Dal business al benessere: il Radisson Blu Hotel è il nuovo volto dell’accoglienza di Firenze

Firenze accoglie un nuovo protagonista della sua scena alberghiera. Con l’apertura del Radisson Blu Hotel, Florence, la città del Rinascimento aggiunge un tassello importante al proprio panorama dell’ospitalità. Situato a pochi minuti dal centro storico e affacciato sulle colline che incorniciano la città, l’hotel interpreta in chiave contemporanea l’arte dell’accoglienza, fondendo architettura moderna, comfort funzionale e attenzione ai dettagli.

Radisson Blu Hotel, Florence: nuovo urban resort nel capoluogo toscano

Un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità toscana

Il Radisson Hotel Group, in collaborazione con Omnam Investment Group, Bain Capital e Savills SGR, annuncia l’apertura del Radisson Blu Hotel, Florence, nuova struttura che coniuga design contemporaneo e eredità rinascimentale. Situato a pochi minuti dal centro storico, l’hotel offre una vista panoramica sulle colline fiorentine e una gamma di servizi pensati per clientela business e leisure.

Un moderno urban resort alle porte di Firenze

Con 304 camere e suite, il Radisson Blu Hotel, Florence propone un concetto di urban resort nel cuore della Toscana. Gli ambienti, curati nei dettagli, sono concepiti come spazi di comfort e quiete, con diverse tipologie di sistemazioni, tra cui Family Room da 38 m² e Premium Suite con vista sulle colline. Le aree benessere e ricreative comprendono una spa completa, una piscina esterna, campi da tennis e un fitness hub di ultima generazione. Non manca l’attenzione alle famiglie, con parco giochi, piscina per bambini e spazi dedicati ai più piccoli.

Il Radisson Blu Hotel, Florence dispone di 304 camere e suite

«In una città che unisce tradizione e innovazione, il Radisson Blu Hotel, Florence incarna perfettamente questo doppio spirito», dichiara Yilmaz Yildirimlar, COO Managed Hotels Europe, Radisson Hotel Group. «L’apertura a Firenze rappresenta un traguardo importante per il Gruppo e definisce un nuovo standard per l’ospitalità locale».

Partnership e investimenti per il rilancio di una struttura iconica

Secondo David Zisser, founder e ceo di Omnam Investment Group, «il Radisson Blu Hotel, Florence rappresenta la nostra visione di trasformare edifici iconici in destinazioni che uniscono design, funzionalità ed esperienza».

Radisson Blu Hotel, Florence: reception

Anche Robert Mangan, operating partner di Bain Capital, evidenzia l’approccio strategico dell’intervento: «Abbiamo ridisegnato gli spazi per offrire ambienti più flessibili e accoglienti, portando un nuovo livello di qualità e sostenibilità alla più grande struttura alberghiera di Firenze». L’hotel è frutto di un intervento di riqualificazione che integra architettura contemporanea, comfort moderno e attenzione ambientale, con l’obiettivo di valorizzare Firenze come destinazione internazionale di alto profilo.

Dove il business incontra l’eccellenza

Con 1.500 m² dedicati a meeting ed eventi, il Radisson Blu Hotel, Florence è tra le più grandi strutture congressuali del capoluogo toscano. I 15 spazi polifunzionali, tra cui una ballroom da 452 m² per 450 ospiti, sono dotati di tecnologie audiovisive avanzate e soluzioni per meeting ibridi. «L’apertura segna un nuovo capitolo per Firenze», afferma Gilles Toffoletto, General Manager dell’hotel. «Accogliamo ospiti da tutto il mondo, offrendo esperienze su misura per viaggi business, bleisure o vacanze in famiglia».

Radisson Blu Hotel, Florence: bar

Un viaggio nel gusto tra Toscana e Mediterraneo

Il ristorante Bertarelli propone piatti ispirati alla cucina toscana, con ingredienti locali e stagionali, mentre La Primavera offre un menu internazionale con opzioni vegetariane, vegane e gluten-free. Durante la stagione estiva, il La Veranda Pool Restaurant & Bar invita a vivere l’esperienza all’aperto, tra profumi mediterranei e cocktail a bordo piscina. In inverno, il Lobby Lounge Bar accoglie gli ospiti con un’atmosfera raccolta, perfetta per un aperitivo davanti al camino.

Radisson Blu Hotel, Florence: ristorante

Tra città e campagna: l’equilibrio perfetto

Situato in una posizione strategica, il Radisson Blu Hotel, Florence offre accesso rapido al centro storico e panorami esclusivi sulle colline toscane. Ben collegato con aeroporti, stazione e autostrada A1, l’hotel propone anche un servizio navetta per raggiungere comodamente il cuore di Firenze. Da qui, gli ospiti possono scoprire il Duomo, gli Uffizi, il Ponte Vecchio, ma anche itinerari nella campagna del Chianti e i panorami di Fiesole, per un’esperienza che unisce cultura e relax. Con la sua apertura, il Radisson Blu Hotel, Florence si inserisce tra le più significative novità dell’hotellerie italiana del 2025, offrendo un modello di accoglienza contemporaneo che risponde alle esigenze di viaggiatori internazionali e professionisti del turismo d’affari.