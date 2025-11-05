Cortina accoglie il nuovo hotel Lajadira, rifugio di eleganza e benessere

Riconosciuta come la Regina delle Dolomiti e simbolo indiscusso dell’ospitalità di montagna, Cortina d’Ampezzo vive una nuova stagione di rinascita. Meta cosmopolita dal fascino eterno, continua a reinventarsi senza perdere la sua anima autentica. Non è solo una località, ma un luogo dello spirito, dove il ritmo della natura scandisce le giornate e il paesaggio diventa un’emozione viva.

Il nuovo Lajadira Boutique Hotel & SPA Cortina aprirà il 19 dicembre

Tra le vette ampezzane, il concetto di lusso alpino assume nuove sfumature: meno apparenza, più essenza. È qui che nasce il Lajadira Boutique Hotel & Spa Cortina, un indirizzo che ridefinisce il senso dell’accoglienza di montagna attraverso un’eleganza discreta e una profonda connessione con il territorio.

Il lusso che parla sottovoce: la filosofia del “quiet luxury”

Il 19 dicembre 2025 segna una data importante per Cortina. In questa giornata, il rinnovato Lajadira Boutique Hotel & Spa Cortina - firmato Dhom Collection - apre le sue porte con una visione raffinata e moderna dell’ospitalità. Il progetto nasce dall’idea che il lusso non risieda nell’ostentazione, ma nella capacità di offrire esperienze autentiche, personalizzate e riservate.

Il Lajadira Boutique Hotel è una struttura immersa nella quiete delle Dolomiti

Il concetto di quiet luxury trova qui la sua più pura espressione: ambienti intimi, materiali naturali, dettagli artigianali e un senso di armonia che avvolge ogni spazio. La bellezza si fa misura, e il comfort diventa un’arte silenziosa. Questo nuovo hotel 4 stelle superior si distingue nel panorama ampezzano per la sua capacità di coniugare raffinatezza e semplicità, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza sensoriale. La struttura, recentemente oggetto di un accurato restyling, si presenta come un “rifugio d’autore”, dove convivono design contemporaneo e calore montano.

Un progetto che valorizza la cultura alpina

Il rinnovamento del Lajadira non è un semplice intervento architettonico, ma un atto di amore verso la cultura dolomitica. Il legno antico, la pietra locale, i tessuti naturali e i profumi della montagna dialogano con le linee pulite e moderne del design.

La reception del Lajadira Boutique Hotel & SPA Cortina

Il risultato è un equilibrio perfetto tra memoria e contemporaneità, tra l’eleganza classica del passato e una sensibilità estetica nuova. Ogni dettaglio racconta il territorio, dalle boiserie in larice spazzolato ai pavimenti caldi, dai colori neutri alle ampie vetrate che incorniciano le Dolomiti. La struttura si trova in posizione privilegiata, leggermente defilata dal centro (a soli 1,5 km), e regala un panorama impareggiabile sulla conca ampezzana. Vicinissima agli impianti di risalita di Tofana e Faloria-Cristallo, è il punto di partenza ideale per vivere la montagna in tutte le stagioni.

DHOM Collection e la nuova visione dell’hotellerie alpina

L’apertura del Lajadira Boutique Hotel & SPA Cortina rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di DHOM Collection, il gruppo italiano dell’hotellerie di alta gamma che punta su destinazioni iconiche e strutture dal carattere distintivo.

Le rinnovate stanze del Lajadira Boutique Hotel

Con questo investimento, il brand rafforza la propria presenza a Cortina, affiancando il prestigioso Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, il Grand Hotel Ampezzo di prossima apertura e il Residence Savoia Palace. Insieme, le quattro strutture rappresentano la nuova frontiera dell’ospitalità ampezzana, per un totale di 280 chiavi dedicate a chi ricerca autenticità, comfort e discrezione.

Camere e suite tra design e comfort alpino

Ogni ambiente del Lajadira è pensato per offrire benessere e tranquillità. Le camere e le suite, impreziosite da pavimenti in legno e arredi in larice, accolgono gli ospiti con un’atmosfera calda e sofisticata. Le Suite Premier, ampie 50 mq, offrono una vista spettacolare sulle Cinque Torri, uno dei simboli di Cortina, e dispongono di terrazzo panoramico, soggiorno separato e bagni in marmo bianco. Le Spa Suite, dotate di vasca idromassaggio privata, sono perfette per chi desidera vivere il relax più esclusivo, con accesso privilegiato ai servizi wellness dell’hotel. Un tocco di charme quotidiano è il Tea Time pomeridiano, dalle 16 alle 18, quando al Lajadira Bar vengono serviti tè, tisane e dolci artigianali preparati dai pasticceri interni.

La splenida Spa del Lajadira Boutique Hotel

La sera, l’atmosfera si accende con cocktail d’autore, vini selezionati e distillati pregiati, mentre a pranzo si può gustare un light lunch o uno snack gourmet. L’hotel è pet friendly, confermando la sua vocazione all’accoglienza personalizzata.

