Sake Ceremony per Robert De Niro: inaugura a Roma il primo hotel Nobu italiano

Il marchio di lifestyle di lusso Nobu Hospitality, fondato dallo chef Nobu Matsuhisa insieme a Robert De Niro e Meir Teper, ha celebrato il 6 novembre 2025 l’apertura ufficiale del Nobu Hotel and Restaurant Roma con la tradizionale Sake Ceremony. Si tratta del primo hotel del marchio in Italia, un passo significativo che consolida la presenza europea di Nobu e segna l’arrivo della sua ospitalità nel cuore della capitale. «Roma rappresenta una città di grande storia e cultura, una cornice ideale per il nostro debutto in Italia, ha dichiarato Trevor Horwell, ceo di Nobu Hospitality. «Questo progetto riflette la filosofia del nostro marchio: eccellenza culinaria, design e calorosa ospitalità».

Nobu Hotel si trova nel centro di Roma

Via Veneto tra lusso moderno e tradizione giapponese

Situato nel centro storico di Roma, in Via Veneto, il Nobu Hotel and Restaurant trasforma un indirizzo iconico della città in un luogo di lusso contemporaneo dove minimalismo giapponese e raffinatezza italiana convivono armoniosamente.

Nobu Hotel Roma: il rooftop bar

Progettato dall’acclamato Rockwell Group, l’hotel combina texture calde e materiali romani con lo stile inconfondibile di Nobu, creando ambienti rilassanti e contemporanei. Il design integra elementi tipici dell’ospitalità giapponese, come linee pulite e materiali naturali, con dettagli classici italiani, offrendo agli ospiti un’esperienza visiva e sensoriale completa.

La Sake Ceremony e i protagonisti dell’inaugurazione

L’apertura è stata celebrata con la Sake Ceremony, antica tradizione giapponese che simboleggia nuovi inizi e buona fortuna. Alla cerimonia hanno partecipato i tre soci, Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, insieme a ospiti del mondo della cultura, media, influencer e principali trendsetter di Roma.

Nobu Roma: Trevor Horwell, Carlo Acampora, Meir Teper, Robert De Niro e Nobu Matsuhisa

«La partecipazione delle autorità locali e di figure del panorama culturale conferma il ruolo unico di Nobu come punto d’incontro tra eccellenza culinaria, design e ospitalità internazionale», ha commentato la direzione dell’hotel.

Nobu Restaurant Roma: la cucina giapponese incontra i prodotti italiani

Il Nobu Restaurant Roma propone il celebre menu internazionale di Nobu Matsuhisa in un ambiente rilassato ma elegante. Tra i piatti signature figurano Black Cod Miso, Yellowtail Jalapeño e Rock Shrimp Tempura, affiancati da creazioni stagionali che valorizzano i prodotti italiani.

Il Nobu Restaurant Roma propone il celebre menu internazionale di Nobu Matsuhisa (foto Alberto Blasetti)

Per un’esperienza più intima, il Sushi Counter permette agli ospiti di osservare direttamente l’arte dei maestri sushi di Nobu, mentre il bar offre una selezione di vini pregiati, sakè di alta qualità e i cocktail signature del marchio.

Camere, suite e spazi per eventi

Il Nobu Hotel Roma dispone di 117 camere e suite dal design elegante, un centro benessere e fitness all’avanguardia e spazi per eventi versatili, adatti a incontri privati, cene di lavoro o eventi aziendali.

Nobu Hotel Roma: una camera

Gli ospiti possono godere di una vista panoramica sulla città dalla terrazza, dove è possibile assaporare piccoli assaggi, sakè e cocktail. In alternativa, è disponibile la lounge dell’hotel o il servizio in camera 24 ore su 24 del Nobu Restaurant.

Nobu e la filosofia del marchio

Trevor Horwell, CEO di Nobu Hospitality, ha sottolineato:m«Siamo orgogliosi di presentare il Nobu Hotel and Restaurant Roma, un progetto che riflette la nostra filosofia: unire eccellenza culinaria, design contemporaneo e ospitalità calorosa. La storia culturale e l’eleganza di Roma offrono il contesto ideale per il nostro debutto in Italia». L’inaugurazione segna quindi non solo l’apertura di un nuovo hotel di lusso, ma anche l’arrivo di un modello di ospitalità che fonde cucina, design e lifestyle internazionale, pensato per attrarre un pubblico globale di viaggiatori e appassionati di gastronomia.