano numerose isole che sono diventate attrazioni turistiche di primo piano.

Una stanza Luxe Sarang di Villa Samadhi

Le 21 suite sono distribuite su tre livelli: sette al piano terra con accesso diretto alla piscina laguna, tredici al primo piano con ampie terrazze riparate e vista sulla piscina, nonché una annidata al secondo piano. Naturalmente non esistono due camere identiche: ciascuna ha disposizione e design differenti, la caratteristica comune è lo spazio, che è sempre generoso. I pavimenti sono tutti caratterizzati da legno recuperato: soffitti in paglia, illuminazione soffusa e arredi etnici su misura fondono il moderno con l'asiatico attraverso tessuti dai colori caldi.

Una stanza di Villa Samadhi

Le dimensioni delle suite variano considerevolmente, da circa 55 metri quadrati fino a oltre 185 metri quadrati per quelle più spaziose: alcune dispongono di cucine completamente attrezzate, cabine armadio separate, piccoli giardini privati. Ogni camera è dotata di aria condizionata, TV a schermo piatto con lettore di DVD, minibar con grande frigorifero, macchinetta per caffè e tè, e connessione wi-fi veloce in ogni ambiente.

Una stanza Luxe di Villa Samadhi

Le sale da bagno sono particolarmente ampie, con docce a pioggia e vasche idromassaggio che si attivano automaticamente nelle ore serali. Tra i dettagli che dimostrano la cura, si notano i sarong tradizionali messi a disposizione degli ospiti, i cuscini in piuma d'oca alternati a quelli ipoallergenici, e una selezione di prodotti da bagno di cortesia. Le camere al piano terra permettono l'accesso diretto all'acqua, mentre alcune suite del primo piano offrono piscine a immersione private coperte o all'aperto.

Un Loft di Villa Samadhi

La suite più esclusiva è "The Loft", situata all'ultimo piano, che dispone di una piscina privata a immersione, un'ampia zona living e una postazione di lavoro, offrendo così il massimo della privacy e della raffinatezza. Altri tipi di camera includono le Sarang, suite di 74 metri quadrati con angolo cottura e accesso privato alla piscina, ideali per soggiorni prolungati, e le Luxe Sarang al piano terra con balconi privati e accesso diretto alla laguna.

Esperienze culinarie e wellness

Il ristorante The Dining Room alloggiato in un edificio separato è riservato esclusivamente agli ospiti della struttura e rappresenta un'esperienza intima e raccolta. Situato sotto un soffitto altissimo e affacciato sulla laguna, serve una cucina che privilegia i sapori del sud-est asiatico, con particolare attenzione alla tradizione thailandese, cambogiana e laotiana, con uso di prodotti locali e di provenienza sostenibile, ma anche con una selezione di piatti occidentali.

Il ristorante di Villa Samadhi

Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 22:00 e oltre al servizio al tavolo svolge servizio in camera. L'atmosfera è tranquillissima, accompagnata dal suono delle fontane d'acqua, con pochi tavoli ben distanziati che garantiscono privacy. In questa sala o all’aperto su comodi divani la colazione viene servita al mattino senza limiti di orario e con ordinazioni espresse senza limite: include opzioni sia continentali che asiatiche.

Privacy e regole della struttura

La struttura mantiene volutamente un profilo discreto e riservato. Tutti i servizi e le "comfort zones" sono disponibili esclusivamente per gli ospiti della villa, garantendo massima tranquillità. Sul tetto di paglia si trova un angolo bar che offre viste sul quartiere residenziale circostante, dove vengono serviti drink e piccoli assaggi.

Una delle piscine interne delle camere Luxe Sarang

Ai piani alti si trova anche una piccola area wellness con jacuzzi, che propone massaggi thailandesi e altri trattamenti. La reception, attiva 24 ore su 24 con personale gentilissimo, può organizzare escursioni in città e in campagna. Il parcheggio è gratuito, ma lo spazio è limitato, per cui viene assegnato in base all'ordine d'arrivo.

Un rifugio esclusivo nella metropoli

Villa Samadhi ha fatto una scelta fin dall'inizio: accetta solo ospiti di età superiore ai 12 anni, sia per ragioni architettoniche e di sicurezza, sia per la volontà di mantenere un'atmosfera di tranquillità adatta principalmente a coppie in cerca di intimità. Non sono disponibili camere con letti separati e ogni camera può ospitare un massimo di due adulti, con l'eccezione delle suite Sarang e Luxe Sarang dove si può sistemare un letto aggiuntivo.

Il bar esterno di Villa Samadhi

La struttura è completamente non fumatori e non ammette animali domestici. Non sono consentiti visitatori o ospiti non registrati all'interno della proprietà, a ulteriore garanzia della privacy di chi soggiorna.

Una parte della zona wellnes di Villa Samadhi

Villa Samadhi rappresenta un'alternativa radicale ai grandi hotel di tutte le principali catene internazionali da molte centinaia di camere che dominano il centro di Kuala Lumpur. È un luogo dove l'energia e il caos della metropoli asiatica si dissolvono dietro un muro di verde e ai bordi della piscina, dove il tempo rallenta al ritmo dell'acqua che scorre nella laguna e cade a cascata da una parete, dove ogni dettaglio racconta la passione di un imprenditore italiano per la cultura e le tradizioni del sud-est asiatico.

La piscina esterne di Villa Samadhi

La filosofia del resort rispecchia il significato stesso del suo nome: creare uno spazio dove gli ospiti possano sperimentare quella fusione e quell'unione con l'ambiente che rappresenta una forma ricercata di lusso contemporaneo. Autenticità, cura dei dettagli e rispetto per la cultura locale sono l'obiettivo: far sentire gli ospiti come se alloggiassero in una casa privata, immersi in un'atmosfera di serenità che il nome stesso della villa promette.