La Lajadira SPA: benessere tra acqua e pietra

Cuore pulsante della struttura, la Lajadira Spa è un invito alla rigenerazione. In questo spazio dedicato al relax, la materia si fonde con la luce, l’acqua e il calore, dando vita a un percorso sensoriale completo. La piscina riscaldata con vista sulle Dolomiti è la protagonista assoluta: un luogo dove il tempo rallenta e il panorama entra nell’anima. Completano l’esperienza la sauna finlandese, il bagno turco, le docce emozionali con cromoterapia, la cascata di ghiaccio e le aree relax panoramiche.

Una delle piscine della Spa del Lajadira Boutique Hotel

Per chi desidera un’esperienza ancora più intima, la Private Spa Suite offre 60 mq di benessere esclusivo, con idromassaggio, docce e area relax riservata alla coppia. Ogni trattamento, realizzato con prodotti naturali, è pensato per restituire equilibrio al corpo e serenità alla mente, incarnando lo spirito più autentico del wellness dolomitico.

“La Taverna”: il gusto dell’eleganza semplice

All’interno dell’hotel si trova il ristorante “La Taverna”, un luogo dove la cucina italiana incontra i profumi del Mediterraneo e la genuinità della montagna. Guidato dallo chef Carmelo Librizzi, il ristorante propone piatti che celebrano la gastronomia ampezzana con materie prime locali e un tocco contemporaneo. Dalla pasta fresca fatta in casa al pescato del giorno, dalle carni selezionate ai dolci tipici, ogni portata racconta il territorio con gusto e passione.

La sala del ristorante La Taverna

Tra i piatti iconici non mancano i Casunzei alla rapa rossa con semi di papavero, la Zuppa d’orzo, le Pappardelle ai porcini, il Filetto di cervo con mirtilli e polenta, le Ribs di maiale con patate all’ampezzana e l’immancabile Strudel di mele. La carta dei vini include una selezione curata di etichette italiane e internazionali, pensata per accompagnare con equilibrio ogni piatto. “La Taverna” è aperta anche agli ospiti esterni, che possono così vivere un’esperienza gastronomica di autentica convivialità.

Cortina d’Ampezzo: la meta perfetta per lo sport e la natura

Cortina non è solo eleganza e lifestyle: è anche il cuore pulsante degli sport invernali e delle attività outdoor. Con i suoi 120 km di piste da sci e gli impianti di risalita d’avanguardia, la località è una delle mete più amate dagli appassionati. La Ski Area di Cortina d’Ampezzo, parte del circuito Dolomiti Superski, offre 1.200 km di tracciati con un unico skipass.

Possibilità di trattamenti personalizzati alla Spa del Lajadira

Dal freeride allo sci alpinismo, dallo snowboard alle escursioni in motoslitta o in slitta trainata da cani, ogni attività è un modo per scoprire la montagna da prospettive diverse. Per chi predilige un ritmo più slow, i percorsi per ciaspole e nordic walking offrono itinerari spettacolari tra i boschi e le vallate innevate della Conca Ampezzana. Il Lajadira Boutique Hotel & SPA è la base ideale per vivere questa esperienza: mette a disposizione una moderna Ski Room riscaldata, un servizio navetta gratuito per gli impianti e assistenza per il noleggio attrezzature o l’acquisto degli skipass.

Come raggiungere il Lajadira Boutique Hotel & Spa Cortina

Raggiungere Cortina è semplice da ogni direzione. L’hotel dista 430 km da Milano, 160 km da Venezia e 44 km dal confine austriaco. In auto si può arrivare tramite l’autostrada A4, la A27 (uscita Pian di Vedoia) o la A22 (uscita Bressanone-Val Pusteria). Le stazioni ferroviarie più vicine sono Calalzo di Cadore e Dobbiaco, mentre gli aeroporti consigliati sono quelli di Venezia, Treviso e Innsbruck.

Il Lajadira Boutique Hotel è facilmente raggiungibile da Cortina

L’hotel offre un servizio navetta gratuito per raggiungere il centro e le principali attrazioni. Le tariffe partono da 300 euro a camera, colazione inclusa, con proposte vegane e gluten free e la possibilità di piatti espressi preparati dagli chef.

Un’esperienza che unisce eleganza, autenticità e benessere

Il Lajadira Boutique Hotel & Spa Cortina non è solo una struttura di charme: è un modo nuovo di vivere la montagna, dove la discrezione diventa sinonimo di lusso e il tempo ritrova la sua dimensione naturale.

Tra profumi di legno, panorami infiniti e silenzi che parlano, l’hotel invita a rallentare, ad ascoltare e a riscoprire l’essenza della vita dolomitica. È un luogo pensato per chi ama la bellezza sottile delle cose ben fatte e la sensazione di essere, finalmente, nel posto giusto.